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Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена

5
1 отзыв
TicketsS
TicketsS – Гид из Нью-Йорка
Вечерний круиз на яхте 🛥️ вдоль Манхеттена с музыкальной программой и танцами под открытым небом.

Вы насладитесь панорамой ночного острова и его небоскребов.

Проплывете под Бруклинским мостом, который связал Манхеттен и Бруклин в конце 19 века и посмотрите на башни-опоры в стиле нео-готика.

Вам откроется вид на Статую Свободы — символ Нью-Йорка с 1886 года.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $58 за человека

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Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена

Что вы увидите

  • Статуя Свободы
  • Бруклинский мост
  • Манхэттен
Трехчасовой групповой Харбор круиз на яхте 🛥️. Вы полюбуетесь на панораму ночного Манхэттана и потанцуете под звездами большого яблока.
Вы познакомитесь с интересными людьми, насладитесь хорошей музыкой и видом на ночной город 🏙️. Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ Нью-Йорка в новом свете.
Что входит
  • Билет на круиз
Что не входит
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Pier 15, South Street Seaport, New York
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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1 отзыв оставили туристы

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