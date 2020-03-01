Ирена проводит ещё 23 экскурсии

Архитекторам, воплощающим современные градостроительные планы в самом сердце баварской метрополии, приходится непросто. Ведь исторические здания ни в коем случае не должны оказаться нелогичными или «потеряться» на фоне новых объектов! Выдающиеся мюнхенские и мировые архитекторы интегрируют исторические объекты в современные здания. На территории города появились уникальные комплексы с особой концепцией. Одновременно с созданием функциональных сооружений используются приемы совмещения элементов старой застройки с новым строительством. Это придает современной архитектуре Мюнхена неповторимый облик.
Программа
Вас ждут некоторые из самых интересных архитектурных объектов, появившихся в Мюнхене в начале XXI века:
Знаменитые пассажи «5 Höfe» в центре города. C потолка здесь свисают живые лианы, а в спрятанных секретных дворах кипит бурная современная жизнь, совсем незаметная снаружи. Вы увидите необычные художественные ракурсы иузнаете, чем руководствовались архитекторы, внося десятки нетривиальных деталей в пространство.
Городской двор, совмещенный со зданием бывшего издательства и типографии одной известной в Германии газеты. Внутри многочисленные современные бары, кафе, магазины… Там редко прогуливается турист, зато местные денди и модные фрау встречаются на чашку кофе. В комплекс включены даже жилые квартиры, а неподалеку расположился музей городской субкультуры.
Место, которое сотню лет назад был зерновым складом. В начале XXI века здесь находился известнейший в Мюнхене магазин деликатесов. А теперь царит дух Италии. История здания сложна и необычна. Его ревитализация отражает мюнхенскую традицию сочетать старое и новое в архитектуре.
Новые жилые дома, построенные в самом центре, где, казалось бы, и места нет, да и земля невероятно дорога. Мы обсудим, с какой целью развивается жилой фонд в историческом центре. У градостроителей есть ответ на этот вопрос и свои планы. Пример тому — престижный жилой комплекс и лофт-апартаменты на месте бывшей теплоэлектростанции.
Многоэтажный гараж, подтверждающий возможность утилитарного использования старинного здания. На его крыше вы сможете полюбоваться видом Старого города с высоты птичьего полета.
И это далеко не полный перечень нашей программы!
Организационные детали
Возможна организация авто-пешеходной экскурсии «Современная архитектура Мюнхена». На авто мы дополнительно посетим Арнульф Парк с доминантой Nove, жилой комплекс Hirsсhgarten и осмотрим современную храмовую архитектуру в Нимфенбурге. Общая длительность авто-пешеходной экскурсии 3-3,5 часа. Цена и транспорт согласовываются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
В течение всего лишь одного дня вы успеете насладиться альпийскими пейзажами, посетить потрясающие архитектурные достопримечательности и почувствовать волшебную атмосферу баварских деревень! Предлагаю вам совершить поездку в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, дворец Линедерхов и старинный город Фюссен, деревню Обераммергау и монастырь Этталь, а затем наведаться в аутентичную частную пивоварню. Вы сами выбираете, что желаете увидеть!
О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны
Экскурсия расскажет о том, как Мюнхен стал городом, где нацисты запустили свою античеловеческую пропаганду и мощную военную машину. Как люди, известные своим интеллектом, позволили разыграться здесь самой печальной трагедии 20 века.
Увлекательная интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Приглашаю вас в технический музей в Мюнхене — самый большой технический музей мира. 28 тысяч экспонатов в интерактивной форме рассказывают о более чем 50 областях науки и техники. С опытным гидом и взрослые, и дети смогут познакомиться с самыми интересными особенностями важнейших технических специальностей и узнать много нового!
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря для политзаключенных. Вы увидите административные здания, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов бывшего лагеря, хранящего воспоминания о самых страшных событиях 20 века. Узнаете о приходе к власти национал-социалистической партии, о буднях заключенных Дахау и событиях, о которых нам нельзя забывать.
Искусство мастеров: от Дюрера и Рафаэля до Веласкеса и Рембрандта
Старая Пинакотека, начинавшаяся когда-то с частной коллекции семьи Виттельсбахов, за несколько столетий превратилась в одно из крупнейших собраний шедевров мировой живописи. На экскурсии вы познакомитесь с гравюрами Дюрера и психологическими портретами Рембрандта, искусством Фландрии и полотнами Ренессанса, картинами испанских и французских мастеров. Мы прогуляемся от эпохи Средневековья до середины 18 века, поговорим о создании великих полотен и судьбах их авторов, а также разгадаем секреты картин и расшифруем их загадочные символы.
