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Пешком по старому Мюнхену

Polina D.
Polina D. – Гид из Мюнхена
Вы пройдете по основным достопримечательностям старого города: площади Штахус, знаменитой на весь мир Мариенплатц, пестрому рынку Виктуалиенмаркт, посмотрите обе ратуши, церковь ⛪, которую ласково называют Старина Петер и откуда начинался немецкий город 🏙️, культовую пивную Хофбройхаус, где бывали особы королевской крови, а также Ленин и Гитлер, пышные резиденции герцогов Виттельсбахов, уютный сад Хофгартен, блестящую Одеонскирхе, и многое другое — в зависимости от длительности прогулки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €130 за экскурсию

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Пешком по старому Мюнхену
Пешком по старому Мюнхену

Что вы увидите

  • Дворец Юстиции
  • Карлсплатц (Штахус)
  • Фрауенкирхе
  • Мариенплатц
  • Виктуалиенмаркт
  • церковь Святого Петра
  • Хофбройхаус
  • старая и новая Резиденции
  • Английский сад
  • Одеонсплатц
  • Театинеркирхе.
Мюнхен прошел длинный путь от монастырского подворья до блестящего города-миллионика. Вы узнаете историю 📖 его взлета, послушаете городские легенды и правдивые истории о чудесах, которые не раз происходили в Мюнхене и спасали город 🏙️ и его жителей от гибели. Мы пройдем по основным достопримечательностям старого города: живой площади Штахус, знаменитой на весь мир Мариенплатц, пестрому рынку Виктуалиенмаркт, посмотрим обе ратуши (в Мюнхене новая ратуша парадоксальным образом выглядит древнее старой), церковь ⛪, которую ласково называют Старина Петер и откуда начинался Мюнхeн, культовую пивную Хофбройхаус, где бывали особы королевской крови, а также Ленин и Гитлер, пышные резиденции герцогов Виттельсбахов, уютный сад Хофгартен, блестящую Одеонскирхе, и многое другое - в зависимости от длительности прогулки.
Конечно, сдам все адреса и явки: магазины, рестораны, пивные сады.
Начало
🚩 Дворец Юстиции
Место завершения
🏁 Театинеркирхе
Пешком по старому Мюнхену
Пешком по старому Мюнхену
Пешком по старому Мюнхену
Пешком по старому Мюнхену

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Polina D.
Polina D.
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