TicketsS – Гид из Нью-Йорка

Вечерний круиз на яхте 🛥️ вдоль Манхеттена с музыкальной программой и танцами под открытым небом.



Вы насладитесь панорамой ночного острова и его небоскребов.



Проплывете под Бруклинским мостом, который связал Манхеттен и Бруклин в конце 19 века и посмотрите на башни-опоры в стиле нео-готика.



Вам откроется вид на Статую Свободы — символ Нью-Йорка с 1886 года.