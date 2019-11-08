4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все краски Афин

Вы погуляете по самым живописным районам города: Плака, Монастираки и Анафиотика. Посетите остров, не покидая пределы столицы, и увидите легендарные памятники греческой истории: Акрополь, храм Зевса Олимпийского, площадь Агору и холм Ареопаг. А еще узнаете, почему греки добровольно шли в армию, какой бог был самым обиженным и кто основал Анапу, Марсель и Ниццу.

Афины — история и легенды

Я расскажу много интересных фактов из истории страны и современной жизни греков. Так, вы услышите, куда делось все золото с Парфенона, зачем во время войны афиняне подавали пули туркам, почему греки разучились писать и считать и как связаны семья и железо. А также: кто, по мнению древних греков, строил крепости и чем жены отличались от гетер, а гетеры от рабынь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые предпочитают утомительным рассказам легкий и познавательный формат прогулки.