Алексей

Экскурсия вышла замечательная!

Аэлита согласилась скорректировать маршрут под наши пожелания и любезно отвечала на все наши вопросы. В итоге программа получилась очень насыщенной - слушать было интересно и познавательно. Однозначно рекомендую всем для знакомства с Токио и его историей.