Слава проводит ещё 2 экскурсии

Истоки становления Нью-Йорка Прикоснувшись к колониальному прошлому города, вы узнаете, с чего начинался Нью-Йорк, на чём держалась его ранняя экономика, как выстраивались отношения местных с индейцами и почему с первых дней Нью-Йорк стал городом иммигрантов. Вы удивитесь, но в этой цитадели из стекла и металла сохранились артефакты прошлых эпох, которые помогут проникнуть в историю голландского периода, первых лет английской администрации и начала войны за Независимость США. Я постараюсь сделать эти исторические детали понятными для вас и свяжу их с прошлым города и страны. А кроме того, если нам не помешают масоны, вы сможете увидеть библию, на которой Джордж Вашингтон клялся защищать молодую американскую Конституцию.
Дух старого города среди небоскребов Маршрут нашей прогулки пройдёт по улочкам, извивающимся между давно засыпанных каналов. Эти районы уже давно застроены не малоэтажными домами с черепичной крышей, а небоскрёбами – и всё же это самый старый район Нью-Йорка. Даже если вы бывали здесь не раз, я покажу неожиданные исторические слои города и помогу вам заглянуть в его прошлое.
Кому подойдет прогулка
Всем, кто интересуется американской историей и хочет открыть для себя другую, малоизвестную грань Нью-Йорка.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Фанат Нью-Йорка и лицензированный гид с техническим образованием. Мне нравится прослеживать исторические связи, я по каждому поводу задаю вопрос "почему так?" и стараюсь найти ответ на него. Я практикую внимание к деталям, иногда даже чрезмерное, приходится себя одёргивать и разбавлять чем-то весёлым. Я стараюсь "чувствовать" своих гостей и фокусироваться на том, что им может быть интересно, поэтому мои экскурсии обычно незаученные. Хочу показать Нью-Йорк и США интереснее, дружелюбнее и любопытнее, чем люди могли бы о них подумать, путешествуя здесь самостоятельно.
История самого знаменитого искусственного оазиса США и его необычных объектов
Легендарный нью-йоркский парк привлекает более 30 миллионов посетителей в год, но далеко не всем раскрывает свои тайны. Это не просто памятник садово-паркового искусства, а дышащий организм, полностью созданный искусственно в центре урбанистической зоны — первый такой проект в США. На прогулке по парку я расскажу, как в нью-йоркском хаосе вырос этот оазис: от активизма его инициаторов до новаторских идей дизайнеров и многолетней деятельности поколений бюрократов, меценатов и простых горожан.
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
За 3 часа обзорного тура на автомобиле вы осмотрите основные достопримечательности Манхэттена без прогулок, но с остановками для фото. Узнаете, что же это за город такой и кто тут живёт, а главное — зачем. Откроете его архитектурные, инфраструктурные, экономические и другие особенности. Поймете, чем Нью-Йорк притягивает целые поколения людей со всего мира и чем выделяется в стране, где люди массово предпочитают жить за городом, кто такие ньюйоркцы и чем они отличаются от остальных жителей США.
Исследовать финансовый центр мира и узнать об одном из самых страшных дней в истории
Вам предстоит открыть две очень значимых страницы «биографии» США. Вы пройдете по знаменитой улице Уолл Стрит и узнаете, когда, как и почему этот район стал мировой столицей денег. Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее. А во второй части посетите Мемориал, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов.
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне. Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против». Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам». Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы, посетите старый форт и увидите Статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты XIX века. Буду рад показать этот удивительный город, как он есть — с его атмосферой и архитектурой, и помогу открыть ваш Нью-Йорк.
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города. Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров. Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков. А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Нью-Йорк не похож ни на остальные города Америки, ни на европейские столицы. Он существует отдельно от остального мира. За его размерами и общеизвестными символами можно не заметить деталей, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным. Я постараюсь раскрыть разные грани этого удивительного города: показать вам как его знаковые места, так и тайные уголки.
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и мемориал, посвященный Всемирному торговому центру. Я не просто покажу улицы и небоскребы разных эпох, но обязательно расскажу о судьбах людей в истории города.