Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

К святилищу Аполлона

Дорога в Дельфы лежит мимо знаменитых городов: из окна автобуса вы увидите Фивы, с которыми связаны имена многих древнегреческих героев; Орхомен, откуда на золотом овне улетели в Колхиду Фрикс и Гелла; Ливадию, где играли удивительные мистерии Трофония. Древние Дельфы раскинулись у подножия Парнаса. Вы пройдёте по Священной дороге, вдоль которой когда-то стояли бесчисленные статуи героев, и поймете, почему они здесь оказались. Осмотрите развалины оракула, куда приходили услышать через жрицу Пифию предсказания Аполлона. И, конечно, увидите пуп Земли, появившийся здесь по велению самого Зевса. Я раскрою прошлое этого духовного и политического центра Древней Греции и расскажу о повседневной жизни греков в те времена.

Обитель на скалах

После Дельф мы отправимся в живописный городок Каламбака у подножия Метеор — здесь вы переночуете в местной гостинице, а утром после завтрака отправитесь в «парящие» монастыри.

Для своей уединенной жизни монахи выбрали высоченные скалы — во время экскурсии 🧭 вы убедитесь, что человек, укрепленный силой молитвы, способен на многое, и с высоты полюбуетесь захватывающими пейзажами. В церквях рассмотрите великолепные фрески, а если останется время — посетите мастерскую, где расписывают иконы. Я расскажу о тайнах обители, о жизни монахов и главных реликвиях в Метеорах.

Обратная дорога пройдет через Фессалийскую долину — самую большую в Греции. Вы услышите о знаменитых исторических и мифологических битвах, проходивших здесь. А еще узнаете о соседних достопримечательностях: горе Олимп, на которой проживают боги, Офрисе — обиталище Титанов, и Фермопилах, где произошло знаменитое сражение 300 спартанцев.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что нет