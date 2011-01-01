  1. Россия
  2. Экскурсии

Тайны и легенды Балаклавы

5
4 отзыва
Катерина К.
Катерина К. – Гид из Севастополя
Вы станете хранителем тайн объекта №825, а также самой Балаклавы.

Увидите загадочное озеро в форме сердца; погуляете по самой низкой набережной в Крыму — Назукина, заполненной рыбаками и котами; загадаете сокровенное желание так, чтобы оно сбылось; а также поднимитесь на старинную крепость Чембало.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тайны и легенды Балаклавы
Тайны и легенды Балаклавы

Что вы увидите

  • Кадыковский карьер
  • Набережная Назукина
  • Крепость Чембало
В 50-к годы в начале Холодной войны СССР и США стремительно наращивали арсеналы ядерных вооружений, угрожая друг другу ударами возмездия. Именно тогда был разработан «Зональный план зашиты Главной базы Черноморского Флота — Севастополь от ядерного оружия». В этом документе тихая Балаклава фигурировала как один из важнейших стратегических объектов. Город 🏙️ сразу же засекретили, его название на карте Крыма больше не упоминалось. Так и была создана единственная в мире подземная гавань с заводом по ремонту подводных лодок — супер секретный объект номер 825. Он прослужил 30 лет и только избранные знали о том, что находилось под землёй….
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 г. Севастополь, площадь Ушакова
Тайны и легенды Балаклавы
Тайны и легенды Балаклавы
Тайны и легенды Балаклавы
Тайны и легенды Балаклавы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катерина К.
Катерина К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

Катерина К. проводит ещё 3 экскурсии

Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
22 отзыва
Инста-прогулка «Легенды города С»
3 300
2 часа
Инста-прогулка «Легенды города С»
1 отзыв
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине
6 000
4 часа
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Сити-тур «Севастопольский экспресс»
700
3.5 часа
Сити-тур «Севастопольский экспресс»
37 отзывов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
7 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
22 отзыва
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
700
4 часа
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
20 отзывов
Через горы Крыма к морю!
850
9 часов
Через горы Крыма к морю!
15 отзывов
Тайны городского холма Севастополя
2 000
2 часа
Тайны городского холма Севастополя
15 отзывов
Балаклава и Фиолент
900
6 часов
Балаклава и Фиолент
14 отзывов