Знакомство с историей, производством и интересными экспонатами легендарного автоконцерна
BMW — символ стиля, качества, успеха и определенного положения в обществе. Сотни желающих мечтают увидеть, как появляются на свет автомобили этой марки. Концерн БМВ в Мюнхене приоткрывает завесу тайны и приглашает на экскурсии по заводу и в музеи. Так как групповые экскурсии на русском языке по производству не проводятся, я предлагаю отправиться со мной в эксклюзивный тур и изучить подробности производственного процесса, а также познакомиться с самыми интересными экспонатами BMW в Мюнхене.
Увлекательная авто-пешая прогулка по баварской столице — в историческом центре и за его пределами
Говорят, все немцы либо уже живут в Мюнхене, либо мечтают в нем жить... И это правда! Баварская столица — один из самых современных и комфортных городов мира! Мюнхен — город Олимпиады, концернов BMW, Siemens, университетов, музеев и, безусловно, мировая столица пива. Убедиться во всем этом можно, осматривая Мюнхен не только в старинном центре, но и выехав за его пределы.
Вам кажется, что вы уже изучили Мюнхен вдоль и поперек? На этой экскурсии вы убедитесь, что древний город скрывает множество секретов! За 850 лет своего существования Мюнхен накопил добрую дюжину преданий и легенд: комических и трагических, ужасных и восхитительных. Мы вместе совершим прогулку по «другому» Мюнхену!
Зайти в аутентичные пивные города и услышать о традициях изготовления напитка
Мюнхен — пивная столица мира. Здесь выпивается почти 200 литров пенного на человека в год. Я проведу вас «пивным» маршрутом и расскажу о традициях пивоварения в Мюнхене и Баварии. А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба».
Великолепная архитектура, горные пейзажи и погружение в королевский быт Людовика II
Дворец Херренкимзе – самый роскошный из сказочных замков баварского короля Людовика II, ставший «лебединой песней» непонятого светом гениального романтика. На экскурсии вы познакомитесь с жизнью искавшего уединения монарха, рассмотрите необычные фонтаны и скульптуры в великолепном парке, попробуете деликатесы баварской кухни и насладитесь необыкновенной природой острова Херренинзель.
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию! Во время экскурсии вам на самом деле удастся побывать и в облаках, и на воде. Вас ждут легенды и факты, мифы и реальность. «Причесанная» и «правильная» Германия покажет свою дикую и необузданную сторону!
Исследовать мистический мир города, отыскать драконов и химер, составить личный каталог чудовищ
Во время экскурсии ребята превратятся в учеников школы чародейства. Мы вооружимся волшебной палочкой, фонариками, магическим зеркалом — и будем заглядывать в здания, дворы и закоулки старинного Мюнхена. В самых необычных локациях нас ждут места обитания фантастических тварей!
Восхититься изысканным дворцом и побывать в музее экипажей
Приглашаю вас на экскурсию в роскошную летнюю резиденцию баварских правителей — «дворец нимф». Здесь вы пройдёте по богато украшенным залам и покоям, узнаете о королевской династии Виттельсбахов, глава которой проживает в одном из флигелей. Откроете тайны любовных перипетий, курьёзные истории и забавные случаи из жизни замка, побываете в музее саней и карет. А идеальным дополнением и отдыхом станет прогулка по тенистым аллеям красивого парка.
Побывать в королевской резиденции и увидеть потрясающие интерьеры и сокровища минувших эпох!
За столетия правления баварская правящая династия Виттельсбахов собрала огромные коллекции мебели, скульптуры, фарфора, серебра, живописи и драгоценностей. На экскурсии по Королевской Резиденции в Мюнхене вам откроется интересное и неочевидное из жизни монархов – от Средневековья до 19 века. Вы увидите шедевры четырех эпох: барокко, рококо, ренессанса и ампира; пройдетесь по парадным залам удивительной красоты, поймете символику регалий королевской власти и услышите историю династии Виттельсбахов.
