Город Афины известен как колыбель великой цивилизации и сохранил огромное множество невероятных памятников! Автобус Hop on Hop off, оборудованный современной аудио системой, наиболее удобный способ исследовать все достопримечательности 🏛️, которые могут предложить Афины.
С вашим билетом в течение всего дня бесплатно вы сможете заходить и выходить из автобуса, когда и где вам будет удобно. Посетите Акрополь и Парфенон, храм Зевса, Парламент и Национальный сад, музей 🖼 Бенаки, стадион 🏟️ Панатинаикос и Национальную библиотеку. Обратите внимание, что в кассах могут быть очереди, поэтому мы советуем купить билет 🎫 заранее, и вы сможете зайти в автобус на любой остановке на ваш выбор!
Афинская линия
Начальная точка: Стоп 1 - Площадь Синтагма
Продолжительность: 90 минут
Частота: каждые 15 минут
Сезон: круглый год
Часы работы: с 08:30 до 19:30 (лето) или 18:30 (зима)
Туры:
Стоп 1 - Площадь Синтагма
Стоп 2 - Мелина Меркури, Плака
Остановка 3 - Новый музей Акрополя
Остановка 4 - Акрополь и Парфенон
Остановка 5 - Храм Зевса
Остановка 6 - Национальные сады
Стоп 7 - Музей Бенаки
Стоп 8 - Стадион «Панатеней»
Остановка 9 - Национальные сады
Стоп 10 - Национальная библиотека
Стоп 11 - Национальный археологический музей
Стоп 12 - Площадь Омония
Стоп 13 - Площадь Караискаки
Остановка 14 - Станция Thession
Стоп 15 -Коция Площадь