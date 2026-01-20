-
Квест
до 4 чел.
Нескучный квест по Еревану (7+)
Отправьтесь в незабываемое приключение по Еревану, разгадывая загадки и открывая тайны древнего города. Подходит для детей и взрослых
«А потом найдёте розового слонёнка и получите в подарок вкуснейшее мороженое»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€135
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Уличная еда Еревана
Погрузитесь в мир армянской уличной еды! Попробуйте лепёшки, шаурму и десерты, наслаждаясь атмосферой Еревана. Все расходы включены
Начало: В центре города
«Попробуете свежее разливное мороженое, затем в атмосферном кафе вас ждёт чашка вкусного кофе и местный десерт»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 18:00, 18:30 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€100 за человека
Квест
до 4 чел.
Квест для взрослых 18+
Погрузитесь в атмосферу Еревана, решая загадки и открывая секреты города. Найдите скрытые локации и завершите день дегустацией армянских вин
Начало: На площади Республики
«Пройдя первые испытания вы получите первый приз — разливное мороженое»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
