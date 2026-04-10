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Индивидуальная
до 5 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
Увидеть старинную Японию и искупаться в горячем источнике
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
«Уже много веков на этой улице продаются традиционные японские десерты — леденцы, рисовые крекеры, японские сливы в глазури, фиолетовое мороженое из сладкого цветного картофеля»
30 авг в 09:30
1 сен в 09:30
от $280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по пригороду Токио
Погрузитесь в жизнь пригорода Токио: храмы, традиционные лавки и расслабление в горячем источнике
28 авг в 11:00
29 авг в 09:30
от $380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Меню всегда отражает смену сезонов – к примеру, весной вы можете попробовать дополнительный шарик мороженого с засоленной сакурой, осенью это будут сладкие каштаны»
28 авг в 11:00
29 авг в 10:30
от $300 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мир куртизанок и весёлые кварталы Ёсивара 16+
Побывать в одном из самых необычных мест Токио и познакомиться с ушедшим в прошлое миром полусвета
Начало: У станции метро Minowa (Hibiya Line)
«Чайный дом с японским мороженым и десертами»
11 сен в 13:00
2 окт в 13:00
$105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
для тех кто в Японии в первый раз посещение ансенов обязательно должно входить в программу, это настоящий кайф! фото там делать нельзя, поэтому поверьте на слово.
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Н
Замечательная экскурсия! Грамотно выстроенный маршрут, интересный рассказ Татьяны, внимание к каждому из участников нашей прогулки… все это сделало наш день в Кавагоэ прекрасным и незабываемым.
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Экскурсия по Кавагоэ получилась по-настоящему запоминающейся — и во многом благодаря контрастам! Погода была, мягко говоря, не на нашей стороне:
+16
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Н
Экскурсия, которая позволяет взглянуть на различные стороны истории Японии. Анна провела нас знаковым местам, рассказала множество исторических фактов. Так как
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A
Прекрасно погуляли с Анной по январскому Токио по исчезнувшему кварталу красным фонарей. Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод. Токио с очень не типичной стороны, я в восторге. Объемная, интересная тема про прошлое и настоящее. Рекомендую 🤍
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Экскурсия оказалась потрясающей! Тема интересная, необычная и с лёгким пикантным оттенком 😉 Аня — отличный рассказчик: ведёт экскурсию увлекательно, с
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Экскурсия с Анной очень понравилась. Узнала много очень интересной информации о японских куртизанках, действительно Япония - это закрытая и загадочная
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У нас состоялась чудесная прогулка.
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
В назначенное время отправились на экскурсию,посетили все,что обещали по программе.
Приятно было слушать увлекательный рассказ Анны,не перегруженный датами и глубоко историческими фактами.
Маршрут продуман и не утомителен С удовольствием, рекомендую. Спасибо!
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И
Посетили экскурсию девичей компанией. Все очень понравилось! Много интересной информации, исторических фактов, красивых легенд. Анна - обаятельная, остроумная, увлеченная и очень эрудированная. Советую всем - не пожалеете.
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Замечательная экскурсия по старинному району Ёсивара с прекрасным гидом Анной!
Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает
Прогулка оказалась по-настоящему погружением в атмосферу Эдо. Анна очень глубоко знает
+1
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Всего 23 отзыва в Токио в категории "Дегустации мороженого"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Дегустации мороженого»
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Сейчас в Токио в категории "Дегустации мороженого" можно забронировать 4 экскурсии от 105 до 380. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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