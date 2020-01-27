19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познать жизнь города и запечатлеть ее на ярких фотографиях

Илона
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Илона – ваш гид
Если ваш лучший сувенир из путешествия — это стильные фото, Афины вас не разочаруют.

Я стану проводником по самым фотогеничным уголкам города — неформальным районам, креативным пространствам, улочкам в цветах и красивым кафе.

А еще с радостью поделюсь наблюдениями о жизни города и греков, посоветую вкусные места.

В результате прогулка поможет взглянуть на Афины с другого ракурса и пополнить ленту классными кадрами!
От 79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам

Что вас ожидает

Самые фотогеничные локации Афин
За 2,5 часа охватить все идеальные инстаграмные места не успеем, поэтому предлагаю вам выбрать по одному пункту из каждого блока ниже (соответственно, всего вы посетите три места):
1) Неформальные Афины:

  • Индустриальный многоликий район Гази, который называют Афинским Технополисом. Здесь вы сделаете брутальные фотографии, увидите промышленный музей Афин на территории старой фабрики и необычное кафе с трубами и клапанами внутри.
    Или
  • Район граффити Псири — квартал для творческих идей, молодежных движений и креатива. В центре внимания и на фото окажутся художественные галереи, творческие пространства и уличное искусство.

2) Цветочные узкие улочки:
  • Район Анафиотика, который напомнит греческие острова. Повсюду вам встретятся разноцветные двери и окна, белые дома, увитые зеленью и цветочные композиции.
    Или
  • Район Плака у подножия Акрополя с кукольными домиками и неоклассическими зданиями, также утопающий в цветах.

3) Стильное заведение:
  • Кафе с прекрасным интерьером или видом на Афины с высоты — идеально для фото кофе и сладостей на фоне панорамы города.
    Или
  • Винтажный бар для фотографий с бокалом вином или коктейлем.

Куда бы мы ни отправились, я подскажу лучшие фото-точки и позы для фотографий. А еще мы обсудим, какой стиль фотографий вы предпочитаете, и я возьму необходимые атрибуты (например, шляпы, шарфы, цветы, газеты, мыльные пузыри).

Полезные рекомендации и рассказы о греках
Прогулка пройдет в дружеской атмосфере: ее наполнят мои рассказы о традициях Греции и о жизни современных Афин. Вы узнаете, как греки женятся и как отмечают праздники, где проводят вечера и куда ходят вместо клубов. Откроете секреты местного быта и развеете мифы о танце «сиртаки» и греческом салате. И конечно, я посоветую, где поесть, куда сходить ночью и где полюбоваться панорамами.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые любят фотографировать, хотят увидеть небанальные места Афин и понять, чем дышит современный город.

Организационные детали

Дополнительно вы можете заказать профессионального фотографа за 40 евро с человека. Фотограф отправит вам до 30 обработанных профессиональных фотографий в течение недели.

Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам
Инстаграм-прогулка по стильным Афинам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илона
Илона
Меня зовут Илона. Я переехала в Грецию всего лишь 3 года назад, но полюбила эту страну всей душой. Я закончила историко-филологический факультет, а также курсы по истории Греции и с удовольствием посещаю проходящие в Афинах культурные и исторические мероприятия. Моя главная миссия на данный момент — показать Афины без фильтров, с их правдами и неправдами, с их запахами и звуками, так, как когда-то я увидела этот город сама. Афины — город, где древность и современность так гармонично слились воедино, город, где каждый найдет себе место по душе. Я хочу показать вам секретные места и кафе Афин и их окрестности. Я стану вашим проводником по самым фотогеничным уголкам города — неформальным районам, креативным пространствам, улочкам в цветах и холмам с самыми красивыми закатами.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Я хотела пойти на необычную экскурсию и благодаря Илоне это удалось. Умелое сочетание истории, современной жизни, а главное - не скучная подача. Илона весёлый и жизнерадостный человек, влюблённый в свою работу и в город. Она показала такие места, которые я сама бы точно не нашла. А сколько ещё полезных рекомендаций я получила!
9 января 2020
Мы первый раз в Афинах! Благодаря прекрасному гиду Илоне, полюбили Афины с первого взгляда! Илона показала город с необычных ракурсов, благодаря ей мы избежали толпы туристов, увидели укрытые от глаз многих туристов улочки и необычную архитектуру! Илона рассказала много интересной информации о Греции и греках, которую не прочитать в доступных источниках информации. С удовольствием порекомендую Илону как профессионального гида своим друзьям, которые захотят посетить Афины!
28 декабря 2019
Из многочисленных экскурсий на сайте Трипстера выбрали именно эту и остались очень довольны. Ожидания = реальность. Понравилось абсолютно все: интересная подача исторических фактов и информации о жизни в современных Афинах, живописный маршрут, скрытые от туристов места, атмосфера фото-прогулки.
24 декабря 2019
Это великолепная экскурсия (еще ждем фотографии, ноуверены, что они замечательные)! Илона - мастер своего дела, история нынешних афин и эллинов легко впоетается в череду улочек и замечательных "инстаграмных" мест! Однозначно рекомендую!
24 декабря 2019
Благодарны Илоне за прекрасную экскурсию в городе Афины. Прекрасный гид, очень интересный человек, мы узнали много нового и интерсного. Спасибо большое Илоне. Илона дала нам полезные рекомендации. 😘
2 декабря 2019
Отличная экскурсия, Илона прекрасный гид и очень приятный человек. Удивительное сочетание знания филологии, истории и фотографии. Всем советую
29 ноября 2019
Это уникальная экскурсия, не обычная. Сочетание истории города и красивых стильных фото. Всё прошло на легке
18 октября 2019
С подругой первый раз в Афинах.остались под большим впечатлением от экскурсии.очень легко и понятно подавалась информация.экскурсия прошла как дружеская прогулка.побывали в таких укромных уголках,который скрыты от глаз туристов.👍👍👍
17 октября 2019
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Илона показала очень интересные места, которые сами бы мы никогда не нашли.
Михаил
14 октября 2019
Огромное спасибо за шикарную экскурсию по не стандартным местам и конечно же за фотографии!!!
Ещё 9 отзывов

Илона проводит ещё 1 экскурсию

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