Город Афины известен как колыбель великой цивилизации и сохранил огромное множество невероятных памятников! Автобус Hop on Hop off, оборудованный современной аудио системой, наиболее удобный способ исследовать все достопримечательности 🏛️, которые могут предложить Афины.

С вашим билетом в течение всего дня бесплатно вы сможете заходить и выходить из автобуса, когда и где вам будет удобно. Посетите Акрополь и Парфенон, храм Зевса, Парламент и Национальный сад, музей 🖼 Бенаки, стадион 🏟️ Панатинаикос и Национальную библиотеку. Обратите внимание, что в кассах могут быть очереди, поэтому мы советуем купить билет 🎫 заранее, и вы сможете зайти в автобус на любой остановке на ваш выбор!

Афинская линия

Начальная точка: Стоп 1 - Площадь Синтагма

Продолжительность: 90 минут

Частота: каждые 15 минут

Сезон: круглый год

Часы работы: с 08:30 до 19:30 (лето) или 18:30 (зима)

Туры:

Стоп 1 - Площадь Синтагма

Стоп 2 - Мелина Меркури, Плака

Остановка 3 - Новый музей Акрополя

Остановка 4 - Акрополь и Парфенон

Остановка 5 - Храм Зевса

Остановка 6 - Национальные сады

Стоп 7 - Музей Бенаки

Стоп 8 - Стадион «Панатеней»

Остановка 9 - Национальные сады

Стоп 10 - Национальная библиотека

Стоп 11 - Национальный археологический музей

Стоп 12 - Площадь Омония

Стоп 13 - Площадь Караискаки

Остановка 14 - Станция Thession

Стоп 15 -Коция Площадь