13 часов
Групповая
Из Хургады - в Луксор на 1 день
Исследовать город, который поделён на две части - для живых и мёртвых
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 05:00
$71 за человека
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5%
13 часов
Групповая
до 25 чел.
Из Хургады - в древний Луксор
Полетать на воздушном шаре и изучить город фараонов за 2 дня
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Завтра в 14:00
25 окт в 14:00
255$243 за человека
13 часов
Групповая
Тайны Луксора и Дендеры - из Хургады
Увидеть древности из учебника истории и переплыть Нил
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: в среду и воскресенье в 05:00
27 окт в 05:00
30 окт в 05:00
$65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Автобусные»
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