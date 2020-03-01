Слава проводит ещё 2 экскурсии

Колониальная эпоха Нью-Йорка мало представлена в массовой культуре, и широкой публике о ней практически ничего не известно. Я предлагаю вам узнать, каким был Уолл-стрит в самом начале 17 века: чем жил старейший район Нью-Йорка, как горожане ладили с индейцами и действительно ли здесь возвышалась стена. Шаг за шагом вы перенесетесь во времена Джорджа Вашингтона и откроете пыльные страницы истории города, которые помогут по-настоящему понять современный Нью-Йорк.

Что вас ожидает

Истоки становления Нью-Йорка

Прикоснувшись к колониальному прошлому города, вы узнаете, с чего начинался Нью-Йорк, на чём держалась его ранняя экономика, как выстраивались отношения местных с индейцами и почему с первых дней Нью-Йорк стал городом иммигрантов. Вы удивитесь, но в этой цитадели из стекла и металла сохранились артефакты прошлых эпох, которые помогут проникнуть в историю голландского периода, первых лет английской администрации и начала войны за Независимость США. Я постараюсь сделать эти исторические детали понятными для вас и свяжу их с прошлым города и страны. А кроме того, если нам не помешают масоны, вы сможете увидеть библию, на которой Джордж Вашингтон клялся защищать молодую американскую Конституцию.

Дух старого города среди небоскребов

Маршрут нашей прогулки пройдёт по улочкам, извивающимся между давно засыпанных каналов. Эти районы уже давно застроены не малоэтажными домами с черепичной крышей, а небоскрёбами – и всё же это самый старый район Нью-Йорка. Даже если вы бывали здесь не раз, я покажу неожиданные исторические слои города и помогу вам заглянуть в его прошлое.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто интересуется американской историей и хочет открыть для себя другую, малоизвестную грань Нью-Йорка.