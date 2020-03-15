4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд

За классными покупками не обязательно ехать на Пятую Авеню!

Asya
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Asya – ваш гид
В Нью-Йорке, как в одной из главных мировых столиц моды, одеваться умеют хорошо.

Если почитать разные блоги о моде, лучшие примеры стрит-стайла вы найдете именно здесь.

Модники тут очень умело смешивают high fashion и безымянные дешевые вещи, найденные в развалах местных секондов.

За классными покупками не обязательно ехать на Пятую Авеню!
От $96 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд

Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд

Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд — очень популярные в плане шоппинга районы: тут по улицам рассыпаны бутики известных брендов и местных независимых дизайнеров, отличные книжные и музыкальные магазины… и, конечно же, огромное количество секонд-хендов и винтажных бутиков, заглядывая в которые вы сможете изучить историю моды последних лет семидесяти, не читая никаких исторических справок.

Условно их можно разделить на три категории: consignment, где перепродают одежду, которую туда продал клиент, винтажный магазин — его владельцы сами находят вещи для продажи, в таких местах как правило продаются вещи, связанные с определенной эпохой, стилем и дизайнерами, и секонд-хенды — здесь цены будут самыми низкими (иногда до смешного низкими), но в ассортименте придется покопаться чуть дольше, чтобы найти что-то очень классное.

В Ист Вилладже и Лоуэр Ист Сайде можно найти любые из трех вышеперечисленных типов магазинов, и вы увидите все! Я проведу вас по улицам, где можно найти джинсы за копейки, туфли Chloé или Rick Owens в очень хорошем состоянии долларов за сто пятьдесят, настоящий американский винтаж первой половины прошлого века, старые американские открытки, роскошный костюм Chanel 70-х годов или модные футболки Wu-Tang Clan 90-х.

Программа

В зависимости от ваших предпочтений мы сфокусируемся на наиболее интересных для вас магазинах. Во время прогулки и в перерывах между «диггингом» я расскажу вам об истории и достопримечательностях Ист Вилладжа и Лоуэр Ист Сайда. За последние десять лет тут все сильно поменялось, хотя и сейчас можно найти магазины и рестораны старого Нью-Йорка — про них я тоже обязательно расскажу.

Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд
Винтажные магазины и секонд-хенды в Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Asya
Asya
Я живу и учусь в Нью-Йорке полтора года, но завсегдатай тут уже около трех лет. Так вышло, что моя вторая половинка родом отсюда, поэтому мне посчастливилось сразу увидеть этот город изнутри. Хотя проводить время в Нью-Йорке считается дорогим удовольствием, я нашла компромисс: мое любимое занятие - искать всякие "deals" и интересные штуки, к которым надо присмотреться, чтобы увидеть. Я учусь на магистра в Hunter College, а в свободное от моих учебных проектов время люблю гулять/ездить на велосипеде по Манхеттену, где я живу, и изучать все остальные районы города, куда обычные туристы не всегда добираются.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень приятная девушка Ася рассказала о «винтажном движении» Нью-Йорка и показала магазины, которые я сама бы ни за что не нашла. По ходу дела я сделала очень удачные покупки). Кроме того, она рассказала историю района и охотно ответила на все мои вопросы. Я осталась очень довольна.
5 февраля 2018
Я в восторге от экскурсии и от экскурсовода, очень интересно. И самое главное магазины бы эти я сама не нашла. Ася меня спросила заранее, что мне интересно. Я накупила целую гору очень классных вещей. Очень рекомендую и женщинам и мужчинам!
30 марта 2017
Спасибо за полезную прогулку!
11 мая 2014
We had great time - Asya was very knowledgeable about the area, very helpful and pleasant. Will recommend this tour to our friends

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