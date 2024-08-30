На Рождество – экскурсии в Териберке

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Териберке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Море впечатлений в Баренцевом море
На катере
24 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Море впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
На машине
48 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Индивидуальная экскурсия по Териберке: откройте для себя суровую красоту северной природы и уникальные исторические места
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
от 20 000 за всё до 3 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
На машине
67 отзывов
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
4 500 за человека
Зима в Териберке - время горбатых китов
На катере
40 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Постараться не менять время начала поездки.
    Постараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездкиПостараться не менять время начала поездки
  • Д
    Дарья
    25 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
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    погоды перенесли по времени начало, но позвонили, всё согласовали и организаторы всегда были на связи. Началось всё вовремя, встретили и быстро всех загрузили на кораблик 🙂 Виды потрясающие и без китов есть на что посмотреть!

  • Е
    Евгения
    24 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без проблем благодаря подсказкам организатора,
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    Сергей оказался приятным улыбчивым капитаном, да и к тому же совершенно неожиданно нашим земляком (из Тульской области)! С погодой нам безумно повезло - в тот день в Териберке светило солнце, и было +24 градуса, поэтому теплые вещи нам совсем не пригодились. Хотя читая предыдущие отзывы, взяла с собой все вплоть до перчаток. На лодке не укачивало (наверно потому что море было спокойное). Китов увидели аж в 3х разных местах. Но издалека. Одно из самых популярных мест их "гуляний" на тот момент - бухта как ехать на конец всех дорог. Поэтому в открытое море мы совсем не выходили, и смотрели китов именно там. Путешествие в целом понравилось. Не снижаю звезды, но было два неоправданных ожидания: 1) к китам мы близко не подплывали. в то время как другие суда подходили к ним гораздо ближе. 2) думали, что поплывем в открытое море и сможем посмотреть на национальный парк "Териберка" с воды. Конечно, нам никто этого не обещал, ну судя по отзывам другие люди туда плавали. Поэтому очень рекомендую людям с такими же ожиданиями, как у нас, уточнять заранее - куда все-таки направится корабль - в недалекую бухту или в открытое море. Спасибо Антонине и ее помощнице Елене за своевременную обратную связь и за организацию. Кстати перед выходом в море организаторы сказали, что обязательно нужно оформить разрешение на посещение национального парка "Териберка". И якобы перед посадкой это разрешение проверяют. У нас никто ничего не проверял, да и в сторону национального парка мы даже не поплыли. Но китов увидели - и это главное! Киты небольшие. Малые полосатики.

    Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли безПутешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без
  • А
    Анастасия
    21 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Китов увидели - это самое главное! Капитан судна всячески нам с этим помогал и старался подплыть поближе, за это отдельное
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    спасибо ☺️ Да и в целом мы остались довольны поездкой) Было правильным решением выбрать именно трёхчасовой формат прогулки, так как наиболее хорошие виды на китов как раз получились в последний час, море немного успокоились и киты стали более активно появляться на горизонте. Немного огорчились, что не поехали смотреть горбатых китов, но тут готовы довериться капитану и его решению остаться, так как была высокая вероятность горбатого не встретить, а полосатики были уже замечены в заливе. Будет поводом вернуться и посмотреть горбатого 😁

  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Экскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили все достопримечательности, экскурсия понравилась)
    Экскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили всеЭкскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили всеЭкскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили всеЭкскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили всеЭкскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили всеЭкскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили все
  • Н
    Наталия
    16 августа 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Нам очень понравилась экскурсия! Красоты непередаваемые! Ставим 5 из 5. Спасибо организатору и особенно гиду Эльдару! Нас было 2 взрослых
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    + девочка 7-ми лет. Интересно было всем! Спасибо Эльдару за занятную подачу материала, за аккуратное вождение, за заранее забронированный столик в ресторане и особое спасибо за умение слушать детей! Наша болтушка хорошо так "присела" на уши Эльдару, но Эльдар спокойно отреагировал на такую детскую активность. Ни на одной локации Эльдар нас не подгонял, успели все посмотреть и насладиться местными красотами. Единственный момент, в описании экскурсии отмечена фотосъемка на профессиональную камеру во время путешествия, но такой аппаратуры не было. Тем не менее, общие фотографии Эльдар делал нам на наши телефон и фотоаппарат. Кому-то это может оказаться важным, но для нас фото не является ключевым, поэтому 5 из 5!

  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Море впечатлений в Баренцевом море
    Отличная морская прогулка! Капитан заботился о том, чтобы мы точно увидели китов и это было самое главное
  • Л
    Людмила
    13 августа 2024
    Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
    Очень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновенная.
    Очень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновеннаяОчень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновенная
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции! Организация на высшем уровне, начиная с урегулирования вопросов при бронировании. Нашим гидом был Виталий. Прекрасный рассказчик и
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    приятный в общении человек. А какие фотографии он нам сделал! Какие показал локации! Просто восторг! Группа была небольшая, транспорт комфортный. С удовольствием рекомендую воспользоваться услугами этой организации. У нас в планах посещение Мурманска зимой и уже знаем к кому будем обращаться за организации экскурсий 😉

  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Зима в Териберке - время горбатых китов
    Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Море впечатлений в Баренцевом море
  2. Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
  3. Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
  4. Зима в Териберке - время горбатых китов
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
  6. Териберский маяк
Сколько стоит экскурсия по Териберке в сентябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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