Индивидуальный трансфер в городе и окрестностях с русскоязычным водителем на авто и автобусах
Путешественникам, прибывающим в баварскую столицу, удобно воспользоваться индивидуальным трансфером. Если вы не владеете иностранными языками, сложностей не возникнет: с момента встречи вас будет сопровождать русскоязычный водитель-профессионал.
Главные достопримечательности, нескучные истории и обаяние города с полностью уцелевшей архитектурой
Статус наследия ЮНЕСКО обычно не удивляет, но исторический центр Бамберга включён в него целиком! Это уникальный (не просто на словах) город: местная архитектура 1000-летней давности не пострадала в бомбежках. Вы пройдётесь по его сказочно-средневековым улочкам с фахверковыми строениями и величественным собором — неудивительно, что местные немцы считают себя самыми счастливыми в Германии. В программе главные объекты города, живописные каналы и гармония хроник прошлого и неспешной современности.
Знакомство с лучшими образцами югендштиля на прогулке по историческому кварталу Швабинг
Известный в России стиль модерн именуется в Германии югендштиль, в Австриии сецессион, во Франции арт-нуво. Мюнхенская архитектура — его яркое воплощение! Давайте же познакомимся с югендштилем баварской столицы.
Знаковые достопримечательности, исторические факты и ценные рекомендации на часовой пешей экскурсии
Вы решили выбраться из транзитной зоны аэропорта в центр Мюнхена на несколько часов или приехали в город всего на сутки? У вас бизнес-поездка и почти нет свободного времени? В этих случаях вам понадобится экспресс-тур по Мюнхену. Вы получите общее впечатление о баварской метрополии, познакомитесь с историей города, увидите знаковые достопримечательности и получите полезные рекомендации от местного жителя.
Об истории рыцарства, прекрасных дамах и нравах Средневековья
В давние времена к благородному сообществу обращались «Милостивые дамы и достойные господа!». Сегодня это звучит чопорно и забавно! Мужчин, которым подходило такое обращение, величали благородными рыцарями. А вдохновляли их на подвиги прекрасные дамы. О событиях и нравах эпохи дети услышат в музее, позволяющем наилучшим образом представить жизнь позднего Средневековья и Возрождения. На примере подлинных экспонатов они познакомятся с историей почтенного сословия и воинскими традициями, а также узнают о роли женщины в суровом мужском мире, ее быте и модных увлечениях.
Проехать через Старый город к Английскому парку и побережью Изара, открывая яркие места города
На неспешной велопрогулке вы по достоинству оцените нетуристический Мюнхен: его атмосферные закоулки, любопытные истории и традиционную баварскую кухню. Мы проедем по городским оазисам Английского сада и речного побережья, остановимся у старинного акведука и Мюллеровых бань, а по пути заглянем в пивной сад с вкуснейшими блюдами и напитками. В результате вы взглянете на Мюнхен под другим углом и, конечно, найдете привлекательные и нетривиальные ракурсы для фотографий!
Увидеть собрание полотен в Ленбаххаусе и разобраться в экспрессионизме и абстракционизме
Что вы знаете о творчестве идейного вдохновителя «Синего всадника» — Василия Кандинского? В музее Мюнхена, где выставлено самое большое количество его полотен, мы поговорим о судьбе художника, его новаторских взглядах и направлениях в живописи, в которых он работал. С моей помощью вы проникнете в творческий мир экспрессионистов и абстракционистов, впитаете их идеи и поймёте подлинную ценность их работ.
Пройти по местам, связанным с деятельностью нацистов, и поразмышлять о страшных событиях XX века
Достопримечательности Мюнхена хранят и невеселые истории — на экскурсии мы пройдем по центру города и осмотрим памятники, ставшие свидетелями расцвета национал-социализма. Вы поймете причины его появления, услышите о важных для партии датах и людях и раскроете грандиозные планы Третьего Рейха по превращению Мюнхена в «столицу движения».
Посетить роскошный дворец правителей Баварии и узнать о судьбах его владельцев
В столице Баварии говорят: «Кто не был в Нимфенбурге — не видел и Мюнхена!», поэтому мы отправимся в резиденцию Виттельсбахов. Я поделюсь романтической историей строительства дворца. Вы услышите о судьбах знаменитых владельцев Нимфенбурга и полюбуетесь видами уютного парка. Самое яркое и интересное из жизни правителей Баварии вы узнаете на этой экскурсии.