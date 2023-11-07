Встречаемся и едем в отель, где вы сможете оставить вещи. После отправляемся знакомиться с достопримечательностями города. Первым посетим ансамбль Ляби-Хауз. Посмотрим на медресе Нодир-Диван-Беги 16-го века и Кукельдаш 15-го века. Увидим караван-сараи, медресе Улугбека, построенное внуком Тамерлана, и древние торговые купола. Пройдёмся по крытому базару, где торговали дорогими шёлковыми тканями, заглянем в ряды ремесленников, где кузнецы, чеканщики, ювелиры демонстрируют свои умения.

Осмотрим медресе Абдуллазизхана и действующее медресе Мир-и-Араб, а за обедом в колоритной чайхане вы отведаете знаменитый навруз-кебаб — рагу, томлёное в горшочках — бухарскую самсу, традиционный суп балаза, а также бухарский чай с розовой водой и пахлаву.

Затем побываем у минарета и мечети Калян — символа Бухары, на протяжении веков служившего маяком для караванов в пустыне. Исследуем крепость Арк — величественную цитадель, где жили правители. Также вас ждёт посещение мавзолея Саманидов — жемчужины архитектуры Средней Азии, фамильной гробницы династии Саманидов; мавзолея Чашма-Айюб, внутри которого есть источник с целебной водой; квартальной мечети Боло-хауз.

Вечером во дворе старинной медресе посмотрим фольклорное представление. Отдых в отеле.