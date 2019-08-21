2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Южное побережье и пригород Глифада Мы остановимся с Глифаде – крупнейшем южном пригороде Афин и районе проживания обеспеченных афинян, звезд эстрады, спортсменов и бизнесменов. За освежающим коктейлем на берегу моря в одном из самых известных кафе-ресторанов региона я расскажу вам о жизни в Глифаде и о причинах сильного американского влияния на местный образ жизни, кухню и развлечения.
Озеро Вульягмени По пути мы заедем в самое сердце Афинской Ривьеры – скрытое сокровище природы Аттики: удивительное озеро Вульягмени. Озеро является натуральным термальным SPA благодаря теплым радоновым источникам, бьющим в недрах озера. Вода обладает оздоровительными свойствами и сохраняет комфортную температуру даже зимой. Во время остановки вы сможете искупаться в знаменитом озере или посидеть на берегу за чашкой кофе, любуясь его видами.
Бухты полуострова Лемос Далее мы проследуем к полуострову Лемос – одному из самых живописных мест на южном побережье Афин. Небольшой полуостров располагает пляжами на любой вкус – от организованных песчаных с неглубокой береговой линией до скрытых от глаз большинства бухт с кристально чистой водой, которые я, конечно, вам покажу.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Федор, живу в Греции уже больше 13 лет, 10 из которых работаю в сфере туризма. Еще со школы я хотел связать свою жизнь с туризмом и именно с этой целью приехал в замечательную Грецию, где получил степень Бакалавра в этой сфере. С огромной радостью поделюсь с вами своими впечатлениями о жизни в этой поистине уникальной стране.
Мотопрогулка очень интересна- были и исторические моменты хорошо и интересно переданы и просто красивые места посетили. Мне единственное хотелось еще сделать пару остановок наверное- фото на память еще сделать в пригороде афин. А так потрясающе продуман маршрут- даже возвращались под смену караульных- очень все грамотно распланировать и построено. Спасибо огромное- с радостью повторю посещение этих мест что бы насладиться озером по-дольще и на все пляжи спуститься и посмотреть. За два часа это сделать просто невозможно и наверное не всем нужно. Все очень понравилось. Спасибо гиду за новый взгляд на афины- очень вдохновили истории и места.
Виктория
18 августа 2017
Федор прекрасно провел экскурсию. Все интересно рассказал, очень грамотно составлен маршрут. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо! Будем рекомендовал этого гида друзьям :)
Насладиться морской прогулкой, осмотреть три порта и проникнуться очарованием островной Греции
Во время круиза вы посетите три острова Саронического залива, прогуляетесь по уютным улочкам городов и понаблюдаете за местными жителями. На корабле для вас будет приготовлен вкусный обед, а вечерняя музыкальная программа поможет расслабиться после насыщенного дня.
Отправиться из Афин к религиозному центру Древней Греции и стать ближе к Богу в «парящих» монастырях
За два дня мы посетим одни из самых интересных мест в Греции. Вы услышите легенды Дельф, омоетесь водой из Кастальского источника и побываете в святилище Аполлона. А с обрывистых скал Метеор насладитесь панорамами неземной красоты и проникнетесь намоленной атмосферой древних монастырей.