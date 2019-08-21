2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Привет, отчаянный путешественник! Если ты уже посмотрел все достопримечательности 🏛️ и не знаешь, чем еще заняться в жаркий летний день в греческой столице – прокатиться на мотоцикле 🛵 по Афинской Ривьере с местным жителем будет отличным решением! Тебя ждут секретные бухты и пляжи, красивое 🤩 горное озеро и история 📖 города от античности до наших дней. А еще – запись прогулки на экшн-камеру и/или небольшой фотоотчет. Поехали!

€ 80 за экскурсию

Что вас ожидает

Южное побережье и пригород Глифада

Мы остановимся с Глифаде – крупнейшем южном пригороде Афин и районе проживания обеспеченных афинян, звезд эстрады, спортсменов и бизнесменов. За освежающим коктейлем на берегу моря в одном из самых известных кафе-ресторанов региона я расскажу вам о жизни в Глифаде и о причинах сильного американского влияния на местный образ жизни, кухню и развлечения.

Озеро Вульягмени

По пути мы заедем в самое сердце Афинской Ривьеры – скрытое сокровище природы Аттики: удивительное озеро Вульягмени. Озеро является натуральным термальным SPA благодаря теплым радоновым источникам, бьющим в недрах озера. Вода обладает оздоровительными свойствами и сохраняет комфортную температуру даже зимой. Во время остановки вы сможете искупаться в знаменитом озере или посидеть на берегу за чашкой кофе, любуясь его видами.

Бухты полуострова Лемос

Далее мы проследуем к полуострову Лемос – одному из самых живописных мест на южном побережье Афин. Небольшой полуостров располагает пляжами на любой вкус – от организованных песчаных с неглубокой береговой линией до скрытых от глаз большинства бухт с кристально чистой водой, которые я, конечно, вам покажу.