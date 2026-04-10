Дегустации мороженого – экскурсии в Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустации мороженого» в Токио на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Пешая
Метро
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Увидеть старинную Японию и искупаться в горячем источнике
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля»
30 авг в 09:30
1 сен в 09:30
от $280 за всё до 5 чел.
Прогулка по пригороду Токио
Пешая
На автобусе
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по пригороду Токио
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
28 авг в 11:00
29 авг в 09:30
от $380 за всё до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны»
28 авг в 11:00
29 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Побывать в одном из самых необычных мест Токио и познакомиться с ушедшим в прошлое миром полусвета
Начало: У станции метро Minowa (Hibiya Line)
«Чайный дом с японским мороженым и десертами»
11 сен в 13:00
2 окт в 13:00
$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Антон
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
для тех кто в Японии в первый раз посещение ансенов обязательно должно входить в программу, это настоящий кайф! фото там делать нельзя, поэтому поверьте на слово.
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Н
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Замечательная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут, интересный рассказ Татьяны, внимание к каждому из участников нашей прогулки… все это сделало наш день в Кавагоэ прекрасным и незабываемым.
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Татьяна
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря, не на нашей стороне:
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дождь, серое небо и полное ощущение, что день будет «на выживание». Но тут появляется Татьяна — и сразу становится понятно, что всё будет хорошо.

Очень шустрая, живая, с отличным настроением — она буквально «протащила» нас через этот дождливый день так, что мы даже не заметили, как втянулись и начали получать удовольствие.

Отдельное впечатление — местные таксисты 😄 Их угрюмые лица в дождь — это отдельный вид искусства и, честно, добавило атмосферы происходящему.

Сам Кавагоэ оказался очень классным: уютные старинные улочки, ощущение «маленького Эдо», куча интересных деталей вокруг. Несмотря на погоду, город зацепил — и даже сильнее, чем ожидали. Теперь хочется обязательно вернуться уже в солнечный день: спокойно погулять, зайти во все лавочки, попробовать местные сладости и, конечно, увезти с собой чемодан сувениров 😌

В итоге — ни дождь, ни серость ничего не испортили. Наоборот, получилось очень живо и по-настоящему. И огромная заслуга в этом Татьяны — с таким гидом любая погода превращается в часть приключения.

Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,+16
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря,
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Н
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Экскурсия, которая позволяет взглянуть на различные стороны истории Японии. Анна провела нас знаковым местам, рассказала множество исторических фактов. Так как
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эта тема интересовала нас именно с точки зрения истории и социальных проблем, то получили огромное удовольствие от общения. Спасибо Анне за замечательную экскурсию.

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A
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод. Токио с очень не типичной стороны, я в восторге. Объемная, интересная тема про прошлое и настоящее. Рекомендую 🤍
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия
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Юлия
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉 Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с
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юмором и вниманием к деталям. Время пролетело незаметно — было интересно, познавательно и очень приятно пообщаться.

Отдельное спасибо за материал после экскурсии — получить в Telegram фотографии, описания и все нюансы оказалось невероятно удобно и приятно.
Так же хочется выразить благодарность Юре. Это муж Ани, он составил нам компанию и так же рассказал много интересного и увлекательного.
Рекомендую всем! Всё супер

Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉 Аня — отличный рассказчик:
Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉 Аня — отличный рассказчик:
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Анжелика
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная
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страна. Анна - очень привлекательный гид, отлично знает материал экскурсии, разбирается в японской живописи и гравюрах укиё-э, что меня особенно интересовало как художника-декоратора. Мы посетили очень интересные храмы, связанные с кварталами Ёшивары. Особенно меня впечатлил храм Большой птицы и история о куртизанке и кошке манеко-неко (кошка, приводящая удачу). Такую кошку и другие талисманы Вы сможете приобрести во время посещения храма. Также очень понравился Храм редиса - такого я точно нигде не видела, хотя посетила много стран Азии (была в Китае, в Тайланде и Вьетнаме). Обязательно сходите на экскурсию с Анной - вы точно не пожалеете!

Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -
Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония -
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Линда
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
У нас состоялась чудесная прогулка.
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
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И
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
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Сергей
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает
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материал и умело сочетает исторические факты с живыми рассказами. Мы побывали в храмах и часовнях, прошли по бывшей главной улице квартала и узнали, как этот мир развлечений повлиял на искусство укиё-э, моду и представления о красоте.
Особенно впечатлила остановка у Храма женщин без могил и рассказ о судьбах девушек, живших и умерших здесь. Всё сопровождалось иллюстрациями, схемами и старинными гравюрами - Анна всё продумала до мелочей. Завершили экскурсию у Музея искусств Дайдо, где можно увидеть керамику, передающую дух исчезнувшего квартала.
Экскурсия получилась насыщенной, атмосферной и очень содержательной. Анна, огромное спасибо! Рекомендую всем, кто интересуется историей старого Эдо и культурой Японии.

Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!+1
Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
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Всего 23 отзыва в Токио в категории "Дегустации мороженого"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Дегустации мороженого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио;
  2. Прогулка по пригороду Токио;
  3. Десерты по-токийски: маття и с чем его едят;
  4. Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Дегустации мороженого" можно забронировать 4 экскурсии от 105 до 380. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Дегустации мороженого», 23 ⭐ отзыва, цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь