Познакомьтесь с гидом в Бэттери-парке в замке Клинтон, бывшем форте. Для комплексного варианта у вас будет экскурсия как по Либерти, так и по острову Эллис.

Для экспресс-варианта у вас будет экскурсия по острову Свободы, и вы можете посетить остров Эллис самостоятельно.

Для основного варианта вы получите основную информацию до посадки и доступ к аудиогидам во время пребывания на острове.

При любом выборе у вас будут билеты на паром туда и обратно на острова Либерти и Эллис, а также вход в музеи. Вы можете оставаться там сколько захотите после тура. Нет доступа к пьедесталу.