Погулять по Старому городу и посетить легендарный Акрополь с профессиональным гидом

5
13 отзывов
Откуда начинается современная западная цивилизация? Конечно, с «вечных Афин»! Мы поднимемся на Акрополь, оценим знаменитый Парфенон и поплутаем по лабиринтам исторического центра.

Вы узнаете, на крыше какого древнего храма жил отшельник, когда в Греции начали выращивать помидоры и другие небанальные факты о городе.
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы
Афины: тайны и мифы

Что вас ожидает

История и легенды Акрополя

Через парадный вход Пропилон мы попадем на Акрополь — священный холм древних греков. Рассмотрим храмы Афины Ники, Парфенон и Эрехтион, полюбуемся с высоты великолепной панорамой города и увидим первый в мире театр Диониса. А также пройдем по одной из старейших улиц Европы, которая никогда не меняла своего названия. Я расскажу, как появился Акрополь, где ударил трезубцем Посейдон и как в Афинах «заговорили чуму».

Прогулка по Старому городу

Мы заглянем в район Анафиотика — неожиданный образец кикладской архитектуры в самом центре столицы. Вы услышите, в чем особенности этого стиля и где еще его можно увидеть. А в живописных кварталах Плака и Монастираки восхититесь шедеврами религиозного строительства времен Византии и Османской империй. Отыщете украшенную рельефами старинную метеорологическую станцию и раскроете тайны древней реки Эридан.

Организационные детали

  • Билеты на Акрополь не включены в стоимость — 20 евро для взрослых, 10 евро для детей от 5 лет и молодых людей до 25 лет, для детей до 5 лет бесплатно
  • Я могу провести экскурсию на русском или украинском языке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у метро Акрополь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Marianna
Marianna
Здравствуйте, меня зовут Марианна. Я историк по образованию, лицензированный гид в Афинах и уже почти 24 года местный житель, безумно любящий Грецию. С удовольствием пройду с вами по старинным улицам, покажу знаковые и секретные уголки города, поделюсь историями о гордом греческом народе и его героическом прошлом.
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13 реальных отзывов от туристов

А
21 окт 2021
Экскурсия очень интересная. Марианна подстраивается под ваши потребности и рассказывает то, что вам интересно. Не было вопросов, на которые она не ответила. Очень полная информация об Акрополе, который мы посмотрели. Дальше побродили по улочкам Плаки. Три часа пролетели незаметно. Всем рекомендую экскурсию!
Р
17 окт 2021
Экскурсия хорошая. Нам все понравилось. Гид Марианна любит Грецию, отлично знает историю. Ответила на все вопросы.
Рекомендуем!
С
12 окт 2021
Марианна -великолепный гид с глубоким знанием материала.
Нам очень понравилось!
В
7 окт 2021
Всё отлично. Спасибо!
Андрей
2 окт 2021
Отличная содержательная экскурсия.
Марианна большой профессионал, подстраивается под запрос клиента. 3 часа на одном дыхании! Дала много ценных рекомендаций по Афинам.
D
30 сен 2021
Прекрасный гид, рекомендую!
В
29 сен 2021
Мы были в Афинах и Греции впервые.
Экскурсия прошла на одном дыхании, с Марианной было очень интересно и комфортно, в экскурсиях она ориентируется на предпочтения своих клиентов)
Профессиональный гид и прекрасный собеседник.
Рекомендуем.
Виктория
26 сен 2021
Спасибо за интересную, познавательную экскурсию. Все очень комфортно, Марианна учитывала темп и усталость детей. Очень интересный собеседник!
Т
26 сен 2021
Очень понравилась данная экскурсия. Голос Марианы настолько приятный, что не позволяет отвлечься, большие знания истории, традиций и жизни этой страны позволяют сделать экскурсию потрясающей. Для первого знакомства с Афинами рекомендовала бы именно её. В ходе экскурсии происходит полное погружение в Грецию в целом, мы остались довольны на 100%
И
23 сен 2021
Благодарим за экскурсию! Информация предоставлена легко и интересно!
Ирина
13 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия с Марианной, очень интересная, свободная и комфортная. Милый добрый гид, ответила на все вопросы, помогла сориентироваться в городе
Е
13 сен 2021
Марианна отличный и профессиональный рассказчик. 3 часа экскурсии пролетели на одном дыхании, посетили много интересных мест в Афинах, включая Акрополь, прошлись по аутентичным улочкам города.
О
10 сен 2021
Всё понравилось, погуляли по городу, узнали из первых уст. Приятный собеседник.

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