Любителей истории 📖 и архитектуры приглашаю в город 🏙️ масла, кружев и резного палисада – Вологду. Авторская обзорная экскурсия ⛳ названа строкой поэта Николая Рубцова.

По содержанию – это архитектурно-исторический обзор старой части Вологды (Город, Верхний и Нижний посады). Экскурсанты получат представление о «путешествии» городского центра от «зачала града Вологды» до настоящего времени, увидят ансамбли четырех площадей – Кремлевской, Революции, Дрыгина и Советской, познакомятся с архитектурой Вологды 16- 20 веков, в том числе памятниками деревянного и каменного зодчества, рядом храмов; будет дана также полная информация о современной жизни Вологды.

Вы оцените композиторский талант первого русского царя, подержите в руках артефакт 16-го века, возможно, помешавший Вологде стать столицей ⭐️, узнаете всю правду о резном палисаде и об уникальном типе деревянного дома, который Вологда дала «городу и миру», и о том, почему одного из наших земляков называли «русским Нобелем», а другого «отцом русской терапии»…

Особенности авторской экскурсии 🧭 - активное использование «портфеля экскурсовода» с десятками фотографий из личного и музейных собраний, карт, схем и пр., дополняющих рассказ экскурсовода, живая - разговорная, а не отстраненно-нейтральная «экскурсоводческая» - речь с использованием цитат и стихов и вовлечением в диалог слушателей. Вопросы экскурсантов приветствуются, лучшие поощряются символическими призами. Тысячи экскурсантов и десятки тысяч читателей моих книг, уже поняли, что Вологда – не просто точка на карте, а одна из знаковых вех русской культуры. Одну из последних книг, написанных в жанре фотоэкскурсий и имеющихся в наличии в данный момент, вы можете приобрести с автографом автора по цене ниже розничной.

Экскурсия идет в течение трех часов на автотранспорте заказчика или автомашине экскурсовода с тремя-пятью выходами в зависимости от времени года. В зависимости от предпочтений группы, маршрут и содержание экскурсии могут частично меняться. Дата, время и место встречи оговариваются в процессе заказа.

Цена экскурсии 3125 рублей на машине заказчика, на авто гида - плюс 500 рублей. Число экскурсантов ограничено только вместимостью автотранспорта и на цену не влияет.

Жду Вас в «Вологде зеленой, Вологде старинной, временем калёной, как строке былинной!»