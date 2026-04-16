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Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с южным Токио
Традиционный японский сад, «остров будущего», инновационный мост и рыбный рынок за 1 день
Начало: По договоренности
«Поделюсь секретами японских рыбаков и местными рыболовецкими легендами»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Япония: полуостров Босо и префектура Чиба
Выбраться за пределы мегаполиса: туда, где море, горы, рыбацкие деревни и каменоломни (из Токио)
«Вы полюбуетесь морем и горами, промчитесь через тоннели в скалах и увидите тихие рыбацкие деревушки15:30–17:30 — замок Татеяма (по желанию)»
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
от $750 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи
Начало: МК9Ц+5Р9 Тюо, Токио, Япония
«Отправьтесь в путешествие по рынку Цукидзи, где находится один из крупнейших и самых известных рыбных рынков в мире»
Расписание: Ежедневно в 10:00.
$48.44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Аэлита замечательный, очень интеллигентный и интеллектуальный гид! Прогулка по южному Токио навсегда останется в моей памяти! Обязательно в следующий раз воспользуюсь ее услугами!
+6
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Экскурсия вышла замечательная!
Аэлита согласилась скорректировать маршрут под наши пожелания и любезно отвечала на все наши вопросы. В итоге программа получилась очень насыщенной - слушать было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую всем для знакомства с Токио и его историей.
Аэлита согласилась скорректировать маршрут под наши пожелания и любезно отвечала на все наши вопросы. В итоге программа получилась очень насыщенной - слушать было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую всем для знакомства с Токио и его историей.
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Всем рекомендую не задумываясь заказывать экскурсию с Аэлитой. Очень интересно и приятно было провести время, узнать много нового и получить рекомендации для продолжения нашего тура самостоятельно. Спасибо, Аэлита!
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Т
Потрясающий гид! Очень много информации узнали о Токио и японцах.
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Спасибо большое за великолепную экскурсию!! Все прошло отлично 👍 мы обязательно ещё к вам приедем!!
+4
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Всего 5 отзывов в Токио в категории "Рыбалка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 750. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Токио 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026