На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с Акрополем Афинским и его классическими храмами: Парфенона, Эрехтиона, Бескрылой Афины-Ники.

После мы поднимемся на холм Ареопаг, где в древности проходили суды. Вы узнаете о Древней Агоре, которая являлась центром города, средоточием светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли, театральной сценой для греческой драмы и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.

Далее наш маршрут выходит на площадь Монастыраки, где вы столкнетесь с одной из сторон жизни современной Греции. Это одно из самых интересных для туристов мест. Здесь по вечерам можно увидеть различные неформальные сообщества афинской молодёжи, а днем в этом месте идет бойкая торговля. От площади отходят самые известные торговые улицы Афин: улица Гермеса, на которой находятся магазины известных мировых брэндов, и улица Пандрасоу, на которой можно купить практически любой сувенир 🎁 нашу прогулку 👣 перед зданием Парламента. Здесь посмотрите смену караула эвзонов. Ритуал одинаково полностью проходит каждый час в любое время суток.

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