Однодневная морская прогулка 👣 по водам Саронического залива, которая даёт возможность посетить сразу три острова.

Первый остров 🏝️ – Эгина, знаменит великолепно сохранившимся античным храмом Афайи, собором св. Нехтария Эгинского, популярным местом паломничества, а также местными фисташками, вкуснее которых не отыскать во всём Средиземноморье.

Второй остров – Порос. Пролив между его берегом и Пелопоннесом местами сужается до нескольких сот метров, а между берегами снуют небольшие лодки, своеобразные морские такси 🚕 остров, Гидра, родина купцов-судовладельцев, покорит своей непередаваемой атмосферой. Он совершенно лишён автомобилей, которые здесь находятся под запретом, а значит, чистота воздуха и природы достойны самых высоких похвал. Недаром в наши дни Гидра – излюбленное место отдыха людей искусства.

На каждом из островов вы познакомитесь с характерной островной греческой архитектурой.