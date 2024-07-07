Круизы однодневные – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Хургаде, цены от $27. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
9 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$27 за человека
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
2 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$52 за человека
Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
На яхте
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$108 за всё до 5 чел.
Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
6 отзывов
3.5 часа
Водная прогулка
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$119 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июля 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя.
    Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремяВсё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя
  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
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    заезжали на белый пляж, не отказывайтесь, если у вас останется время, он прекрасен. Кораблик, на котором я была, небольшой (до 3-х человек комфортно)

  • Р
    Раиса
    24 марта 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Замечательный маршрут. Всё было хорошо организовано. Группа не большая и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хоть погода и была ветреной. Очень комфортная обстановка. Маску для плавания лучше брать свою. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    28 февраля 2024
    Прогулка из Хургады на красивой яхте по Красному морю
    Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Это было очень круто! Спасибо организаторам, ребятам!!!!! Вы молодцы! Еда шикарная! Дельфины супер! Отдельное спасибо капитану!!!!!
  • л
    лилия
    24 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
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    поплыли на корабле к рифу с возможностью поплавать, так же из батискафа посмотреть на подводный мир. Это очень впечатляет. далее отплыли подальше, порыбачили. И вернулись обратно, там на банане прокатились. Из минусов: нас не проинформировали о том, что на корабле нужно ходить босиком всем. Т к это декабрь, в открытом море, не смотря на солнечный день, ветер пронизывал. Без обуви ноги совсем промерзли, и не только ноги. Учитывая, что еще были водные мероприятия, совсем некомфортно было и не удалось получить максимум удовольствия

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
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    ответила на все мои вопросы. Трансфер на экскурсию вовремя, чистый, комфортный автобус. По приезду на причал, группу встретил гид, проводил на яхту. Яхта белоснежная, чистая, комфортная. Вышли в море и первая остановка на рифе "дом дельфинов", я давно мечтала увидеть дельфинов в их естественной среде обитания, и наконец моя мечта осуществилась. Это было невероятно красива. Далее экскурсия на батискафе, полу-подводной лодке, на красивом, ярком рифе, с большим количеством рыбок. После возвращения на яхту нас ждал обед с морепродуктами, очень вкусно. И далее мы отправились в Эль Гуну, кататься на катере по каналам города. Эль Гуна прекрасна, совсем не типичный город для Египта, кусочек Венеции в пустыне. По окончании экскурсии обратный трансфер в отель. День пролетел незаметно, оставив много эмоций, приятных воспоминаний, множество красивых фото. Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! От души рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2023
    Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
    Лодочки хорошие, прозрачное дно достаточно большое, обзор хороший. Трансфер забрал их отеля, на лодочной станции нас встретили, все отлично. Капитан
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    нашей лодки сначала хотел взять 25уе за красивые острова, когда мы сказали что не поедем, согласился отвезти просто за чаевые)) и это было самое лучшее место в этой поездке!!! А вот Кораллы на месте ныряния, к сожалению серые, рыбок не много. Через дно было красивее.

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2023
    Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
    Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны! Больше с детьми и не нужно. В 9.00 катер отплыл от
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    берега. Первая остановка на час - риф с множеством рыб! Это был отличный снорклинг. Вторая остановка - лагуна, тут восторг был даже у взрослых, так ошеломительно плавать внутри стаи рыб! Катер чистый, капитан радушный, трансфер на комфортном микроавтобусе. Смутила вначале обстановка заброшенного отеля, сквозь который мы проходили к причалу, но он оказался жилым, на обратной дороге был заполнен отдыхающими. Главное не испугаться! Остальное было очень хорошо! На было 3 семьи, всего 10 человек, и мы свободно разместились в катере. Дно с окошками для просмотра рыбы. С собой брали полотенца, перекус малышу и воду.

    Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны!
  • Н
    Наталья
    4 октября 2023
    Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
    Прекрасная прогулка! Капитан и команда очень доброжелательны, прислушиваются к пожеланиям. И бесплатно угостили очень вкусным тортом)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы однодневные»

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  4. Индивидуальная морская прогулка в Хургаде
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 119. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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