Галопом по Афинам на машине

Приглашаю вас на прогулку по основным достопримечтельностям Афин

Приглашаю вас на прогулку по основным достопримечтельностям Афин.

Мы поднимемся на гору Ликавит, полюбуемся на город с высоты, увидим Акрополь, заглянем на стадион Калимармаро, увидим порт Пирей и марину Флисву.

В заключении прогуляемся по парку Ставроса Ниархоса.
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине
Галопом по Афинам на машине

Что вы увидите 🤩

  • гору Ликавит
  • стадион Калимармаро
  • порт Пирей
  • марину Флисву
  • парк Ставроса Ниархоса.
Что вас ждет
Галопом по Афинам это маршрут, где вы за пару часов сможете увидеть город Афины с его красивыми местами и достопримечательностями.
Гора Ликовит и стадион Калимармаро-Панафинаико
Мы поднимемся на самую высокую гору в центре Афин — Ликавит, с которой открывается неповторимый вид на Акрополь и город Афины. По дороге мы заедем на стадион Калимармаро-Панафинаико. Это мраморный стадион на котором в 1896 году проходили первые современные Олимпийские игры в Афинах.
Порт Пирей — самая большая греческая пристань
Потом мы отправимся в самый большой порт Греции — Пирей. Пирей в древности был островом, но со временем стал частью Афин. Здесь вы увидите пассажирский порт, откуда отправляются паромы на греческие острова и заходят гигантские круизные лайнеры со всего мира.
Пирей — небольшой красивый город с колоритной атмосферой и небольшими бухтами, прибрежными кафешками и тавернами, с прекрасным видом на море и корабли.
Древние корабли в знаменитой марине Флисву
После морской жемчужины Афин мы отправимся в марину Флисву, которая в древности была первым афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками.
Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.
Потом мы прогуляемся по парку Ставроса Ниархоса, где находится оперный театр и национальная библиотека города Афин.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музеи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
€140

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • входные билеты в музеи.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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09:00

Николай
Николай
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