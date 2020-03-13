Что вас ожидает

Рукотворный канал

Мы проедем по живописной дороге вдоль Саронического залива и поговорим о связанных с ней первых подвигах Тесея. Из окна автобуса вы полюбуетесь островом Саламин, у которого греческий флот разгромил персидскую армаду. А у Коринфского канала сделаете отличные снимки и услышите о его строительстве.

Эпидавр — лечебный центр

В Эпидавре находилась главная лечебница Древней Греции, потому что именно здесь родился Асклепий, бог врачевания. Вы услышите мифы о нем и познакомитесь с методами лечения в прошлом, среди которых были операции с использованием анестезии и даже гипноз. В небольшом музее полюбуетесь скульптурой и осмотрите интересные находки. А также увидите открытый театр с отличной акустикой, построенный на доходы от лечения пациентов.

Златообильные Микены

Руины этого города овеяны множеством легенд. Львиные ворота, царские захоронения 16 века до н.э., знаменитая «гробница Агамемнона» и Дворец микенских царей — мы расскажем об архитектурной ценности этих достопримечательности, о раскопках Шлимана и найденных им артефактах.

Уютный Нафплион

Красивый финал нашей программы — город Нафплион, владеющий тремя крепостями: на вершинах гор и на островке в бухте. На прогулке по цветущим улочкам вы поразитесь архитектурным контрастам города, а при желании попробуете морепродукты в греческой таверне у самого моря.