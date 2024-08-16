Индивидуальная экскурсия по Териберке: откройте для себя суровую красоту северной природы и уникальные исторические места
За духом настоящего Севера отправимся в место, обособленное от всего мира: село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана. Прогулки по скалистым сопкам и ущельям тундры, локации "Левиафана" и места стоянок читать дальше
поморов и саамов. Услышите рассказы старожилов и узнаете о прошлом и возможном будущем самобытной Териберки.
Путь к Териберке - это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы.
Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: уникальная флора и фауна этого места, дельфины, касатки, тюлени и морские птицы в естественной среде обитания. Прогулка к открытому морскому побережью на пляж "Яйца дракона" и водопад в сердце тундры
4.94
48 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Уникальные пейзажи Северного Ледовитого океана
🎬 Локации съемок фильма «Левиафан»
🏞️ Прогулки по скалистым сопкам и ущельям
📸 Фотосъемка на профессиональную камеру
🍃 Уникальная флора и фауна Териберки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Серебрянская ГЭС
Пляж «Яйца дракона»
Водопад в тундре
Заброшенная школа
Батарея береговой обороны
Описание экскурсии
По бескрайним просторам тундры
Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы. Мы проедем вдоль живописного побережья, остановимся на нескольких впечатляющих смотровых, захватим участок арктической тундры и погрузимся в атмосферу уединения, минуя заброшенные военные городки.
Териберка — от саамов до «Левиафана»
Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке. В истории села нашли место и поморские промыслы, и стоянки саамов, и байки о старинных норвежских судах. Но мы не ограничимся только живописными и колоритными местами — я покажу вам необычную, нетуристическую Териберку: заброшенную школу, батарею береговой обороны, коровник рыбколхоза. Поговорим и о культурных проектах, затронувших Териберку в последние годы, начиная со съемок «Левиафана» и заканчивая проектом передвижной поморской библиотеки.
Медитативные пейзажи Териберского берега
Природную обособленность и красоту Териберки тоже не обойдем стороной: я познакомлю вас с уникальной флорой и фауной этого места. Просто гуляя по берегу, здесь можно полюбоваться на дельфинов, касаток, тюленей и огромным количеством морских птиц в естественной среде обитания. Под вашими ногами раскинется огород из северных трав, ягод и золотого корня — находка для гастроэнтузиастов. Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры.
Организационные детали
Чтобы подкрепиться во время поездки, мы можем устроить пикник в Териберке (обсуждаем заранее) или пообедать в местном кафе
В стоимость экскурсии входит фотосъемка на профессиональную камеру во время всего путешествия
Отдельно оплачивается вход в природный парк — 360 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Slava — ваша команда гидов в Териберке
Провели экскурсии для 983 туристов
Живу в Мурманске с рождения и вот уже 6 лет, вместе с командой единомышленников принимаю гостей и каучсерферов со всего мира. Для нас интересно показывать неформальные достопримечательности, которые помогут вам читать дальше
понять дух и атмосферу Севера. Каждый участник нашей небольшой команды исколесил Кольский полуостров вдоль и поперек, и конечно же влюблен в природу родного края, про которую с радостью готовы рассказывать свои гостям. В поездки мы обычно берем с собой фото-технику, чтобы у вас на память остались отличные снимки!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Наталия
16 авг 2024
Нам очень понравилась экскурсия! Красоты непередаваемые! Ставим 5 из 5. Спасибо организатору и особенно гиду Эльдару! Нас было 2 взрослых + девочка 7-ми лет. Интересно было всем! Спасибо Эльдару за читать дальше
занятную подачу материала, за аккуратное вождение, за заранее забронированный столик в ресторане и особое спасибо за умение слушать детей! Наша болтушка хорошо так "присела" на уши Эльдару, но Эльдар спокойно отреагировал на такую детскую активность. Ни на одной локации Эльдар нас не подгонял, успели все посмотреть и насладиться местными красотами.
