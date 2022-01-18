Тур в Дивное Дивеево

Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

В группе
до 25 чел.
Давно хотели посетить Дивное Дивеево, а точнее Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и приложиться к святым мощам преподобного Серафима? Слышали много чудесных историй про это святое место и хотите попросить помощи, исцеления или просто душевного спокойствия? Приглашаем посетить это чудодейственное место 31 июля, прямо накануне дня памяти Серафима Саровского.

Монастырь сейчас утопает в цветах и зелени!
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево
Тур в Дивное Дивеево

Что вы можете увидеть 🤩

  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Святая Канавка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждёт

Преимущества однодневной поездки в Дивеево перед двухдневной — экономия времени, возврат в субботу вечером, в воскресенье возможность отдохнуть перед работой; экономия в стоимости поездки более 1000 рублей. При отправлении в Дивеево будет просмотрен фильм про монастырь, т. е. в монастырь вы приедете уже с информацией о нём, потом время на сон. Успеем посетить в монастыре всё, что и за двухдневный тур! И дополнительный бонус по сравнению с двухдневным туром — посещение монастыря в субботу утром, когда значительно меньше народа, по сравнению с воскресеньем, в воскресенье все группы паломников с утра в храмах.

Святые места

Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская женская обитель является одной из главных святынь Православного мира. Она, наравне с Афоном, Иверией и Киевом, считается одним из четырёх земных уделов Божией Матери… Тут чувствуется сила и любовь Божия. Как только въезжаешь в село тебя накрывает благодатью, сердце и душа умиротворяются, наступает покой и тишина в помыслах и чувствах, ты наслаждаешься и отдыхаешь, ты попал в особое место это чувствуется сразу если принимаешь то что дается не отвергая. Обстоятельства вокруг тебя начинают складывать так что ты понимаешь, тебе помогают, ощущаешь это отчетливо и видишь это, чувствуется любовь и забота Божия.
В Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря расположена главная святыня монастыря — рака с мощами преподобного Серафима Саровского. Также в Троицком соборе хранится икона Божией Матери «Умиление», чудотворный список той самой иконы, перед которой молился и коленопреклоненно скончался батюшка Серафим. В Церкви Рождества Богородицы находятся мощи преподобных жен дивеевских Александры, Марфы и Елены.
В Казанском соборе монастыря находятся мощи святых блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии, а также преподобноисповедницы Матроны. Здесь расположена Святая Канавка, вырытая на месте тропки, которой сама Богородица обошла избранную Ею святую обитель. Также тут покоятся мощи знаменитого святого чудотворца — преподобного Серафима Саровского и мощи святых основательниц окормляемой им женской обители. Многие православные христиане мечтают побывать в этом месте, прикоснуться к его святыням, пройти с молитвой Святую Канавку и омыться в здешних святых источниках.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельном автобусе
  • приезд к началу утренней службы и посещение служб во всех храмах
  • обзорная экскурсия по монастырю с экскурсоводом
  • проход по Святой Канавке
  • переезд на святой источник преподобного Серафима Саровского
  • купание, набор святой воды
  • сопровождение по всему маршруту.
Что не входит
  • по желанию обед в монастырских трапезных
  • есть бесплатные трапезы
  • есть платные
Место начала и завершения?
Дом Связи или Речной порт, Ульяновск
Когда и сколько длится
Когда: 20 августа в 23.30
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

20 августа в 23.30

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