ежедневно в 05- 30

Полет над Каппадокией: достучаться до небес

Пролететь на воздушном шаре над фантастическими долинами и пещерными городами

Полет на воздушном шаре - мечта любого путешественника в Каппадокии, которую мы поможем воплотить в жизнь! Мы доставим вас в место запуска монгольфьера до восхода.

В корзине вместимостью до 24 человек вы подниметесь над космическими ландшафтами и полюбуетесь Каппадокией с высоты сотен метров.

А на память у вас останется сертификат о сказочном полете
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Полет над Каппадокией: достучаться до небес

Что вас ожидает< / h3>

Каппадокийская мечта< / strong> Мы заберем вас от отеля в Невшехире и до рассвета доставим к месту запуска монгольфьеров. Вы понаблюдаете, как наполняется теплым воздухом шар, а затем плавно подниметесь на сотни метров над землей. Перед вами откроются пейзажи, которые не описать словами: фактурные долины с «грибами» из туфа, скалистые ущелья и каменные города. Это волшебство лучше один раз увидеть! А после полета вам выдадут сертификат, который будет напоминать о небесном приключении. < / p>< / div>

Организационные детали< / h3>

Важно знать до бронирования< / strong> < / p>

  • Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полета может меняться. Если вы бронируете полет за месяц или раньше, свяжитесь с нами перед оформлением заказа, чтобы уточнить стоимость. < / li>
  • Дамы на сроке беременности более 3 месяцев и дети от 0 до 6 лет не могут участвовать в полете< / li>
  • Все участники экскурсии полностью застрахованы< / li> < / ul>

    Как проходит полет< / strong> < / p>

    • В стоимость включен трансфер от / до всех отелей Невшехира. Вас доставит к месту полета водитель из нашей команды. В полете вас будет сопровождать англоязычный профессиональный пилот. < / li>
    • Время начала полета меняется в течение года в зависимости от восхода солнца. Мы сообщим вам время начала поездки в соответствии с датой вашего бронирования. < / li>
    • Продолжительность указана с учетом времени трансфера. Сам полет на воздушном шаре длится 1 час. < / li> < / ul>< / div>

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 05:30

Yusuf
Yusuf
Меня зовут Юсуф. Я не профессиональный гид, а только учусь на него. Опыт работы с путешественниками 4 года. Помогу с выбором отеля, организацией полета на воздушном шаре и любыми другими пожеланиями. И постараюсь сделать ваш отдых в Каппадокии незабываемым
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