ежедневно в 05- 30

Что вас ожидает< / h3>

Каппадокийская мечта< / strong> Мы заберем вас от отеля в Невшехире и до рассвета доставим к месту запуска монгольфьеров. Вы понаблюдаете, как наполняется теплым воздухом шар, а затем плавно подниметесь на сотни метров над землей. Перед вами откроются пейзажи, которые не описать словами: фактурные долины с «грибами» из туфа, скалистые ущелья и каменные города. Это волшебство лучше один раз увидеть! А после полета вам выдадут сертификат, который будет напоминать о небесном приключении. < / p>< / div>