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Морская экскурсия на остров Скиатос

5
8 отзывов
Виталий С.
Виталий С. – Гид из Афин
Прогулка 👣 на теплоходе по лазурному Эгейскому морю завораживает своими пейзажами.

Вас ждет посещение Скиатоса – одного из красивейших островов архипелага Северные Спорады.

На двух остановках вы сможете сойти на берег, исследовать исторические места, попробовать традиционные блюда и позагорать на лучшем пляже на всем острове 🏝️.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €30 за человека

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Морская экскурсия на остров Скиатос
Морская экскурсия на остров Скиатос

Что вы увидите

  • Остров Скиатос
  • город Скиатос
  • пляж Кукунарьес
  • местные музеи
  • памятники архитектуры и множество необитаемых островов Греции
Морская экскурсия ⛳ на один из крупнейших обитаемых островов Греции. На борту теплохода будет музыкальная развлекательная программа.
С борта прогулочного корабля «Cosmote» откроются прекраснейшие пейзажи на многочисленные острова, всего их в Греции более 1400. Туристы могут приятно провести 2, 5 часа на пляже острова (первая остановка), прогуляться 👣 пешком по острову. Пейзаж острова очаровал создателя знаменитого мюзикла Mamma Mia, где и прошла его экранизация. Вы посетите город 🏙️ Скиатос (вторая остановка). Город интересен своим узкими улочками и кулинарией.
Желающие прогуляться по городу самостоятельно могут это сделать вне группы. На острове 🏝️ большое разнообразие магазинов и кафе. Цены на островах Греции значительно выше чем на материковой.
Отплытие прогулочного теплохода из города Скиатос состоится в 17. 00.
Прибытие теплохода в г. Волос в 19. 00. Пересадка на автобус.
Прибытие автобуса в г. Платамонас в 21. 30.
Что входит
  • Проезд на автобусе Платамонас-Волос-Платамонас
  • проезд на теплоходе Волос-Скиатос-Волос
  • обзорная экскурсия с гидом по городу Скиатос
Что не входит
  • Питание на маршруте
  • шезлонги и зонтики на пляже Кукунарьес
Начало и место завершения
🚩 Греция, г. Платамонас, ул. Mikrs Asias.
Морская экскурсия на остров Скиатос
Морская экскурсия на остров Скиатос
Морская экскурсия на остров Скиатос
Морская экскурсия на остров Скиатос
Морская экскурсия на остров Скиатос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий С.
Виталий С.
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8 отзывов оставили туристы

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