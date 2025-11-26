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Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра

NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL – Гид из Афин
Прямо из отеля вас доставят на корабль, на котором вы совершите приятное морское путешествие рядом с тремя островами Саронического залива: Поросом, Эгиной и Гидрой.

Также на корабле 🛳️ будет развлекательная программа и подадут обед.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €124 за человека

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Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра
Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра

Что вы увидите

  • Порос
  • Эгина
  • Гидра
Однодневная морская прогулка 👣 по водам Саронического залива, которая даёт возможность посетить сразу три острова.
Первый остров 🏝️ – Эгина, знаменит великолепно сохранившимся античным храмом Афайи, собором св. Нехтария Эгинского, популярным местом паломничества, а также местными фисташками, вкуснее которых не отыскать во всём Средиземноморье.
Второй остров – Порос. Пролив между его берегом и Пелопоннесом местами сужается до нескольких сот метров, а между берегами снуют небольшие лодки, своеобразные морские такси 🚕 остров, Гидра, родина купцов-судовладельцев, покорит своей непередаваемой атмосферой. Он совершенно лишён автомобилей, которые здесь находятся под запретом, а значит, чистота воздуха и природы достойны самых высоких похвал. Недаром в наши дни Гидра – излюбленное место отдыха людей искусства.
На каждом из островов вы познакомитесь с характерной островной греческой архитектурой.
Что входит
  • билеты на круиз
  • обед
  • развлекательная программа
  • трансфер из отеля
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра
Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра
Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра
Круиз по островам Порос, Эгина, Гидра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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NATA-TRAVEL
NATA-TRAVEL
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