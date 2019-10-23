12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мало кто знает, что история Центрального парка проиллюстрирована памятниками и структурами, с которыми такое понятие как парк обычно совсем не ассоциируется. Я покажу вам эти объекты и расскажу:
какие планы были у Нью-Йорка на эту территорию;
кто жил здесь в первой половине XIX в. и как этих людей отсюда выпроводили;
об авторах парка;
как проходил конкурсный проект;
как создавался полностью искусственный Центральный Парк: как завозилась почва, проектировались резервуары для питьевой воды, принимались решения других дизайнерских задач;
о строительстве художественного музея;
об интересных объектах: собаке Балто, зверинце с европейскими часами, шекспировском саде и театре, скульптуре индейца, созданной с учётом физиогномики, о доставке египетского обелиска, создании Земляничной поляны и мемориала Джона Леннона и многом другом.
Таким образом вы узнаете непростую историю одного из самых знаменитых и крупных парков мира, увидите его знаковые и неизвестные большинству людей объекты и сможете по достоинству оценить этот масштабный рукотворный проект. И главное — гулять по нему самостоятельно станет в разы интереснее!
Маршрут
Внутри Центрального парка мы посетим:
литературную аллею и молл с памятниками писателям, один из которых теперь практически неизвестен, хотя был очень знаменит;
старую молочную станцию;
террасу Вифезда со знаменитым памятником Ангелу Вод — первой работой женщины-скульптора, что была заказана городом;
чугунный мост-лук;
искусственно созданную «запутанную» часть парка, где процветал гоп-стоп;
замок Бельведер, построенный как декорация, но нашедший применение в качестве метеостанции;
памятник польскому королю;
«иглу Клеопатры» — древнеегипетский обелиск;
всемирно известный Метрополитен-музей, который занимает часть территории парка;
мемориал Леннона;
и многое другое.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Возле Отеля Плаза на 5-й авеню.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Фанат Нью-Йорка и лицензированный гид с техническим образованием. Мне нравится прослеживать исторические связи, я по каждому поводу задаю вопрос "почему так?" и стараюсь найти ответ на него. Я практикую внимание к деталям, иногда даже чрезмерное, приходится себя одёргивать и разбавлять чем-то весёлым. Я стараюсь "чувствовать" своих гостей и фокусироваться на том, что им может быть интересно, поэтому мои экскурсии обычно незаученные. Хочу показать Нью-Йорк и США интереснее, дружелюбнее и любопытнее, чем люди могли бы о них подумать, путешествуя здесь самостоятельно.
Мы провели с гидом целый день и остались в восторге. Слава составил для нас интересный маршрут, информация подавалась в непринуждённом формате, с интересными фактами, на любой вопрос получали развёрнутый ответ. Без сомнения, Слава профессионал своего дела, пунктуальный, тактичный, великолепный рассказчик. Смело рекомендую для всего туристического сообщества!
Михаил
22 сентября 2019
Слава, великолепный гид, рекомендую.
Елена
12 июня 2019
Экскурсия прошла замечательно! Во время прогулки узнала много нового не только из истории парка, но и некоторых домовладений, страны. Слава показал и самые популярные, связанные с кинематографом места, и безлюдные, спрятанные в зелени уголки. Спасибо!😊
Светлана
30 ноября 2018
Спасибо огромное Славе за прекрасные информативные две экскурсии: Прогулка по Центр.парку и обзорная на автомобиле по NY. Была в NY первый раз, путешествовала одна и то, что выбрала эти две экскурсии оказалось просто удачей. Столько много интересной информации и интересных фактов узнала о Нью Йорке. Обязательно буду советовать друзьям.
Татьяна
29 октября 2018
Слава - человек-энциклопедия! Нам было мало одной экскурсии с ним, но к сожалению все другие дни он был занят ) мы вернёмся, Слава! ))) спасибо! Было ужасно интересно! )
Илья
4 мая 2018
У нас было две экскурсии: обзорная по NY на машине и пешая по центральному парку и обе потрясающие.
Слава - человек энциклопедия, причем художественная: можно показать на любое здание и он расскажет его историю с датами, фамилиями и десятком интересных фактов.
Как сказали бы американцы - "highly recommend".
Александр
31 октября 2017
Вячеслав - прекрасный собеседник и компаньон! Экскурсия оказалась в равной степени интересной и нам с женой и десятилетней дочери. Огромное спасибо!
Вера
22 октября 2017
Были на экскурсии с мужем и сыном (10 лет), Метрополитен музей и центральный парк в компании Славы.
Очень интересно рассказывает, обстоятельно отвечает на все вопросы и правильно структурирует информацию. Рекомендую.
Наталия
13 сентября 2017
Экскурсия была отличная, нам все очень понравилось! Спасибо огромное Славе - он настоящий увлеченный энтузиаст и профессионал своего дела. В следующий приезд в Нью Йорк планируем непременно воспользоваться еще раз его услугами.
Елена
18 августа 2017
Прекрасная прогулка, которую не смог испортить даже дождь. Слава очень интересно интересно рассказывал историю парка и прекрасно составил маршрут прогулки. Узнали много нового. Спасибо за зонтик!
Узнать самое важное о Нью-Йорке и его жителях на авто-экскурсии по знаменитым местам Манхэттена
За 3 часа обзорного тура на автомобиле вы осмотрите основные достопримечательности Манхэттена без прогулок, но с остановками для фото. Узнаете, что же это за город такой и кто тут живёт, а главное — зачем. Откроете его архитектурные, инфраструктурные, экономические и другие особенности. Поймете, чем Нью-Йорк притягивает целые поколения людей со всего мира и чем выделяется в стране, где люди массово предпочитают жить за городом, кто такие ньюйоркцы и чем они отличаются от остальных жителей США.
Представить, как выглядел район Уолл-стрит 400 лет назад, и прикоснуться к истокам Большого Яблока
Колониальная эпоха Нью-Йорка мало представлена в массовой культуре, и широкой публике о ней практически ничего не известно. Я предлагаю вам узнать, каким был Уолл-стрит в самом начале 17 века: чем жил старейший район Нью-Йорка, как горожане ладили с индейцами и действительно ли здесь возвышалась стена. Шаг за шагом вы перенесетесь во времена Джорджа Вашингтона и откроете пыльные страницы истории города, которые помогут по-настоящему понять современный Нью-Йорк.
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне. Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против». Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Обширную территорию главного нью-йоркского парка сложно и утомительно обходить пешком. Прогулка на велорикше позволит сэкономить силы и побывать в важных и красивых местах парка. Вы узнаете историю самой зеленой точки города, увидите локации, в которых часто снимают финальные сцены фильмов, и поймете, чем удивителен оазис в центре Нью-Йорка.
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Говоря о Нью-Йорке, почти все представляют себе Манхэттен с его небоскребами и неоновыми вывесками. Я же проведу вас по самым богемным кварталам Бруклина с винтажными магазинами, авангардными галереями, независимыми художниками и фантастическими видами на остров.
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города. Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров. Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков. А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Нью-Йорк не похож ни на остальные города Америки, ни на европейские столицы. Он существует отдельно от остального мира. За его размерами и общеизвестными символами можно не заметить деталей, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным. Я постараюсь раскрыть разные грани этого удивительного города: показать вам как его знаковые места, так и тайные уголки.
Пройти по местам съемок голливудских фильмов и сравнить их с декорациями манхэттенского оазиса
Для авторского маршрута я подобрала знакомые многим сюжеты из полутора сотен кинокартин. Вы сопоставите образы из фильмов Интуиция, Один дома 2, Ванильное небо и других лент с реальным Центральным парком и его символами, а по пути узнаете о тонкостях организации съемок в Нью-Йорке и откроете малоизвестные в России, но очень интересные работы.