Мюнхен прошел длинный путь от монастырского подворья до блестящего города-миллионика. Вы узнаете историю 📖 его взлета, послушаете городские легенды и правдивые истории о чудесах, которые не раз происходили в Мюнхене и спасали город 🏙️ и его жителей от гибели. Мы пройдем по основным достопримечательностям старого города: живой площади Штахус, знаменитой на весь мир Мариенплатц, пестрому рынку Виктуалиенмаркт, посмотрим обе ратуши (в Мюнхене новая ратуша парадоксальным образом выглядит древнее старой), церковь ⛪, которую ласково называют Старина Петер и откуда начинался Мюнхeн, культовую пивную Хофбройхаус, где бывали особы королевской крови, а также Ленин и Гитлер, пышные резиденции герцогов Виттельсбахов, уютный сад Хофгартен, блестящую Одеонскирхе, и многое другое - в зависимости от длительности прогулки.

Конечно, сдам все адреса и явки: магазины, рестораны, пивные сады.