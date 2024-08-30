2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМоре впечатлений в Баренцевом море: экскурсия из Териберки
Насладитесь уникальными видами Баренцева моря и арктической природы. Шанс увидеть китов и посетить знаменитые места ждут вас
Начало: У одного из причалов Териберки
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
Индивидуальная экскурсия по Териберке: откройте для себя суровую красоту северной природы и уникальные исторические места
Завтра в 09:00
11 сен в 09:00
от 20 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
4 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Зима в Териберке - время горбатых китов
Уютная Териберка привлекает не только путешественников со всего мира - но и тюленей, дельфинов и даже китов
Начало: Пристань Териберка
Расписание: ежедневно в 10:30 и 12:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 августа 2024Постараться не менять время начала поездки.
- ДДарья25 августа 2024Были на экскурсии в поисках китов - к сожалению, никого не встретили 😭 Касательно самой экскурсии все прошло супер - из-за
- ЕЕвгения24 августа 2024Путешествовали с капитаном Сергеем на судне "Скиталец" в середине августа 2024 года. Место посадки нашли без проблем благодаря подсказкам организатора,
- ААнастасия21 августа 2024Китов увидели - это самое главное! Капитан судна всячески нам с этим помогал и старался подплыть поближе, за это отдельное
- ЕЕкатерина20 августа 2024Экскурсию проводил для нас гид Алексей, информация была интересная, места живописные, маршрут составлен удобно, посетили все достопримечательности, экскурсия понравилась)
- ННаталия16 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия! Красоты непередаваемые! Ставим 5 из 5. Спасибо организатору и особенно гиду Эльдару! Нас было 2 взрослых
- ИИрина15 августа 2024Отличная морская прогулка! Капитан заботился о том, чтобы мы точно увидели китов и это было самое главное
- ЛЛюдмила13 августа 2024Очень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновенная.
- ИИрина7 августа 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции! Организация на высшем уровне, начиная с урегулирования вопросов при бронировании. Нашим гидом был Виталий. Прекрасный рассказчик и
- ИИрина3 августа 2024Все прошло замечательно. Судно большое и относительно новое, особенно по сравнению с другими. Его не так болтало на волнах и в результате не так сильно качало
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Териберке в сентябре 2024
Сейчас в Териберке в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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