Рукотворный канал
Мы проедем по живописной дороге вдоль Саронического залива и поговорим о связанных с ней первых подвигах Тесея. Из окна автобуса вы полюбуетесь островом Саламин, у которого греческий флот разгромил персидскую армаду. А у Коринфского канала сделаете отличные снимки и услышите о его строительстве.
Эпидавр — лечебный центр
В Эпидавре находилась главная лечебница Древней Греции, потому что именно здесь родился Асклепий, бог врачевания. Вы услышите мифы о нем и познакомитесь с методами лечения в прошлом, среди которых были операции с использованием анестезии и даже гипноз. В небольшом музее полюбуетесь скульптурой и осмотрите интересные находки. А также увидите открытый театр с отличной акустикой, построенный на доходы от лечения пациентов.
Златообильные Микены
Руины этого города овеяны множеством легенд. Львиные ворота, царские захоронения 16 века до н.э., знаменитая «гробница Агамемнона» и Дворец микенских царей — мы расскажем об архитектурной ценности этих достопримечательности, о раскопках Шлимана и найденных им артефактах.
Уютный Нафплион
Красивый финал нашей программы — город Нафплион, владеющий тремя крепостями: на вершинах гор и на островке в бухте. На прогулке по цветущим улочкам вы поразитесь архитектурным контрастам города, а при желании попробуете морепродукты в греческой таверне у самого моря.
Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день. Для компании до 5 человек стоимость составит 480€. Для компании до 7 человек — 550€, до 13 человек — 650€, до 16 — 700€.
Дополнительные расходы
Питание, а также входные билеты: