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Автобусная экскурсия по Афинам

5
20 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Афин
Лучший способ познакомиться с Афинами — прокатиться по городу на двухэтажном автобусе 🚌 hop on hop off.

Вы увидите множество достопримечательностей 🏛️, в числе которых — Парфенон, Парламент, Храм Зевса и стадион 🏟️ «Панатей».

Билет 🎫 дает возможность путешествовать в течение дня на разных автобусах, которые ходят по Афинской линии каждые 15 минут.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Автобусная экскурсия по Афинам
Автобусная экскурсия по Афинам

Что вы увидите

  • Площадь Синтагма
  • Район Плака
  • Новый музей Акрополя
  • Акрополь и Парфенон
  • Храм Зевса
  • Национальные сады
  • Музей Бенаки
  • Стадион «Панатеней»
  • Национальная библиотека
  • Национальный археологический музей
  • Площадь Омония
  • Площадь Караискаки
  • Площадь Коция
Город Афины известен как колыбель великой цивилизации и сохранил огромное множество невероятных памятников! Автобус Hop on Hop off, оборудованный современной аудио системой, наиболее удобный способ исследовать все достопримечательности 🏛️, которые могут предложить Афины.
С вашим билетом в течение всего дня бесплатно вы сможете заходить и выходить из автобуса, когда и где вам будет удобно. Посетите Акрополь и Парфенон, храм Зевса, Парламент и Национальный сад, музей 🖼 Бенаки, стадион 🏟️ Панатинаикос и Национальную библиотеку. Обратите внимание, что в кассах могут быть очереди, поэтому мы советуем купить билет 🎫 заранее, и вы сможете зайти в автобус на любой остановке на ваш выбор!
Афинская линия
Начальная точка: Стоп 1 - Площадь Синтагма
Продолжительность: 90 минут
Частота: каждые 15 минут
Сезон: круглый год
Часы работы: с 08:30 до 19:30 (лето) или 18:30 (зима)

Туры:

    Стоп 1 - Площадь Синтагма
    Стоп 2 - Мелина Меркури, Плака
    Остановка 3 - Новый музей Акрополя
    Остановка 4 - Акрополь и Парфенон
    Остановка 5 - Храм Зевса
    Остановка 6 - Национальные сады
    Стоп 7 - Музей Бенаки
    Стоп 8 - Стадион «Панатеней»
    Остановка 9 - Национальные сады
    Стоп 10 - Национальная библиотека
    Стоп 11 - Национальный археологический музей
    Стоп 12 - Площадь Омония
    Стоп 13 - Площадь Караискаки
    Остановка 14 - Станция Thession
    Стоп 15 -Коция Площадь
    Что входит
    • билет 24 часа
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало
    🚩 на любой из 15 остановок (список в ваучере)
    Место завершения
    🏁 в любом месте
    Автобусная экскурсия по Афинам
    Автобусная экскурсия по Афинам
    Автобусная экскурсия по Афинам
    Автобусная экскурсия по Афинам

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    TicketsS
    TicketsS
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    20 отзывов оставили туристы

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