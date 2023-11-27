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мере их можно назвать гидами, правда для этого нужно понимать английский). Ездила в конце ноября, поэтому в озере не купались, но ловили рыбу. В озере водится форель, кефаль и сазан. Есть только маленький минус. На вопрос "сколько заплатили за экскурсию?" называли цифру меньше 35 евро