Экскурсионная программа:
- Встреча в отеле до восхода солнца;
- Приезд к шарам. Пока шары надуваются можно попить чай или кофе;
- В полёте встретите восход 🌅 солнца. С высоты вы увидите прекрасные сказочные трубы фей, необычные формы пещер, природу Каппадокии;
- После посадки возле шара вас будут угощать шампанским;
- Выдадут сертификат о полёте;
- Поездка в отель 🏨 советуем вам посмотреть Каппадокию именно с воздушного шара.
- P. S: Каждое утро (с 05. 30 до 08. 00) можете в отеле выйти на балкон или террасу, чтобы посмотреть на шары.
Организационные детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
- Переезд к месту экскурсии и обратно в отель
- Завтрак
- Полёт на воздушном шаре
- Шампанское
- Сертификат и страховка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
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Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
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