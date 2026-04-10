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Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов

Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...

«Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны»