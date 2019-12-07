Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте время и сократите суматоху с правом первоочередной посадки на паром
Получите удовольствие от музея статуи Свободы
Совершите экскурсию по музею острова Эллис и узнайте об истории иммиграции
Пройдите к пьедесталу (при выборе соответствующего варианта)
Познакомьтесь с гидом в Бэттери-парке в замке Клинтон, бывшем форте. Для комплексного варианта у вас будет экскурсия как по Либерти, так и по острову Эллис.
Для экспресс-варианта у вас будет экскурсия по острову Свободы, и вы можете посетить остров Эллис самостоятельно.
Для основного варианта вы получите основную информацию до посадки и доступ к аудиогидам во время пребывания на острове.
При любом выборе у вас будут билеты на паром туда и обратно на острова Либерти и Эллис, а также вход в музеи. Вы можете оставаться там сколько захотите после тура. Нет доступа к пьедесталу.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в новый музей Статуи Свободы
Зарезервировать доступ по времени для линии безопасности
Билеты на паром в обе стороны
Вход в музей острова Эллис
Профессиональный гид
Что не входит
Экскурсия внутри статуи Свободы и музеев, введение снаружи
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Оружие и острые предметы
Еда и напитки
Дроны
Спреи или аэрозоли
Важная информация
С целью предотвращения COVID-19 пьедестал закрыт до дальнейшего уведомления
Экскурсия проводится в любую погоду. В редких случаях, когда оператор вынужден отменить мероприятие, владельцы билетов могут обменять их на другую дату (при наличии) или получить назад деньги
Экскурсия проводится в любую погоду, одевайтесь соответственно. Рекомендуется надеть удобную обувь
Перед посадкой на паром нужно пройти проверку безопасности. Статуя Свободы охраняется полицией парков США, поэтому посетители парка должны пройти проверку безопасности, как в аэропорту: все люди и вещи подлежат досмотру
Рюкзаки, детские коляски и большие предметы можно оставить в камерах хранения (за отдельную плату в 2$)
На обеденной экскурсии очереди длиннее, а людей больше. Возможно, в связи с этим не останется времени посетить остров Эллис. Если ваше расписание позволяет, выбирайте утреннюю экскурсию (08:30), где гарантировано меньшее время ожидания
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны представить доказательство того, что они получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19, одобренной FDA или ВОЗ. Доказательством вакцинации может служить приложение NYC COVID Safe, Excelsior Pass, карта вакцинации CDC (или ее фотография), документ о вакцинации в Нью-Йорке или официальный документ о вакцинации за пределами Нью-Йорка или США
В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 1956 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
Katie
7 дек 2019
(США)
Тур был больше, чем мы могли надеяться! Не только наш гид, Реми, был дружелюбным, информационным и отвечал на все наши безумные вопросы; но сам тур был выдающимся. Доступ на постамент у Статуи Свободы является обязательным! Я забронировал этот тур для моего мужа и наших родителей. Все были извергнуты из воды с предоставленной информацией, как хорошо она была организована, и общий опыт.
B
Byron
20 окт 2019
(США)
Экскурсия по статуе свободы была потрясающим опытом, который предоставил историческую информацию и множество вещей для просмотра. Наш гид Коди проделал УДИВИТЕЛЬНУЮ работу, предоставив много исторических фактов и анекдотов, которые добавили к общему опыту этого тура. Это обязательный тур для всех новичков или людей, которые еще не посетили Нью-Йорк или Статую Свободы.
А
Аноним
25 авг 2021
(США)
Although I was worried of the uncertainty, everything went smoothly, easy process, the guide were there to greet and guide. I like the fact that a confirmation was sent the day before, letting me know where to go and how to get there, that gave me a peace of mind. Instructions easy to follow, excellent.
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