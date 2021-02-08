19 отзывов оставили туристы

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Севастополь — первое знакомство

Погулять по историческому центру и увидеть его самые важные и живописные места на обзорной экскурсии

5
19 отзывов
Любовь
Любовь – Гид из Севастополя
Вы пройдете по цветущим улицам, бульварам и холмам, рассмотрите «визитные карточки» Севастополя и насладитесь его чарующими панорамами.

А также погрузитесь в богатое прошлое города и услышите о героях первой и второй оборон и о повлиявших на них мистических событиях.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство

Что вас ожидает

Севастополь сквозь века
Вы узнаете, каких выдающихся людей помнит белоснежная Графская пристань, почему главная площадь города носит имя Нахимова и как сложилась судьба посвященного ему монумента. А также увидите Вечный огонь и услышите, как защитники Севастополя помогли нашей армии преломить ход битвы при Сталинграде. Кроме того, оцените символ города — памятник Затопленным кораблям, видевший революцию и начало Великой Отечественной войны.

История 📖 на каждом шагу
Поднявшись на городской холм, вы рассмотрите Адмиралтейский собор Святого Владимира, переживший лихолетья Гражданской и Великой Отечественной войн. Далее погуляете по Матросскому бульвару и услышите историю 📖 первого памятника Севастополя, посвященного легендарному командиру брига «Меркурий». А еще увидите, как преобразилась биологическая станция, созданная Миклухо Маклаем в конце XIX века.

Организационные детали

Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей.

Начало и место завершения
🚩 пл. Нахимова
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство
Севастополь — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь, я гид с 15-летним стажем. Живу в Севастополе с раннего детства и очень люблю свой город. Постараюсь показать его так, чтобы он остался в вашем сердце навсегда!
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19 отзывов оставили туристы

8 фев 2021
Экскурсия очень понравилась. Любовь рассказывала интересно, доступно, патриотично. Севастополь восхитителен, а история флота вызывает непередаваемую гордость !!!!!! Экскурсия обязательна к посещению!!!
2 фев 2021
Гид замечательный❤️
28 янв 2021
Любовь - настоящий профессионал! Нас было четверо, мы сами работаем в сфере организации мероприятий и туризма. И нас, как правило, сложно заинтересовать. Любовь настолько увлекательно и интересно рассказывала про Севастополь, что время пролетело незаметно! Очень рекомендуем, желаем успехов и побольше клиентов! Спасибо ещё раз огромное, москвичи остались довольны! 👍🏻👍🏻👍🏻
12 янв 2021
Замечательное знакомство с городом в прогулке. Изложение доступное, интересное. Остались только лучшие впечатления от общения.
8 янв 2021
Экскурсия очень интересная! Рекомендуем) Получили удовольствие и прогулялись по значимым местам центра Севастополя/
Мария
7 янв 2021
Очень понравилось. Нисколько не устали. Узнали много интересного не только по истории Севастополя, но и, вообще, военно-морского флота. Героическими были наши предки.
5 янв 2021
Экскурсия на одном дыхании и все по делу! Спасибо!
2 янв 2021
Замечательная экскурсия для первого знакомства с Севастополем, возобновлением в памяти истории Севастополя и Крыма. Два часа прошли незаметно за интересной беседой. Любовь замечательный гид! Рекомендую!
30 окт 2020
Отличная экскурсия, дети с удовольствием походили по местным достопримечательностям.
17 окт 2020
Спасибо большое за экскурсию!! Рассказали про все самые главные достопримечательности, узнали интересные факты о городе Севастополь! Очен рекомендую
11 окт 2020
Замечательная экскурсия. Любовь провела экскурсию со всей душой. Видно, как экскурсовод любит свой город и гордится им. Однозначно рекомендуем!
29 сен 2020
Отличная экскурсия! отлисный гид! отличный человек!
22 сен 2020
Интересная экскурсия с обаятельным, знающим гидом. Спасибо, мы познакомились и влюбились в Севастополь благодаря Вам.
5 сен 2020
Мы в первый раз были в Севастополе. Прекрасный город. Любовь хороший экскурсовод, нам было интересно, потом по возвращении подробнее почитали про подвиги и другие исторические события... что касается маршрута, трудно сказать, так как мы были впервые, но так как экскурсия рассчитана на 2. 5 часа, наверное, это был оптимальный маршрут... нам было интересно! Любови спасибо за знакомство с городом.
28 авг 2020
Немного опоздали, но экскурсовод подождала нас, не уменьшив время проведения, за что безумно благодарны. Переплетение истории, значимые события открывались с панорамного вида, рисуя в воображении былые времена. Экскурсия довольно долгая, так что следует рассчитать время прибытия - мы попали в самое жаркое солнце, но ввиду увлекательной беседы время прошло незаметно. Путь окружил центральную площадь и прилегающие монументы. Для первого Знакомства с городом - героем настоятельно рекомендую. Спасибо ещё раз )
Ещё 4 отзыва

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