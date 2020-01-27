19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые фотогеничные локации Афин

За 2,5 часа охватить все идеальные инстаграмные места не успеем, поэтому предлагаю вам выбрать по одному пункту из каждого блока ниже (соответственно, всего вы посетите три места):

1) Неформальные Афины:

Индустриальный многоликий район Гази, который называют Афинским Технополисом. Здесь вы сделаете брутальные фотографии, увидите промышленный музей Афин на территории старой фабрики и необычное кафе с трубами и клапанами внутри.

Или

Или Район граффити Псири — квартал для творческих идей, молодежных движений и креатива. В центре внимания и на фото окажутся художественные галереи, творческие пространства и уличное искусство.

Район Анафиотика, который напомнит греческие острова. Повсюду вам встретятся разноцветные двери и окна, белые дома, увитые зеленью и цветочные композиции.

Или

Или Район Плака у подножия Акрополя с кукольными домиками и неоклассическими зданиями, также утопающий в цветах.

Кафе с прекрасным интерьером или видом на Афины с высоты — идеально для фото кофе и сладостей на фоне панорамы города.

Или

Или Винтажный бар для фотографий с бокалом вином или коктейлем.

Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий. А еще мы обсудим, какой стиль фотографий вы предпочитаете, и я возьму необходимые атрибуты (например, шляпы, шарфы, цветы, газеты, мыльные пузыри).

Полезные рекомендации и рассказы о греках

Прогулка пройдет в дружеской атмосфере: ее наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.