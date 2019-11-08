4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать главные достопримечательности греческой столицы в интерактивном формате

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Приглашаю в небольшое афинское приключение, наполненное мифами, историями, юмором и интересными вопросами.

Суть квеста проста: чтобы продвинуться по маршруту и узнать следующую локацию, нужно отгадать загадку или выполнить несложное задание.

Шаг за шагом вы увидите все знаковые места города и узнаете о них удивительные факты!
€88
80 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча у станции метро Акрополи
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам

Что вас ожидает

Все краски Афин
Вы погуляете по самым живописным районам города: Плака, Монастираки и Анафиотика. Посетите остров, не покидая пределы столицы, и увидите легендарные памятники греческой истории: Акрополь, храм Зевса Олимпийского, площадь Агору и холм Ареопаг. А еще узнаете, почему греки добровольно шли в армию, какой бог был самым обиженным и кто основал Анапу, Марсель и Ниццу.

Афины — история и легенды
Я расскажу много интересных фактов из истории страны и современной жизни греков. Так, вы услышите, куда делось все золото с Парфенона, зачем во время войны афиняне подавали пули туркам, почему греки разучились писать и считать и как связаны семья и железо. А также: кто, по мнению древних греков, строил крепости и чем жены отличались от гетер, а гетеры от рабынь.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые предпочитают утомительным рассказам легкий и познавательный формат прогулки.

Организационные детали

Мы можем сделать небольшую остановку, чтобы выпить настоящий греческий кофе, любуясь прекрасным Парфеноном.

Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам
Квест-экскурсия по Афинам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Акрополи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день! Меня очень увлекают греческая история, следы античности в архитектуре и удивительные вещи, случавшиеся здесь в разные эпохи. С удовольствием поделюсь своими любимыми местами, чтобы Афины стали для вас чем-то большим, чем просто картинка из учебника истории. Я всегда креативно подхожу к делу и с вниманием отношусь к просьбам и пожеланиям путешественников. А еще я много шучу и делюсь отличным настроением. До встречи в Афинах!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Нам понравился квест Анастасии. Ребёнок-подросток был все время вовлечён. Анастасия находила, за что его похвалить )) Вопросы квеста качественные, разнообразные. На экскурсии мы говорили и про историю Греции, и про современную жизнь в этой стране. Было интересно всем. Спасибо большое!
8 ноября 2019
Спасибо Анастасии за насыщенную, познавательную и нестандартную экскурсию! Было очень интересно, Анастасия нам много успела показать и рассказать, ориентируясь на наши интересы. Афины после экскурсии стали для нас родным и близким городом :) Вопросы квеста очень разнообразили экскурсию и позволили детям проявить свою эрудицию. Спасибо!
24 октября 2019
Благодарим Анастасию за прекрасную экскурсию! Мы были в Афинах всего полтора дня и впервые. Мне было важно увидеть город так, чтобы захотеть в него вернуться не только мне, но и моим детям-подросткам. Анастасии полностью удалось заинтересовать всю нашу семью. Очень рекомендую всем, кто не любит банальные скучные экскурсии. Время пролетело быстро. А еще Анастасия нам показала очень вкусную таверну для местных. Спасибо большое! Очень рекомендую!
6 октября 2019
Экскурсия нас зацепила своим названием. Действительно, было интересно и увлекательно отвечать на вопросы, двигаться дальше. Это было не скучно, а познавательно. Больше информации остаётся внутри.
Кроме того, Анастасия привела нас в отличную Таверну уже после экскурсии, оказавшись ещё и отличным собеседником.
Спасибо и творческих успехов!

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