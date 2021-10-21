Что вас ожидает

История и легенды Акрополя

Через парадный вход Пропилон мы попадем на Акрополь — священный холм древних греков. Рассмотрим храмы Афины Ники, Парфенон и Эрехтион, полюбуемся с высоты великолепной панорамой города и увидим первый в мире театр Диониса. А также пройдем по одной из старейших улиц Европы, которая никогда не меняла своего названия. Я расскажу, как появился Акрополь, где ударил трезубцем Посейдон и как в Афинах «заговорили чуму».

Прогулка по Старому городу

Мы заглянем в район Анафиотика — неожиданный образец кикладской архитектуры в самом центре столицы. Вы услышите, в чем особенности этого стиля и где еще его можно увидеть. А в живописных кварталах Плака и Монастираки восхититесь шедеврами религиозного строительства времен Византии и Османской империй. Отыщете украшенную рельефами старинную метеорологическую станцию и раскроете тайны древней реки Эридан.

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