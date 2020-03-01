Ирена проводит ещё 23 экскурсии

Архитекторам, воплощающим современные градостроительные планы в самом сердце баварской метрополии, приходится непросто. Ведь исторические здания ни в коем случае не должны оказаться нелогичными или «потеряться» на фоне новых объектов! Выдающиеся мюнхенские и мировые архитекторы интегрируют исторические объекты в современные здания. На территории города появились уникальные комплексы с особой концепцией. Одновременно с созданием функциональных сооружений используются приемы совмещения элементов старой застройки с новым строительством. Это придает современной архитектуре Мюнхена неповторимый облик.

Программа

Вас ждут некоторые из самых интересных архитектурных объектов, появившихся в Мюнхене в начале XXI века:

Знаменитые пассажи «5 Höfe» в центре города. C потолка здесь свисают живые лианы, а в спрятанных секретных дворах кипит бурная современная жизнь, совсем незаметная снаружи. Вы увидите необычные художественные ракурсы иузнаете, чем руководствовались архитекторы, внося десятки нетривиальных деталей в пространство.

Городской двор, совмещенный со зданием бывшего издательства и типографии одной известной в Германии газеты. Внутри многочисленные современные бары, кафе, магазины… Там редко прогуливается турист, зато местные денди и модные фрау встречаются на чашку кофе. В комплекс включены даже жилые квартиры, а неподалеку расположился музей городской субкультуры.

Место, которое сотню лет назад был зерновым складом. В начале XXI века здесь находился известнейший в Мюнхене магазин деликатесов. А теперь царит дух Италии. История здания сложна и необычна. Его ревитализация отражает мюнхенскую традицию сочетать старое и новое в архитектуре.

века здесь находился известнейший в Мюнхене магазин деликатесов. А теперь царит дух Италии. История здания сложна и необычна. Его ревитализация отражает мюнхенскую традицию сочетать старое и новое в архитектуре. Новые жилые дома, построенные в самом центре, где, казалось бы, и места нет, да и земля невероятно дорога. Мы обсудим, с какой целью развивается жилой фонд в историческом центре. У градостроителей есть ответ на этот вопрос и свои планы. Пример тому — престижный жилой комплекс и лофт-апартаменты на месте бывшей теплоэлектростанции.

Многоэтажный гараж, подтверждающий возможность утилитарного использования старинного здания. На его крыше вы сможете полюбоваться видом Старого города с высоты птичьего полета.

И это далеко не полный перечень нашей программы!