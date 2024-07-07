8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
$27 за человека
8 часов
Водная прогулка
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$52 за человека
3 часа
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
$108 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Эксклюзивная морская прогулка на лодке с прозрачным дном в Хургаде
Исследуйте подводный мир Красного моря в уединенной атмосфере индивидуальной прогулки на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
$119 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июля 2024Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя.
- ЮЮлия5 апреля 2024Хорошая прогулка, все как в описании. Однако для неподготовленных туристов сразу скажу: маску лучше брать свою (своя всегда по размеру). Мы
- РРаиса24 марта 2024Замечательный маршрут. Всё было хорошо организовано. Группа не большая и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хоть погода и была ветреной. Очень комфортная обстановка. Маску для плавания лучше брать свою. Рекомендую.
- ААнастасия28 февраля 2024Отлично все☺ оперативно, красиво и очень порадовала забота Саида) благодарю
- ЕЕлена28 декабря 2023Это было очень круто! Спасибо организаторам, ребятам!!!!! Вы молодцы! Еда шикарная! Дельфины супер! Отдельное спасибо капитану!!!!!
- ллилия24 декабря 2023Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
- ЮЮлия1 декабря 2023Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
- ЮЮлия10 ноября 2023Лодочки хорошие, прозрачное дно достаточно большое, обзор хороший. Трансфер забрал их отеля, на лодочной станции нас встретили, все отлично. Капитан
- ННаталья1 ноября 2023Мы выбрали 3 часовое путешествие на лодке и были очень довольны! Больше с детьми и не нужно. В 9.00 катер отплыл от
- ННаталья4 октября 2023Прекрасная прогулка! Капитан и команда очень доброжелательны, прислушиваются к пожеланиям. И бесплатно угостили очень вкусным тортом)
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Круизы однодневные»
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