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Прогулка по главным достопримечательностям Афин

4.8
6 отзывов
Stella O.
Stella O. – Гид из Афин
Во время нашей прогулки вы увидите культовые памятники античной Греции, познакомитесь с Афинским Акрополем и его храмами: Парфенон, Эрехтейон, Ники Аптерос.

Подниметесь на холм Ареопаг, насладитесь великолепными видами и побываете на площади Монастираки.

Я расскажу о прошлом и настоящем Греции через жизнь и судьбы ее жителей, познакомлю с местным менталитетом и помогу погрузиться в греческий быт и традиции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €95 за экскурсию

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Прогулка по главным достопримечательностям Афин
Прогулка по главным достопримечательностям Афин

Что вы увидите

  • Акрополь (театр Диониса, античный храм Парфенон, амфитеатр Иродион, парадный проход Пропилеи, храм Ники и храм Эрехтейон)
  • Холм Ареопаг
  • Площадь Монастираки
  • Здание парламента
  • Смена караула греческих эвзонов
На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Акрополем Афинским и его классическими храмами: Парфенона, Эрехтиона, Бескрылой Афины-Ники.
После мы поднимемся на холм Ареопаг, где в древности проходили суды. Вы узнаете о Древней Агоре, которая являлась центром города, средоточием светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли, театральной сценой для греческой драмы и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.
Далее наш маршрут выходит на площадь Монастыраки, где вы столкнетесь с одной из сторон жизни современной Греции. Это одно из самых интересных для туристов мест. Здесь по вечерам можно увидеть различные неформальные сообщества афинской молодёжи, а днем в этом месте идет бойкая торговля. От площади отходят самые известные торговые улицы Афин: улица Гермеса, на которой находятся магазины известных мировых брэндов, и улица Пандрасоу, на которой можно купить практически любой сувенир 🎁 нашу прогулку 👣 перед зданием Парламента. Здесь посмотрите смену караула эвзонов. Ритуал одинаково полностью проходит каждый час в любое время суток.
Внимание!
  • Экскурсия доступна для проведения в вечернее время (после 19:00), но уже без подъема на Акрополь.
  • Экскурсия проводится для групп от 3 человек.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Прогулка по главным достопримечательностям Афин
Прогулка по главным достопримечательностям Афин
Прогулка по главным достопримечательностям Афин
Прогулка по главным достопримечательностям Афин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Stella O.
Stella O.
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6 отзывов оставили туристы

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