Что вас ждет

Галопом по Афинам это маршрут, где вы за пару часов сможете увидеть город Афины с его красивыми местами и достопримечательностями.

Гора Ликовит и стадион Калимармаро-Панафинаико

Мы поднимемся на самую высокую гору в центре Афин — Ликавит, с которой открывается неповторимый вид на Акрополь и город Афины. По дороге мы заедем на стадион Калимармаро-Панафинаико. Это мраморный стадион на котором в 1896 году проходили первые современные Олимпийские игры в Афинах.

Порт Пирей — самая большая греческая пристань

Потом мы отправимся в самый большой порт Греции — Пирей. Пирей в древности был островом, но со временем стал частью Афин. Здесь вы увидите пассажирский порт, откуда отправляются паромы на греческие острова и заходят гигантские круизные лайнеры со всего мира.

Пирей — небольшой красивый город с колоритной атмосферой и небольшими бухтами, прибрежными кафешками и тавернами, с прекрасным видом на море и корабли.

Древние корабли в знаменитой марине Флисву

После морской жемчужины Афин мы отправимся в марину Флисву, которая в древности была первым афинским портом. Это небольшая современная бухта с дорогими яхтами и катерами, барами и кафешками.

Небольшой островок для отдыха, где проводят время местные жители и гости столицы. Возле марины Флисву стоит на причале легендарный греческий крейсер Аверов и древнегреческий корабль Триера.

Потом мы прогуляемся по парку Ставроса Ниархоса, где находится оперный театр и национальная библиотека города Афин.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: