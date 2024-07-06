В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку

Поучиться традиционному танцу, насладиться местной кухней и узнать тайны средневековых замков
Князь Кароль Станислава Радзивилл с женой Марией Любомирской приглашают погостить в Мирском замке.

Сначала радушные хозяева проведут для вас театрализованную экскурсию и покажут роскошные залы с богатым убранством, а затем устроят
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танцевальный мастер-класс и угостят традиционными блюдами.

Вы познакомитесь с женой главного повара замка Ядвигой и сможете примерить на себя роли цыганского короля Яна Мартинкевича или княгини Теафилии Констанции.

А ещё побываете в замке Несвиж, спуститесь в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов, и увидите старинные церкви, костёлы и соборы.

В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
В гости к Радзивиллам: мастер-класс, дегустации и экскурсия с князем и княгиней по Мирскому замку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны, но помните, что Мир — небольшой поселок, а Несвиж — маленький городок, дела с обменными пунктами здесь обстоят гораздо сложнее, чем в Минске.

Рекомендуем обуть удобную обувь без каблука — внутренний двор и Мирского, и Несвижского замков вымощены брусчаткой.

Проживание. Будем жить в гостинице «Мирский замок» 3* или «Мирский посад» 3*.

Стоимость тура указана за 1 человека при проживании в отеле «Мирский посад», в номере твин или дабл.

Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день — шведский стол, во 2 день — континентальный) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Театрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке Мир

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские, а внутри замка осмотрите охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.

Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, познакомитесь с обычаями и бытом знатных особ а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вино.

Затем отправимся на экскурсию «В гости к пане Коханку»: нас уже ждёт жена главного повара замка Ядвига. Она проводит нас к владельцу замка князю Каролю Станиславу Радзивиллу. Вы попробуете блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток и сможете примерить на себя роль цыганского короля Яна Мартинкевича или княгини Теафилии Констанции.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.

Ночевать будем в Мире.

Театрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке МирТеатрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке МирТеатрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке МирТеатрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке МирТеатрализованная экскурсия, танцы и дегустация в замке Мир
2 день

Прогулка по Несвижу и экскурсия по замку

После завтрака поедем в Несвиж, некогда бывший столицей владений рода князей Радзивиллов. Погуляем по Рыночной площади и пройдёмся мимо домов ремесленников и по торговым рядам, увидим здание ратуши 16 века, старейшей в стране, и Слуцкую браму 16 века в стиле барокко.

Побываем в Фарном костёле и осмотрим его фрески, а ещё спустимся в подземелье, где находится фамильная усыпальница Радзивиллов. Вернёмся к замку и погуляем по его парковой зоне.

Полюбуемся Несвижским замком, в архитектуре которого удивительный ансамбль образуют стиль ренессанса, барокко и классицизма.

Сначала прогуляемся по парадному двору, а затем заглянем в залы, каждый из которых имеет своё неповторимое убранство и экспозицию. Вы побываете в Охотничьем, Бальном, Портретном, Каминном, Золотом и Гетманском. Осмотрим старинные предметы мебели, роскошную посуду и картины, а ещё посетим часовню и театральный зал.

К 18:00 вернёмся в Минск.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсия с дегустацией
  • Театрализованная экскурсия по Мирскому замку
  • Мастер-класс по старинным танцам
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 500 руб
  • Стоимость тура при размещении в гостинице "Мирский замок": 16 500 руб. в номере "Кофморт" 17 500 руб. в номере "Люкс" (1 большая комната) 18 000 руб. в номере "Люкс" (2 комнаты). 20 500 руб. в двухуровневом номере "Люкс" 22 500 руб, за 1-местное размещение в номере "Кофморт"
  • Стоимость тура при размещении в гостинице "Мирский посад": 15 000 руб. в номере твин/дабл 16 000 руб, в номере дабл "Комфорт"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

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