Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Крым во всем великолепии Мы проедем по фантастически живописным и очень интересным местам. В программе экскурсии:
Парк 🌳 Айвазовское — настоящий райский сад. Вы полюбуетесь идеальными английскими газонами, отыщете японский бонсай и узнаете, какие растения характерны для прерий. Вспомните историю 📖 библейского Эдема и раскроете, почему он остается источником вдохновения для художников, поэтов и садовников.
Массандровский дворец — романтичный замок 🏰 во французском стиле, построенный для Александра III. Вы услышите, какие тайны он скрывает и почему в нем никто никогда не ночевал.
Винзавод «Массандра» — вы познакомитесь с одной из самых крупных и разнообразных винных коллекций мира. А также продегустируете вкуснейшие местные вина.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, в этом случае стоимость составит 10500 р.
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: парк 🌳 Айвазовское — 800 р. взрослые, 300 р. дети, Массандровский дворец — 400 р. взрослые, 250 р. дети, винзавод — 1050 р., дети до 18 лет на дегустацию не допускаются
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую вас, любители путешествий. Меня зовут Альбина, я работаю в туризме 15 лет. Крым — это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. С радостью покажу его города, горы, море, дворцы и парки. Надеюсь на скорую встречу с вами.