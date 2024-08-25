скидка
20%
6.5 часов
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
25$20 за человека
скидка
22%
7.5 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Групповая экскурсия до 25 человек в бухту дельфинов из Хургады. Насладитесь снорклингом, мини-рыбалкой и катанием на банане в Красном море
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
27$21 за человека
скидка
29%
3 часа
Водная прогулка
Увлекательная прогулка на «Yellow Submarine» в Хургаде: незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря, не покидая комфорта подводной лодки. Окунитесь в приключение с панорамными видами на кораллы и тропических рыб
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17$12 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлария25 августа 2024Встретили на индивидуальном трансфере от отеля, довезли до пристани с рассказами о городе, где что посмотреть. Сама лодка была неплохая, с
- ГГригорий29 октября 2023Трансфер: 5+ Нас забрали в 8:45, мы заехали по дороге еще за группой (машина была легковая, с 3 рядами мест). Вернули в
- ВВиталий25 октября 2023Отличная прогулка! Море положительных эмоций! В программу входит катание на банане/ватрушке, погружение с масками около красочного рифа, обед на катере
- JJulia15 октября 2023Добрый день! Хочется поблагодарить вас за шикарную экскурсию на Парадайс☺️. мне очень понравилось.. Обслуживание,яхта,команда-все замечательно😊. Спасибо вам🌹
- ААлександр28 июля 20221) Описание экскурсии н сайте не совсем соответствует действительности, да, в теории может там и могут быть тельфины, но другие
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На Рождество»
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