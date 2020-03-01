Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

Вы получите комфортный трансфер из отеля и обратно и приятную морскую прогулку на небольшом корабле. Подкрепитесь за обедом, а вечером вас ждет музыкальная программа и вечеринка на палубе. В программе — посещение трех островов:
Эгина — бывшая столица Греции, когда-то была богаче даже самих Афин. Здесь вы можете осмотреть остатки древнего города, старинных укреплений и храмов, заглянуть на пристани в церковь святого Николая. И обязательно попробуйте свежие фисташки, которыми славится остров!
Порос — идеален для созерцательного отдыха на природе, а на мощеных улочках сохранился дух старой Греции. С вершины холма вы полюбуетесь видом на порт и берега Пелопоннеса, а еще увидите часовую башню и вдохнете ароматы виноградников и лимонных садов.
Идра — столица очаровательного острова, микс дворцов-крепостей и уютных белых домиков. Именно здесь любят отдыхать люди искусства — почувствуйте себя на месте творческой интеллигенции и прогуляйтесь среди пейзажей, засветившихся в греческих и иностранных фильмах.
Организационные детали
Обратите внимание: морская прогулка не предполагает экскурсионное сопровождение
В стоимость входит: трансфер, обед, музыкальная программа на палубе
Отдельно оплачиваются напитки во время обеда
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, уважаемые путешественники, меня зовут Иоаннис, живу в Афинах с 1993 года.
Вместе с командой лицензированных гидов провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Афинам и по всей Греции. Наши микроавтобусы Мерседес и минивены Мерседес V-class также имеют лицензию. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Искупаться в теплых водах озера Вулягмени и узнать историю храма Посейдона на фоне заходящего солнца
Это путешествие сочетает морские панорамы Саронического залива, оздоровительный отдых на радоновом озере, античные памятники и рассказ о архитектуре, мифах и культуре Древней Греции. А закат на краю мыса, откуда открывается великолепная панорама на острова, станет одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.
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