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Каппадокия на воздушном шаре

4.4
11 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
Полет на воздушном шаре – прекрасный способ осмотреть все достопримечательности 🏛️ и ландшафты, ради которых в Каппадокию съезжаются путешественники со всего мира.

Каменные изваяния, созданные самой природой, особенно хороши в рассветных лучах.

Каппадокийские просторы с высоты птичьего полета станут одним из ваших самых ярких впечатлений!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €130 за человека

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Каппадокия на воздушном шаре
Каппадокия на воздушном шаре

Что вы увидите

  • Каппадокия

Экскурсионная программа:

  • Встреча в отеле до восхода солнца;
  • Приезд к шарам. Пока шары надуваются можно попить чай или кофе;
  • В полёте встретите восход 🌅 солнца. С высоты вы увидите прекрасные сказочные трубы фей, необычные формы пещер, природу Каппадокии;
  • После посадки возле шара вас будут угощать шампанским;
  • Выдадут сертификат о полёте;
  • Поездка в отель 🏨 советуем вам посмотреть Каппадокию именно с воздушного шара.
  • P. S: Каждое утро (с 05. 30 до 08. 00) можете в отеле выйти на балкон или террасу, чтобы посмотреть на шары.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Переезд к месту экскурсии и обратно в отель
  • Завтрак
  • Полёт на воздушном шаре
  • Шампанское
  • Сертификат и страховка.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Каппадокия на воздушном шаре
Каппадокия на воздушном шаре
Каппадокия на воздушном шаре
Каппадокия на воздушном шаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Али Т.
Али Т.
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11 отзывов оставили туристы

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