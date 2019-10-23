12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Легендарный нью-йоркский парк привлекает более 30 миллионов посетителей в год, но далеко не всем раскрывает свои тайны. Это не просто памятник садово-паркового искусства, а дышащий организм, полностью созданный искусственно в центре урбанистической зоны — первый такой проект в США. На прогулке по парку я расскажу, как в нью-йоркском хаосе вырос этот оазис: от активизма его инициаторов до новаторских идей дизайнеров и многолетней деятельности поколений бюрократов, меценатов и простых горожан.

Программа

Мало кто знает, что история Центрального парка проиллюстрирована памятниками и структурами, с которыми такое понятие как парк обычно совсем не ассоциируется. Я покажу вам эти объекты и расскажу:

какие планы были у Нью-Йорка на эту территорию;

кто жил здесь в первой половине XIX в. и как этих людей отсюда выпроводили;

в. и как этих людей отсюда выпроводили; об авторах парка;

как проходил конкурсный проект;

как создавался полностью искусственный Центральный Парк: как завозилась почва, проектировались резервуары для питьевой воды, принимались решения других дизайнерских задач;

о строительстве художественного музея;

об интересных объектах: собаке Балто, зверинце с европейскими часами, шекспировском саде и театре, скульптуре индейца, созданной с учётом физиогномики, о доставке египетского обелиска, создании Земляничной поляны и мемориала Джона Леннона и многом другом.

Таким образом вы узнаете непростую историю одного из самых знаменитых и крупных парков мира, увидите его знаковые и неизвестные большинству людей объекты и сможете по достоинству оценить этот масштабный рукотворный проект. И главное — гулять по нему самостоятельно станет в разы интереснее!

Маршрут

Внутри Центрального парка мы посетим: