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Здесь русский дух в веках произошёл

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5 отзывов
Александр С.
Александр С. – Гид из Вологды
Обзорная трехчасовая не занудливая экскурсия ⛳ по исторической части Вологды на автомашине (автобусе) заказчика или экскурсовода с тремя-пятью выходами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 125 ₽ за экскурсию

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Здесь русский дух в веках произошёл

Что вы увидите

  • Более тридцати памятников деревянного зодчества по ходу движения
  • из них десять - с остановками
  • пятнадцать храмов
  • комплекс зданий архиерейского двора
  • пятнадцать каменных памятников архитектуры
  • в том числе дом-музей Петра I
  • панораму Заречной части города
  • здания всех театров
  • современный административный центр.
Любителей истории 📖 и архитектуры приглашаю в город 🏙️ масла, кружев и резного палисада – Вологду. Авторская обзорная экскурсия ⛳ названа строкой поэта Николая Рубцова.
По содержанию – это архитектурно-исторический обзор старой части Вологды (Город, Верхний и Нижний посады). Экскурсанты получат представление о «путешествии» городского центра от «зачала града Вологды» до настоящего времени, увидят ансамбли четырех площадей – Кремлевской, Революции, Дрыгина и Советской, познакомятся с архитектурой Вологды 16- 20 веков, в том числе памятниками деревянного и каменного зодчества, рядом храмов; будет дана также полная информация о современной жизни Вологды.
Вы оцените композиторский талант первого русского царя, подержите в руках артефакт 16-го века, возможно, помешавший Вологде стать столицей ⭐️, узнаете всю правду о резном палисаде и об уникальном типе деревянного дома, который Вологда дала «городу и миру», и о том, почему одного из наших земляков называли «русским Нобелем», а другого «отцом русской терапии»…
Особенности авторской экскурсии 🧭 - активное использование «портфеля экскурсовода» с десятками фотографий из личного и музейных собраний, карт, схем и пр., дополняющих рассказ экскурсовода, живая - разговорная, а не отстраненно-нейтральная «экскурсоводческая» - речь с использованием цитат и стихов и вовлечением в диалог слушателей. Вопросы экскурсантов приветствуются, лучшие поощряются символическими призами. Тысячи экскурсантов и десятки тысяч читателей моих книг, уже поняли, что Вологда – не просто точка на карте, а одна из знаковых вех русской культуры. Одну из последних книг, написанных в жанре фотоэкскурсий и имеющихся в наличии в данный момент, вы можете приобрести с автографом автора по цене ниже розничной.
Экскурсия идет в течение трех часов на автотранспорте заказчика или автомашине экскурсовода с тремя-пятью выходами в зависимости от времени года. В зависимости от предпочтений группы, маршрут и содержание экскурсии могут частично меняться. Дата, время и место встречи оговариваются в процессе заказа.
Цена экскурсии 3125 рублей на машине заказчика, на авто гида - плюс 500 рублей. Число экскурсантов ограничено только вместимостью автотранспорта и на цену не влияет.
Жду Вас в «Вологде зеленой, Вологде старинной, временем калёной, как строке былинной!»
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортное обслуживание
  • личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Красный мост

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
Александр С.
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5 отзывов оставили туристы

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