9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лучший способ узнать греческие вина

Двери для нашей вечерней дегустации успеют открыть 3-4 бара Афин. Во время бар-тура вы изучите самые известные стили греческих вин. Они очень разные по характеру, так что вам откроется и многообразие вкусов.

Мы попробуем белое Ассиртико Санторини : виноград для него растет прямо на вулкане. Кислотность у такого напитка высокая, то есть его можно хранить в бутылке очень долго. Из бокала с Ассиртико Санторини до вас донесется нежный аромат цитрусовых.

: виноград для него растет прямо на вулкане. Кислотность у такого напитка высокая, то есть его можно хранить в бутылке очень долго. Из бокала с Ассиртико Санторини до вас донесется нежный аромат цитрусовых. Вы также познакомитесь с винным «стилем» Немея . Фрукты для него растут недалеко от одноименного города, в котором по легенде Геракл убил льва.Вы почувствуете нотки вишни и мягкость этого алкогольного блаженства, а еще узнаете, почему его называют кровью Геракла.

. Фрукты для него растут недалеко от одноименного города, в котором по легенде Геракл убил льва.Вы почувствуете нотки вишни и мягкость этого алкогольного блаженства, а еще узнаете, почему его называют кровью Геракла. Обязательно выпьете Наусы , красного вина с ароматом оливы и томата, и поймете, как его можно выдерживать до 50 лет.

, красного вина с ароматом оливы и томата, и поймете, как его можно выдерживать до 50 лет. Другой «стиль», который я предложу узнать, — горный напиток из розового винограда — Мосхофилеро. Лучшие его представители действительно обладают ароматом роз.

История средиземноморского виноделия

Пока вы будете наполнять бокалы и изучать вино, я расскажу:

когда появился этот напиток, как развивалось виноделие в Греции, что такое античное вино и чем оно отличается от современного

как на винную историю повлияло изобретение французами бутылок, чем южные средиземноморские винные «стили» отличаются от французских и как меняется винное производство в зависимости от климата

а если захотите узнать о технологии изготовления вин, я с удовольствием расскажу вам и о процессе

В результате, вы не только откроете для себя греческие вина, но и поймете, какими винами кроме французских и итальянских стоит угощать и, возможно, выберете для себя новый любимый напиток.