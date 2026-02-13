Водная прогулка
Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30.90 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27.63 за человека
Водная прогулка
Частный рыболовный и снорклинг-тур по островам Нячанга
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 01:00
$116.46 за человека
-
10%
Водная прогулка
Снорклинг-тур в Морском заповеднике с обедом-барбекю
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно 07:15—07:30.
$27
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Остров Хон Мот»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Остров Хон Мот" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 116.46 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Остров Хон Мот», 12 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель