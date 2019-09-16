6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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От арены до раздевалки — изучить изнутри мир легенды мирового футбола

Ирена
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Ирена – представитель гидов
В ходе нашей экскурсии мы посетим один из мощнейших в мире стадионов Allianz Arena.

Оставьте «несведущих» наслаждаться всем остальным, а сами войдите в мир легенды мирового футбола.
182 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро U-6 Fröttmaning
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Мюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-Арену
Мюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-Арену

“Мюнхен” ассоциируется со вкусом лучшего в мире пива, ревом моторов BMW, живописнейшими баварскими Альпами со сказочными замками. Все это, несомненно, присутствует и радует жителей и гостей города. Но есть название, с которым большая часть мужского населения планеты ассоциирует баварскую столицу — это один из сильнейших в мире футбольных клубов Bayern München, команда-чемпион и команда чемпионов.

Программа

Вы увидите изнутри каждый винтик сложнейшего организма Allianz Arena, ступите на траву легендарной арены, посетите музей клуба, зал футбольных трофеев, игровой туннель, раздевалки футболистов, узнаете интересные факты о фасаде и интерьерах этого необычного комплекса, заглянете на главные трибуны и в конференц-зал. Кроме того, ваш гид — заядлый болельщик и фанат футбола — поведает совершенно неизвестные секреты клуба и его футболистов: почему Томас Мюллер всегда, забивая гол, думает о бабушке, с какой ноги Швайни становится на газон и что действительно произошло в раздевалке после проигранного Челси финала Лиги Чемпионов.

Все это и многое другое, вы узнаете из экскурсии “Мюнхен футбольный”!

При желании, дополнительно можно посетить Олимпийский комплекс, построенный к Олимпиаде 1972 года, на футбольном стадионе которого до 2005 года играл Bayern, на котором проходил финал ЧМ 1974 года и где сборная СССР завоевала серебро ЧЕ 1988 года в драматичнейшем матче в финале , уступив голландцам 0:2 (болельщики со стажем помнят!).

Организационные детали

  • Экскурсия включает услуги экскурсовода с момента встречи, бронь билетов на Альянс Арену, индивидуальное русскоязычное сопровождение в рамках общего тура по Альянс Арене.
  • Билеты оплачиваются отдельно и стоят около 19 евро на человека.
Мюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-Арену

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро U-6 Fröttmaning.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Спасибо за экскурсию, время пролетело незаметно, было всем интересно, включая ребёнка 11 лет. Параллельно задавали вопросы по другим темам и Юрий ответил на все и подсказал много нужной информации.
8 августа 2019
Прекрасная экскурсия! Гиду Юрию огромное спасибо не только за рассказы о футбольных составляющих, но и за полезные сведения о Германии. За некоторые факты, которые могут пригодиться в будущем по роду деятельности, отдельное спасибо! Желание попасть на домашний матч Баварии выросло в разы))
Денис
9 июля 2019
Спасибо,было все шикарно
8 апреля 2017
Экскурсию проводил гид Юрий. Все было на высшем уровне. Очень интересный рассказчик. Сын был в восторге от экскурсии. Юрий сам увлекается футболом и рассказал много интересных фактов. Приятен в общении.
21 декабря 2015
Спасибо большое! Отличная экскурсия, всем очень понравилась.
19 июня 2015
Спасибо огромное за организацию и увлекательную экскурсию. Нам было важно, чтобы ее провел человек, не далекий от футбола и футбольной жизни. Юрий полностью оправдал наши ожидания и главное, что все двери и тайны этого стадиона для нас были открыты! Огромное спасибо за подачу материала, не каждый может подстроиться под экскурсию для ребенка младшего школьного возраста. У детей все-таки иное восприятие, чем у взрослых. Нашей семье было очень интересно и мы прекрасно провели время!!!!!! На одну мечту у нашего ребенка стало меньше))), одна исполнилась! Хотя, кто знает, может родилось еще несколько, более масштабных....

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