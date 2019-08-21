2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мотопрогулка по Афинской Ривьере

Познакомиться с жизнью курортных пригородов Афин

Федор
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Федор – ваш гид
Привет, отчаянный путешественник! Если ты уже посмотрел все достопримечательности 🏛️ и не знаешь, чем еще заняться в жаркий летний день в греческой столице – прокатиться на мотоцикле 🛵 по Афинской Ривьере с местным жителем будет отличным решением! Тебя ждут секретные бухты и пляжи, красивое 🤩 горное озеро и история 📖 города от античности до наших дней.

А еще – запись прогулки на экшн-камеру и/или небольшой фотоотчет.

Поехали!

80 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере

Что вас ожидает

Южное побережье и пригород Глифада
Мы остановимся с Глифаде – крупнейшем южном пригороде Афин и районе проживания обеспеченных афинян, звезд эстрады, спортсменов и бизнесменов. За освежающим коктейлем на берегу моря в одном из самых известных кафе-ресторанов региона я расскажу вам о жизни в Глифаде и о причинах сильного американского влияния на местный образ жизни, кухню и развлечения.

Озеро Вульягмени
По пути мы заедем в самое сердце Афинской Ривьеры – скрытое сокровище природы Аттики: удивительное озеро Вульягмени. Озеро является натуральным термальным SPA благодаря теплым радоновым источникам, бьющим в недрах озера. Вода обладает оздоровительными свойствами и сохраняет комфортную температуру даже зимой. Во время остановки вы сможете искупаться в знаменитом озере или посидеть на берегу за чашкой кофе, любуясь его видами.

Бухты полуострова Лемос
Далее мы проследуем к полуострову Лемос – одному из самых живописных мест на южном побережье Афин. Небольшой полуостров располагает пляжами на любой вкус – от организованных песчаных с неглубокой береговой линией до скрытых от глаз большинства бухт с кристально чистой водой, которые я, конечно, вам покажу.

Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере
Мотопрогулка по Афинской Ривьере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Федор
Федор
Меня зовут Федор, живу в Греции уже больше 13 лет, 10 из которых работаю в сфере туризма. Еще со школы я хотел связать свою жизнь с туризмом и именно с этой целью приехал в замечательную Грецию, где получил степень Бакалавра в этой сфере. С огромной радостью поделюсь с вами своими впечатлениями о жизни в этой поистине уникальной стране.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Мотопрогулка очень интересна- были и исторические моменты хорошо и интересно переданы и просто красивые места посетили. Мне единственное хотелось еще сделать пару остановок наверное- фото на память еще сделать в пригороде афин. А так потрясающе продуман маршрут- даже возвращались под смену караульных- очень все грамотно распланировать и построено. Спасибо огромное- с радостью повторю посещение этих мест что бы насладиться озером по-дольще и на все пляжи спуститься и посмотреть. За два часа это сделать просто невозможно и наверное не всем нужно. Все очень понравилось. Спасибо гиду за новый взгляд на афины- очень вдохновили истории и места.
Виктория
18 августа 2017
Федор прекрасно провел экскурсию. Все интересно рассказал, очень грамотно составлен маршрут. Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо! Будем рекомендовал этого гида друзьям :)

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