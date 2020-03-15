4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Нью-Йорке, как в одной из главных мировых столиц моды, одеваться умеют хорошо. Если почитать разные блоги о моде, лучшие примеры стрит-стайла вы найдете именно здесь. Модники тут очень умело смешивают high fashion и безымянные дешевые вещи, найденные в развалах местных секондов. За классными покупками не обязательно ехать на Пятую Авеню!

Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд

Ист Вилладж и Лоуэр Ист Сайд — очень популярные в плане шоппинга районы: тут по улицам рассыпаны бутики известных брендов и местных независимых дизайнеров, отличные книжные и музыкальные магазины… и, конечно же, огромное количество секонд-хендов и винтажных бутиков, заглядывая в которые вы сможете изучить историю моды последних лет семидесяти, не читая никаких исторических справок.

Условно их можно разделить на три категории: consignment, где перепродают одежду, которую туда продал клиент, винтажный магазин — его владельцы сами находят вещи для продажи, в таких местах как правило продаются вещи, связанные с определенной эпохой, стилем и дизайнерами, и секонд-хенды — здесь цены будут самыми низкими (иногда до смешного низкими), но в ассортименте придется покопаться чуть дольше, чтобы найти что-то очень классное.

В Ист Вилладже и Лоуэр Ист Сайде можно найти любые из трех вышеперечисленных типов магазинов, и вы увидите все! Я проведу вас по улицам, где можно найти джинсы за копейки, туфли Chloé или Rick Owens в очень хорошем состоянии долларов за сто пятьдесят, настоящий американский винтаж первой половины прошлого века, старые американские открытки, роскошный костюм Chanel 70-х годов или модные футболки Wu-Tang Clan 90-х.

Программа

В зависимости от ваших предпочтений мы сфокусируемся на наиболее интересных для вас магазинах. Во время прогулки и в перерывах между «диггингом» я расскажу вам об истории и достопримечательностях Ист Вилладжа и Лоуэр Ист Сайда. За последние десять лет тут все сильно поменялось, хотя и сейчас можно найти магазины и рестораны старого Нью-Йорка — про них я тоже обязательно расскажу.