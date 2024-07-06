Сначала радушные хозяева проведут для вас театрализованную экскурсию и покажут роскошные залы с богатым убранством, а затем устроят
Описание тура
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны, но помните, что Мир — небольшой поселок, а Несвиж — маленький городок, дела с обменными пунктами здесь обстоят гораздо сложнее, чем в Минске.
Рекомендуем обуть удобную обувь без каблука — внутренний двор и Мирского, и Несвижского замков вымощены брусчаткой.
Проживание. Будем жить в гостинице «Мирский замок» 3* или «Мирский посад» 3*.
Стоимость тура указана за 1 человека при проживании в отеле «Мирский посад», в номере твин или дабл.
Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день — шведский стол, во 2 день — континентальный) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.
Программа тура по дням
Театрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке Мир
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские, а внутри замка осмотрите охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.
Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, познакомитесь с обычаями и бытом знатных особ а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вино.
Затем отправимся на экскурсию «В гости к пане Коханку»: нас уже ждёт жена главного повара замка Ядвига. Она проводит нас к владельцу замка князю Каролю Станиславу Радзивиллу. Вы попробуете блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток и сможете примерить на себя роль цыганского короля Яна Мартинкевича или княгини Теафилии Констанции.
Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.
Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.
Ночевать будем в Мире.
Прогулка по Несвижу и экскурсия по замку
После завтрака поедем в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.
Побываем в Фарном костёле и осмотрим его фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.
Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.
Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал.
К 18:00 вернёмся в Минск.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Экскурсия с дегустацией
- Театрализованная экскурсия по Мирскому замку
- Мастер-класс по старинным танцам
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- 1-местное проживание - 16 500 руб
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Мирский замок": 16 500 руб. в номере "Кофморт" 17 500 руб. в номере "Люкс" (1 большая комната) 18 000 руб. в номере "Люкс" (2 комнаты). 20 500 руб. в двухуровневом номере "Люкс" 22 500 руб, за 1-местное размещение в номере "Кофморт"
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Мирский посад": 15 000 руб. в номере твин/дабл 16 000 руб, в номере дабл "Комфорт"