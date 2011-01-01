В 50-к годы в начале Холодной войны СССР и США стремительно наращивали арсеналы ядерных вооружений, угрожая друг другу ударами возмездия. Именно тогда был разработан «Зональный план зашиты Главной базы Черноморского Флота — Севастополь от ядерного оружия». В этом документе тихая Балаклава фигурировала как один из важнейших стратегических объектов. Город 🏙️ сразу же засекретили, его название на карте Крыма больше не упоминалось. Так и была создана единственная в мире подземная гавань с заводом по ремонту подводных лодок — супер секретный объект номер 825. Он прослужил 30 лет и только избранные знали о том, что находилось под землёй….