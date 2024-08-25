На Рождество – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Хургаде, цены от $12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морское путешествие на остров Парадайз
На яхте
скидка
20%
3 отзыва
6.5 часов
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25$20 за человека
Морская экскурсия в бухту дельфинов
скидка
22%
4 отзыва
7.5 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
27$21 за человека
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
скидка
29%
9 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17$12 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илария
    25 августа 2024
    Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
    Встретили на индивидуальном трансфере от отеля, довезли до пристани с рассказами о городе, где что посмотреть. Сама лодка была неплохая, с
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    хорошей музыкой, мы даже потанцевали), угощали колой, спустили через полчаса вниз смотреть рыбок, всем места хватило, но стекла мутные, ожидания были не такими, но рыбы, кораллы видно, даже водолаз был)), который снимал видео и фото. Потом была остановка для желающих скнорлинга. На обратном пути работники прошлись с коробкой- просили чаевые. Ну в Египте все и всегда просят или намекают на чаевые😉 Затем поехали обратно, встретил гид и посадил на машину обратно. Вообщем то все организованно четко.

    Встретили на индивидуальном трансфере от отеля, довезли до пристани с рассказами о городе, где что посмотретьВстретили на индивидуальном трансфере от отеля, довезли до пристани с рассказами о городе, где что посмотреть
  • Г
    Григорий
    29 октября 2023
    Морская экскурсия в бухту дельфинов
    Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
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    отель так же. Быстро и аккуратно. Яхта. 2 палубы, вместительная. Народу было существенно больше, чем 25 человек, но места нормально всем хватило. Дельфины. Их не было - тут не к организатору вопросы. Никто не сможет гарантировать. Оборудование. на 3- Гидрокостюмы ушатанные, по размеру подобрали только половине погружающихся, на остальных костюмы висели как на вешалке. Дайверская техническая часть в норме. Ласты 3 размеров, то есть на 36-38 нашли с трудом 2 разные ласты) Остальные детские или больше 42. Маски тоже убитые, кое как нашли. С трубками вообще беда, их было 2 на корабле. Поскольку, как мы поняли, организаторы таких экскурсий между собой контактируют и МБ передают друг другу туристов, может быть нам просто не повезло по части оборудования, а на каком-то другом корабле было лучше. Берите своё. Мини-рыбалка. Ее вообще не было предусмотрено, как оказалось уже на корабле. Ланч. Салат, макароны, рис, стрипсы (из заморозки), рыба типа скумбрии на вкус жареная. Чай/кофе/вода/4л колы на всех))) Голодным никто не остался. По сути мероприятие скорее для плавания и море и дайвинга, кто хочет первый раз попробовать. Опытным дайверам там делать нечего. Поплавать над рифом с маской - то что надо. Мы не погружались. Команда отрабатывала качественно, к ней претензий нет, ребята молодцы.. Рифы были очень симпатичные. Формат 2 остановки на рифах для погружения/сноркинга и ланч между ними предложат в любом дайв центре. Если выбирать корабль поменьше - меньше народу, проще с оборудованием, инструкторы погружают в 2 приема, а не в 4 новичков = комфортнее морская прогулка на наш вкус. .

  • В
    Виталий
    25 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
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    и посещение райского острова(1,5 часа)! Единственный момент (который я не назову негативным - скорее забавным) это погрузка на катер с территории отеля проходящего реновацию, выглядит как декорации фильма-апокалипсиса))) отношение всей команды к путешественникам очень внимательное и дружелюбное. Соотношение цена-качество просто супер!

  • J
    Julia
    15 октября 2023
    Морское путешествие на остров Парадайз
    Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
  • А
    Александр
    28 июля 2022
    Морская экскурсия в бухту дельфинов
    1) Описание экскурсии н сайте не совсем соответствует действительности, да, в теории может там и могут быть тельфины, но другие
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    организаторы об этом не упоминают из-за малого % вероятности данного события. 2) Да, гиды русскоговорящие были, но организация групп идёт по принципу, кто есть тот есть, а потому, можете быть единственными кто знает русский, но это даже не особо и проблема, просто фактик. 3) Если вы отдыхаете не в Хургаде, а в Сахал Хашиш или Макади Бей, то не берите данную экскурсию, так как индивидуальный трансфер работает через раз. Мы около 50 минут ждали машину, а списавшись с Каримом узнали, что это мы оказывается его не видим просто, а не его нет, и русскоговорящих гид видимо тоже не видел и просто так на телефоне все 50 минут пытался выяснить где водитель. Так что да, организацию я бы Кариму и его коллегам позволил лишь в рамках Хургады, что-то более серьёзно лучше не берите, всегда есть шанс того, что организатор будет пытаться сделать виноватым вас или будет открешиваться от проблемы. P. S. Индивидуальный трансфер на экскурсию был великолепным, в самой Хургаде, водитель видимо по своему усмотрению взял ещё пассажиров пхахаха

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На Рождество»

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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в сентябре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 21 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год на рождество, 16 ⭐ отзывов, цены от $12. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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