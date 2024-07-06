Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 09:00 отправимся в Мирский замок, живописно расположенный на берегу озера. Вы услышите, как с историей сооружения связаны Радзивиллы, Вигтенштейны и Святополк-Мирские, а внутри замка осмотрите охотничьи коллекции и старинные рыцарские доспехи.

Дальше вас ждёт увлекательная театрализованная экскурсия: по коридорам Мирского замка нас проведут исторические персонажи в старинных костюмах. Вы побываете в парадной столовой, посетите Портретный зал с мебелью в стиле рококо, познакомитесь с обычаями и бытом знатных особ а ещё насладитесь танцем князя Кароля Станислава Радзивилла с его женой Марией Любомирской. Будем не только наблюдать, но и сами поучимся танцевать! А потом спустимся в подвалы, где хранили еду и вино.

Затем отправимся на экскурсию «В гости к пане Коханку»: нас уже ждёт жена главного повара замка Ядвига. Она проводит нас к владельцу замка князю Каролю Станиславу Радзивиллу. Вы попробуете блюда белорусской кухни и традиционный алкогольный напиток и сможете примерить на себя роль цыганского короля Яна Мартинкевича или княгини Теафилии Констанции.

Переместимся в юго-западную башню, пройдёмся по боевым галереям оборонительных башен и даже спустимся в подвал, где удерживали преступников.

Через приятный английский парк доберёмся до часовни-усыпальницы Святополк-Мирских 20 века в стиле модерн. После обеда вас ждёт экскурсия по посёлку Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл, синагога и иешива. А ещё осмотрим старинные дома ремесленников и купцов и пофотографируемся на Рыночной площади. У вас будет время на самостоятельную прогулку.

Ночевать будем в Мире.