Что вы увидите
- Статуя Свободы
- Бруклинский мост
- Манхэттен
Трехчасовой групповой Харбор круиз на яхте 🛥️. Вы полюбуетесь на панораму ночного Манхэттана и потанцуете под звездами большого яблока.
Вы познакомитесь с интересными людьми, насладитесь хорошей музыкой и видом на ночной город 🏙️. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нью-Йорка в новом свете.
Начало и место завершения
🚩 Pier 15, South Street Seaport, New York
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
TicketsS проводит ещё 1 экскурсию
Еще несколько необычных экскурсий в Нью-Йорке