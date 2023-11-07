Знакомство с достопримечательностями Бухары

Увидеть древние мечети и медресе, посмотреть фольклорное шоу и поучаствовать в мастер-классах

Описание
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Бухара — один из древнейших восточных городов, который упоминался в летописях ещё до нашей эры как большой и развитый город.

А в период Средневековья Бухара была не только крупным политическим и культурным, но и значительным религиозным центром Среднего Востока. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу прошлого и прикоснуться к многовековой истории. Вы увидите старинные мечети и медресе, минареты и мавзолеи. Поучитесь готовить лепёшки в тандыре и поучаствуете в мастер-классе по керамике. А ещё вас ждут легендарный плов и другие традиционные блюда и фольклорное представление.
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Знакомство с достопримечательностями Бухары
Ближайшие даты:
7
ноя
17
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Бухаре, фольклорное шоу

Встречаемся и едем в отель, где вы сможете оставить вещи. После отправляемся знакомиться с достопримечательностями города. Первым посетим ансамбль Ляби-Хауз. Посмотрим на медресе Нодир-Диван-Беги 16-го века и Кукельдаш 15-го века. Увидим караван-сараи, медресе Улугбека, построенное внуком Тамерлана, и древние торговые купола. Пройдёмся по крытому базару, где торговали дорогими шёлковыми тканями, заглянем в ряды ремесленников, где кузнецы, чеканщики, ювелиры демонстрируют свои умения.

Осмотрим медресе Абдуллазизхана и действующее медресе Мир-и-Араб, а за обедом в колоритной чайхане вы отведаете знаменитый навруз-кебаб — рагу, томлёное в горшочках — бухарскую самсу, традиционный суп балаза, а также бухарский чай с розовой водой и пахлаву.

Затем побываем у минарета и мечети Калян — символа Бухары, на протяжении веков служившего маяком для караванов в пустыне. Исследуем крепость Арк — величественную цитадель, где жили правители. Также вас ждёт посещение мавзолея Саманидов — жемчужины архитектуры Средней Азии, фамильной гробницы династии Саманидов; мавзолея Чашма-Айюб, внутри которого есть источник с целебной водой; квартальной мечети Боло-хауз.

Вечером во дворе старинной медресе посмотрим фольклорное представление. Отдых в отеле.

Экскурсия по Бухаре, фольклорное шоуЭкскурсия по Бухаре, фольклорное шоуЭкскурсия по Бухаре, фольклорное шоуЭкскурсия по Бухаре, фольклорное шоуЭкскурсия по Бухаре, фольклорное шоуЭкскурсия по Бухаре, фольклорное шоу
2 день

Дворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-Минор

После завтрака едем за город, в летнюю резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи-Мохи-Хосса. Затем отправимся в город Гиждуван, где вы познакомитесь с традиционной техникой изготовления керамики и поучаствуете в мастер-классах: по керамике и по приготовлению лепёшек в тандыре.

По пути полюбуемся садами, плантациями хлопка и различных сезонных фруктов. На обед заглянем в популярное местное заведение: вы попробуете бухарский плов, о полезных свойствах которого ходят легенды.

Посетим некрополь Чор-Бакр 16-го века, где покоятся представители духовенства средневековой Бухары. По возвращении в город побываем в позднем медресе Чор-Минор, отличающемся нетрадиционными для медресе формами с четырьмя минаретами.

Дворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-МинорДворец Ситораи-Мохи-Хосса, мастер-классы, некрополь Чор-Бакр и медресе Чор-Минор

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, аэропорт или ж. - д. вокзал, 10:00
Завершение: Бухара, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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