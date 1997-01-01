Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Парк Айвазовское, Массандровский дворец и винная дегустация на авто-пешеходной экскурсии

Альбина
Альбина – Гид из Ялты
Вы погуляете по идиллическому парку Айвазовское с соснами, кипарисами, кедрами, уютными беседками и водопадами.

Раскроете загадочную историю 📖 старинного Массандровского дворца и посетите знаменитый винзавод.

А я не дам вам заскучать и расскажу о крымских традициях, прошлом, природе и культуре.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма

Что вас ожидает

Крым во всем великолепии
Мы проедем по фантастически живописным и очень интересным местам. В программе экскурсии:

  • Парк 🌳 Айвазовское — настоящий райский сад. Вы полюбуетесь идеальными английскими газонами, отыщете японский бонсай и узнаете, какие растения характерны для прерий. Вспомните историю 📖 библейского Эдема и раскроете, почему он остается источником вдохновения для художников, поэтов и садовников.
  • Массандровский дворец — романтичный замок 🏰 во французском стиле, построенный для Александра III. Вы услышите, какие тайны он скрывает и почему в нем никто никогда не ночевал.
  • Винзавод «Массандра» — вы познакомитесь с одной из самых крупных и разнообразных винных коллекций мира. А также продегустируете вкуснейшие местные вина.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, в этом случае стоимость составит 10500 р.
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: парк 🌳 Айвазовское — 800 р. взрослые, 300 р. дети, Массандровский дворец — 400 р. взрослые, 250 р. дети, винзавод — 1050 р., дети до 18 лет на дегустацию не допускаются
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма
Райские уголки Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Альбина
Альбина
Приветствую вас, любители путешествий. Меня зовут Альбина, я работаю в туризме 15 лет. Крым — это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. С радостью покажу его города, горы, море, дворцы и парки. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
От 2 100
5 часов
Легендарная Боткинская тропа над Ялтой
28 отзывов
Пройти по оздоравливающему маршруту и получить фото на фоне гор и высочайшего водопада в Крыму
В столицу Крымского ханства
6 500
10 часов
В столицу Крымского ханства
16 отзывов
История Бахчисарая, Успенский монастырь и крепость Чуфут-Кале
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
От 4 200
4 часа
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
8 отзывов
Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
1 250
4 часа
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо. Всё включено
17 отзывов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
2 200
5 часов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин. Без доплат
26 отзывов
Зима на Ай-Петри
1 100
5 часов
Зима на Ай-Петри
1 отзыв