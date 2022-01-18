Что вы можете увидеть 🤩

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Преимущества однодневной поездки в Дивеево перед двухдневной — экономия времени, возврат в субботу вечером, в воскресенье возможность отдохнуть перед работой; экономия в стоимости поездки более 1000 рублей. При отправлении в Дивеево будет просмотрен фильм про монастырь, т. е. в монастырь вы приедете уже с информацией о нём, потом время на сон. Успеем посетить в монастыре всё, что и за двухдневный тур! И дополнительный бонус по сравнению с двухдневным туром — посещение монастыря в субботу утром, когда значительно меньше народа, по сравнению с воскресеньем, в воскресенье все группы паломников с утра в храмах.

Святые места

Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская женская обитель является одной из главных святынь Православного мира. Она, наравне с Афоном, Иверией и Киевом, считается одним из четырёх земных уделов Божией Матери… Тут чувствуется сила и любовь Божия. Как только въезжаешь в село тебя накрывает благодатью, сердце и душа умиротворяются, наступает покой и тишина в помыслах и чувствах, ты наслаждаешься и отдыхаешь, ты попал в особое место это чувствуется сразу если принимаешь то что дается не отвергая. Обстоятельства вокруг тебя начинают складывать так что ты понимаешь, тебе помогают, ощущаешь это отчетливо и видишь это, чувствуется любовь и забота Божия.

В Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря расположена главная святыня монастыря — рака с мощами преподобного Серафима Саровского. Также в Троицком соборе хранится икона Божией Матери «Умиление», чудотворный список той самой иконы, перед которой молился и коленопреклоненно скончался батюшка Серафим. В Церкви Рождества Богородицы находятся мощи преподобных жен дивеевских Александры, Марфы и Елены.

В Казанском соборе монастыря находятся мощи святых блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии, а также преподобноисповедницы Матроны. Здесь расположена Святая Канавка, вырытая на месте тропки, которой сама Богородица обошла избранную Ею святую обитель. Также тут покоятся мощи знаменитого святого чудотворца — преподобного Серафима Саровского и мощи святых основательниц окормляемой им женской обители. Многие православные христиане мечтают побывать в этом месте, прикоснуться к его святыням, пройти с молитвой Святую Канавку и омыться в здешних святых источниках.

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