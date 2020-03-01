Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

В Дельфы и Метеоры на два дня

Отправиться из Афин к религиозному центру Древней Греции и стать ближе к Богу в «парящих» монастырях

За два дня мы посетим одни из самых интересных мест в Греции. Вы услышите легенды Дельф, омоетесь водой из Кастальского источника и побываете в святилище Аполлона. А с обрывистых скал Метеор насладитесь панорамами неземной красоты и проникнетесь намоленной атмосферой древних монастырей.