Морская экскурсия ⛳ на один из крупнейших обитаемых островов Греции. На борту теплохода будет музыкальная развлекательная программа.

С борта прогулочного корабля «Cosmote» откроются прекраснейшие пейзажи на многочисленные острова, всего их в Греции более 1400. Туристы могут приятно провести 2, 5 часа на пляже острова (первая остановка), прогуляться 👣 пешком по острову. Пейзаж острова очаровал создателя знаменитого мюзикла Mamma Mia, где и прошла его экранизация. Вы посетите город 🏙️ Скиатос (вторая остановка). Город интересен своим узкими улочками и кулинарией.

Желающие прогуляться по городу самостоятельно могут это сделать вне группы. На острове 🏝️ большое разнообразие магазинов и кафе. Цены на островах Греции значительно выше чем на материковой.

Отплытие прогулочного теплохода из города Скиатос состоится в 17. 00.

Прибытие теплохода в г. Волос в 19. 00. Пересадка на автобус.

Прибытие автобуса в г. Платамонас в 21. 30.