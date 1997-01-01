Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Приветствую вас, любители путешествий. Меня зовут Альбина, я работаю в туризме 15 лет. Крым — это многообразие народов, смешение языков, стилей и вкусов. С радостью покажу его города, горы, море, дворцы и парки. Надеюсь на скорую встречу с вами.