Али Т. – Гид из Каппадокии

Полет на воздушном шаре – прекрасный способ осмотреть все достопримечательности 🏛️ и ландшафты, ради которых в Каппадокию съезжаются путешественники со всего мира.



Каменные изваяния, созданные самой природой, особенно хороши в рассветных лучах.



Каппадокийские просторы с высоты птичьего полета станут одним из ваших самых ярких впечатлений!