8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 сен в 07:00
€56 за человека
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 09:00
8 сен в 05:00
€900 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
€28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 ноября 2023Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
- ВВенера10 октября 20239го октября были на прогулке по Зелёному каньон,правда,она заняла не 8, а 10 часов,т к сначала всех собирали по городу,потом
- ААлександра15 сентября 2023Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные для детей»
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