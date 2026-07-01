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Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
«Музыка в сердце Вены Посетите собор Святого Стефана — символ Вены и одно из самых красивых зданий Австрии»
3 июл в 20:30
€30 за билет
Индивидуальная
Билеты в собор Святого Стефана и Венский соборный музей
Начало: Площадь Штефансплац, 6, 1010 Вена, Австрия
«Величие собора Святого Стефана Дальше отправляйтесь в знаменитый собор Святого Стефана — архитектурное чудо и символ Вены»
Расписание: Ежедневно, с 10:00 - 18:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Собор святого Стефана
Начало: Штефансдом
«Знаменитый Собор Святого Стефана является обязательным пунктом посещения для всех, кто приехал в Вену»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Собор Святого Стефана и мистическое средневековье
Начало: Альбертинаплац 1, Вена 1010
«Вы узнаете, как жили грешницы, замаливали свои проступки и выходили замуж, почему Собор Святого Стефана называют «Собором всех святых»»
€169 за всё до 10 чел.
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Сейчас в Вене в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 169. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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