Единственный момент, в описании экскурсии отмечена фотосъемка на профессиональную камеру во время путешествия, но такой аппаратуры не было. Тем не менее, общие фотографии Эльдар делал нам на наши телефон и фотоаппарат. Кому-то это может оказаться важным, но для нас фото не является ключевым, поэтому 5 из 5!
Людмила
13 авг 2024
Очень понравилась поездка. Абсолютно всем участникам. Хотя был очень разный возраст. Красота необыкновенная.
Ольга
28 июн 2024
Было все очень здорово и комфортно, подойдет для всех уровней. Всем советую
А
Анастасия
5 мар 2024
Всем доброго дня. Я так понимаю, что здесь все зависит от гида, который вам будет предоставлен Ездили с друзьями в Териберку, нам не понравился наш гид - от подачи материала и читать дальше
отсутствия инициативы (приходилось очень часто что-то спрашивать, чтобы получить информацию) до некрасивых фотографий. Видели здесь же более красивые фотографии с отличным ракурсом и перспективой, но нам достались фотографии с отрезанными ногами, руками, где-то отрезал часть красивого пейзажа… Но это не так важно. В целом, гид в принципе нормальный. Просто больше подходит для тихих и спокойных интровертов
Очень важный момент, из-за которого думала поставить даже 3 из 5, а не 4. Сейчас в Териберке начали снимать какой-то фильм, наш гид (Дмитрий) знал об этом заранее, но "забыл предупредить" нас. Часть локаций, куда мы очень хотели попасть, были недоступны. Это не красиво со стороны агентства не договаривать. В общем, немного подпортилось впечатление.
Сама природа Териберки потрясающая)
Виктор
8 янв 2024
Прекрасная экскурсия. Потрясающие по красоте места. Хорошо что с погодой повезло. Хорошая организация поездки и работа гида. Вкусный обед в одном из ресторанов Териберки.
М
Мария
24 ноя 2023
Слава провел для нас экскурсию по Териберке на высшем уровне. По дороге рассказал много интересного, на месте показал все основные туристические и нетуристические объекты, помог советом с обратным трансфером. Всё очень спокойно, профессионально, прислушиваясь к нашим пожеланиям. Спасибо!
Слава отличный гид, мы были в восторге, это было не забываемо🔥спасибо большое! Териберка в нашем сердце ❤️
В
Виктория
4 янв 2023
Отличная, насыщенная экскурсия на самый край земли. Организатор все продумал и предусмотрел. Один раз в жизни обязательно съездить нужно. Но нам хотелось бы вернуться еше
Карина
25 дек 2022
Поездка прошла великолепно, 10 из 10. Слава отлично организовал весь маршрут, ненавязчиво делился интересными фактами о Териберке и Мурманской области в целом и давал достаточно времени посмотреть все, что интересно гостям в комфортном ритме. Приятным бонусом оказалась профессиональная фотосъемка. Душевно рекомендую! И благодарю Вячеслава за неповторимый опыт.
Т
Тамара
7 ноя 2022
Чудесная экскурсия, увидели все, что хотели, было очень интересно и комфортно со Славой! Всем рекомендую! И обязательно приеду еще раз летом!
Ю
Юлия
2 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась. Было приятно, что давалось время действительно побыть наедине с природой и Вячеслав не торопил переходить к другой локации. Места красивые, природа изумительна. Очень ненавязчивое, лёгкое и интересное повествование об истории Териберки и области.
К
Константин
29 сен 2022
Экскурсия в Териберку - самое сильное впечатление нашего отпуска. Очень повезло с погодой (прогнозировали дождь со снегом, а вместо этого полдня светило солнце) и еще больше повезло с гидом. Благодаря Славе узнали много нового об этом суровом и прекрасном северном крае. Даже не верится, что за один день можно пережить от увиденного столько эмоций.
Е
Екатерина
1 авг 2022
Экскурсия понравилась, комфортный формат автопутешествия на 1 день. Спасибо Эльдару за отличный день!
Г
Георгий
27 июл 2022
Время провели отлично, экскурсию могу рекомендовать! Спасибо Славе за хорошую организацию и приятную компанию! Русский север - сказка!