ежедневно в 05- 30

Что вас ожидает< / h3>
Каппадокийская мечта< / strong> Мы заберем вас от отеля в Невшехире и до рассвета доставим к месту запуска монгольфьеров. Вы понаблюдаете, как наполняется теплым воздухом шар, а затем плавно подниметесь на сотни метров над землей. Перед вами откроются пейзажи, которые не описать словами: фактурные долины с «грибами» из туфа, скалистые ущелья и каменные города. Это волшебство лучше один раз увидеть! А после полета вам выдадут сертификат, который будет напоминать о небесном приключении. < / p>< / div>
Организационные детали< / h3>
Важно знать до бронирования< / strong> < / p>
- Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полета может меняться. Если вы бронируете полет за месяц или раньше, свяжитесь с нами перед оформлением заказа, чтобы уточнить стоимость. < / li>
- Дамы на сроке беременности более 3 месяцев и дети от 0 до 6 лет не могут участвовать в полете< / li>
- Все участники экскурсии полностью застрахованы< / li> < / ul>
Как проходит полет< / strong> < / p>
- В стоимость включен трансфер от / до всех отелей Невшехира. Вас доставит к месту полета водитель из нашей команды. В полете вас будет сопровождать англоязычный профессиональный пилот. < / li>
- Время начала полета меняется в течение года в зависимости от восхода солнца. Мы сообщим вам время начала поездки в соответствии с датой вашего бронирования. < / li>
- Продолжительность указана с учетом времени трансфера. Сам полет на воздушном шаре длится 1 час. < / li> < / ul>< / div>