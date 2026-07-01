Найдено 4 экскурсии в категории « Кафедральный собор » в Вене на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 1 час 11 отзывов Билеты Классический концерт в соборе Святого Стефана Начало: Площадь Штефансплац 3, 1010 Вена, Австрия «Музыка в сердце Вены Посетите собор Святого Стефана — символ Вены и одно из самых красивых зданий Австрии» €30 за билет Пешая 1 день 3 отзыва Индивидуальная Билеты в собор Святого Стефана и Венский соборный музей Начало: Площадь Штефансплац, 6, 1010 Вена, Австрия «Величие собора Святого Стефана Дальше отправляйтесь в знаменитый собор Святого Стефана — архитектурное чудо и символ Вены» Расписание: Ежедневно, с 10:00 - 18:00 €25 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Собор святого Стефана Начало: Штефансдом «Знаменитый Собор Святого Стефана является обязательным пунктом посещения для всех, кто приехал в Вену» Расписание: Ежедневно, по договоренности €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Собор Святого Стефана и мистическое средневековье Начало: Альбертинаплац 1, Вена 1010 «Вы узнаете, как жили грешницы, замаливали свои проступки и выходили замуж, почему Собор Святого Стефана называют «Собором всех святых»» €169 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Вены

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