9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучший способ узнать греческие вина
Двери для нашей вечерней дегустации успеют открыть 3-4 бара Афин. Во время бар-тура вы изучите самые известные стили греческих вин. Они очень разные по характеру, так что вам откроется и многообразие вкусов.
История средиземноморского виноделия
Пока вы будете наполнять бокалы и изучать вино, я расскажу:
В результате, вы не только откроете для себя греческие вина, но и поймете, какими винами кроме французских и итальянских стоит угощать и, возможно, выберете для себя новый любимый напиток.