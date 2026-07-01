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Кафедральный собор Вены

Найдено 4 экскурсии в категории «Кафедральный собор» в Вене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Пешая
1 час
11 отзывов
Билеты
Классический концерт в соборе Святого Стефана
Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия
«Музыка в сердце Вены Посетите собор Святого Стефана — символ Вены и одно из самых красивых зданий Австрии»
3 июл в 20:30
€30 за билет
Билеты в собор Святого Стефана и Венский соборный музей
Пешая
1 день
3 отзыва
Индивидуальная
Билеты в собор Святого Стефана и Венский соборный музей
Начало: Площадь Штефансплац, 6, 1010 Вена, Австрия
«Величие собора Святого Стефана Дальше отправляйтесь в знаменитый собор Святого Стефана — архитектурное чудо и символ Вены»
Расписание: Ежедневно, с 10:00 - 18:00
€25 за человека
Собор святого Стефана
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Собор святого Стефана
Начало: Штефансдом
«Знаменитый Собор Святого Стефана является обязательным пунктом посещения для всех, кто приехал в Вену»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Собор Святого Стефана и мистическое средневековье
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Собор Святого Стефана и мистическое средневековье
Начало: Альбертинаплац 1, Вена 1010
«Вы узнаете, как жили грешницы, замаливали свои проступки и выходили замуж, почему Собор Святого Стефана называют «Собором всех святых»»
€169 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Классический концерт в соборе Святого Стефана;
  2. Билеты в собор Святого Стефана и Венский соборный музей;
  3. Собор святого Стефана;
  4. Собор Святого Стефана и мистическое средневековье.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Кафедральный собор" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 169. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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