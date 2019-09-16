6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

“Мюнхен” ассоциируется со вкусом лучшего в мире пива, ревом моторов BMW, живописнейшими баварскими Альпами со сказочными замками. Все это, несомненно, присутствует и радует жителей и гостей города. Но есть название, с которым большая часть мужского населения планеты ассоциирует баварскую столицу — это один из сильнейших в мире футбольных клубов Bayern München, команда-чемпион и команда чемпионов.

Программа

Вы увидите изнутри каждый винтик сложнейшего организма Allianz Arena, ступите на траву легендарной арены, посетите музей клуба, зал футбольных трофеев, игровой туннель, раздевалки футболистов, узнаете интересные факты о фасаде и интерьерах этого необычного комплекса, заглянете на главные трибуны и в конференц-зал. Кроме того, ваш гид — заядлый болельщик и фанат футбола — поведает совершенно неизвестные секреты клуба и его футболистов: почему Томас Мюллер всегда, забивая гол, думает о бабушке, с какой ноги Швайни становится на газон и что действительно произошло в раздевалке после проигранного Челси финала Лиги Чемпионов.

Все это и многое другое, вы узнаете из экскурсии “Мюнхен футбольный”!

При желании, дополнительно можно посетить Олимпийский комплекс, построенный к Олимпиаде 1972 года, на футбольном стадионе которого до 2005 года играл Bayern, на котором проходил финал ЧМ 1974 года и где сборная СССР завоевала серебро ЧЕ 1988 года в драматичнейшем матче в финале , уступив голландцам 0:2 (болельщики со стажем помнят!).