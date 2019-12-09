9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познать оттенки современных греческих вин и понять их отличия от античных

Anton
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Anton – ваш гид
В Греции выпускают около 100 видов вин, и они ничуть не хуже более популярных итальянских и французских.

Жаль, что в Россию эти алкогольные напитки привозят редко.

А раз уж вы в Афинах, предлагаю опытным путем изучить стили греческих вин на прогулке-дегустации в компании винодела.

Вы непременно откроете местное вулканическое вино, поймете, что такое винная «кровь Геракла» и познакомитесь со столичными барами.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча метро Акрополь
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Бар-тур: греческое вино со стилем
Бар-тур: греческое вино со стилем

Что вас ожидает

Лучший способ узнать греческие вина
Двери для нашей вечерней дегустации успеют открыть 3-4 бара Афин. Во время бар-тура вы изучите самые известные стили греческих вин. Они очень разные по характеру, так что вам откроется и многообразие вкусов.

  • Мы попробуем белое Ассиртико Санторини: виноград для него растет прямо на вулкане. Кислотность у такого напитка высокая, то есть его можно хранить в бутылке очень долго. Из бокала с Ассиртико Санторини до вас донесется нежный аромат цитрусовых.
  • Вы также познакомитесь с винным «стилем» Немея. Фрукты для него растут недалеко от одноименного города, в котором по легенде Геракл убил льва.Вы почувствуете нотки вишни и мягкость этого алкогольного блаженства, а еще узнаете, почему его называют кровью Геракла.
  • Обязательно выпьете Наусы, красного вина с ароматом оливы и томата, и поймете, как его можно выдерживать до 50 лет.
  • Другой «стиль», который я предложу узнать, — горный напиток из розового винограда — Мосхофилеро. Лучшие его представители действительно обладают ароматом роз.

История средиземноморского виноделия
Пока вы будете наполнять бокалы и изучать вино, я расскажу:

  • когда появился этот напиток, как развивалось виноделие в Греции, что такое античное вино и чем оно отличается от современного
  • как на винную историю повлияло изобретение французами бутылок, чем южные средиземноморские винные «стили» отличаются от французских и как меняется винное производство в зависимости от климата
  • а если захотите узнать о технологии изготовления вин, я с удовольствием расскажу вам и о процессе

В результате, вы не только откроете для себя греческие вина, но и поймете, какими винами кроме французских и итальянских стоит угощать и, возможно, выберете для себя новый любимый напиток.

Организационные детали

  • Образцы вин оплачиваются отдельно. Общая стоимость — от 25-35€ за 7-10 образцов.
  • Начало экскурсии: на выходе из метро Акрополь (красная ветка).
Бар-тур: греческое вино со стилем
Бар-тур: греческое вино со стилем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Акрополь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anton
Anton
Добрый день! Меня зовут Антон, я выпускник филфака МГУ. Изучал языки и культуру Балкан, историю народной музыки. Два года назад я переехал в Афины, чтобы стать виноделом. У меня за плечами два сезона работы на винодельнях Греции, к тому же я написал стопку книг о вине. Так что мне есть о чем рассказать. До встречи!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Антон настоящий профессионал своего дела и настолько увлеченно об этом рассказывает, что оставаться равнодушным слушателем просто невозможно. Однозначно рекомендуем эту экскурсию, даже если вы не первый раз в Греции. Антон замечательный рассказчик, отлично владеющий историческим материалом и это не просто экскурсия с кучей новых знаний и впечатлений, а ещё обалденный отдых в прекрасных афинских тавернах. Экскурсовод очень эрудированный и доброжелательный!
2 декабря 2019
Отличная экскурсия от профессионала, прекрасно разбирающегося в технологии виноделия. Рекомендуем всем, кто хочет начать с самых азов и получить полное представление об этом тонком и очень творческом процессе.
Илона
4 августа 2019
Дегустация в компании Антона произвела на нас неизгладимое впечатление. Реальность в разы превзошла ожидания. Искренний, знающий, Антон с энтузиазмом рассказал нам о греческом вине в деталях, было очень приятно познавать новые вкусы в его чудесной компании! Во время экскурсии Антон ко всем нашел подход и ответил на наши многочисленные вопросы. Мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии.
Всем искренние рекомендации к посещению) Антон, огромное спасибо!
Галина
23 мая 2019
Отличный и необычный тур для любителей и знатоков вин. Антон великолепный и профессиональный рассказчик. Было очень интересно! Успехов тебе, Антон!
4 мая 2019
Антон отлично владеет предметом, экскурсия хорошо продумана и организована. Много нового об автохтонных греческих сортах винограда!
15 апреля 2019
Антон, человек который занимается виноделием, любит и знает все о производстве вина. Экскурсия рекомендуется людям которые хотят больше узнать о Гречиских ( и не только) винах. Попробовать и насладится историей и особым вкусом Гречиских вин. Большое ему спасибо!
12 марта 2019
Антон - прекрасный рассказчик, знающий тему виноделия, пивоварения и тд и тп. Мы прекрасно провели время, узнали и попробовали много интересного!!!!
15 февраля 2019
Антон рассказывает то в чём разбирается и то что любит, вино супер.спасибо
13 февраля 2019
Антон организовал для нас очень приятный вечер, который запомнится нам надолго. Узнали много нового о вине, виноделии, современных особенностях производства вина, обсудили интересующие нас вопросы . Началось все с дегустации наиболее характерных греческих вин в чудесном винном магазинчике. Надо отметить, что на дегустации мы побывали впервые, и, нам этот процесс показался очень познавательным и творческим. После дегустации этим вечером были и греческие вина в уютном баре, и неспешные прогулки с увлекательным рассказом Антона о нюансах виноделия. Говорили и о производстве, и о маркетинге, и о психологических аспектах потребления. Антон удивительно приятный собеседник, тонко чувствующий, заинтересованный, увлечённый. Благодаря Антону мы смогли ещё немного приблизиться к удивительному миру виноделия, почувствовать магию этого необыкновенно творческого процесса.

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Что едят греки? Гастро-прогулка в АфинахЧто едят греки? Гастро-прогулка в АфинахЧто едят греки? Гастро-прогулка в Афинах
скидка10%
€50
45 за человека
3.5 часа
Вкусовые привычки местных, семейные пекарни и таверны, дегустация локальной еды на базаре
Путеводители расскажут вам о популярных туристических заведениях, а я поделюсь местами, где любят проводить время афиняне, вдали от иностранной речи. В семейной пекарне вы полакомитесь «кулури», в кофейне позволите себе чашечку кофе, сваренного на песке, а на центральном рынке хорошенько продегустируете местные продукты. Остаться после прогулки голодным нет шансов!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
От 95 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Познакомиться со всеми гранями гастрономической культуры древней и современной Греции
В самых «вкусных» местах Афин вы узнаете о дарах богов, уже тысячи лет присутствующих в греческой культуре питания. Я расскажу о сакральном статусе хлеба и видах выпечки, тонкостях виноделия и сыроварения в разных регионах. Научу разбираться в оливковом масле и открою рецепты домашних блюд из морепродуктов.

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