19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самые фотогеничные локации Афин
За 2,5 часа охватить все идеальные инстаграмные места не успеем, поэтому предлагаю вам выбрать по одному пункту из каждого блока ниже (соответственно, всего вы посетите три места):
1) Неформальные Афины:
Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий. А еще мы обсудим, какой стиль фотографий вы предпочитаете, и я возьму необходимые атрибуты (например, шляпы, шарфы, цветы, газеты, мыльные пузыри).
Полезные рекомендации и рассказы о греках
Прогулка пройдет в дружеской атмосфере: ее наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.
Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.
Дополнительно вы можете заказать профессионального фотографа за 40 евро с человека. Фотограф отправит вам до 30 обработанных профессиональных фотографий в течение недели.