Водные для детей – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Анталье, цены от €28. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Антальи - к Зеленому каньону
На яхте
3 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 сен в 07:00
56 за человека
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 09:00
8 сен в 05:00
900 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на пиратском корабле
8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратском корабле
Провести целый день в открытом море, полюбоваться природой и поучаствовать в веселых конкурсах
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 ноября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
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    мере их можно назвать гидами, правда для этого нужно понимать английский). Ездила в конце ноября, поэтому в озере не купались, но ловили рыбу. В озере водится форель, кефаль и сазан. Есть только маленький минус. На вопрос "сколько заплатили за экскурсию?" называли цифру меньше 35 евро

  • В
    Венера
    10 октября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    9го октября были на прогулке по Зелёному каньон,правда,она заняла не 8, а 10 часов,т к сначала всех собирали по городу,потом
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    развозили,но это очень хорошая возможность посмотреть город,самим так не поездить, если без машины,виды потрясающие и завораживающие, поднимались в гору по серпантину,а потом спускались.. местами страшновато,но, водители -мастера даже два экскурсионных автобуса, идущих на встречу друг другу разъехались, фото шикарные получились

  • А
    Александра
    15 сентября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!
    Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Антальи - к Зеленому каньону
  2. Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
  3. Морская прогулка на пиратском корабле
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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