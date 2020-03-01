Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

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Искупаться в теплых водах озера Вулягмени и узнать историю храма Посейдона на фоне заходящего солнца

Иоаннис
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Иоаннис – представитель гидов
Это путешествие сочетает морские панорамы Саронического залива, оздоровительный отдых на радоновом озере, античные памятники и рассказ о архитектуре, мифах и культуре Древней Греции.

А закат на краю мыса, откуда открывается великолепная панорама на острова, станет одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия.
45 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или у метро Синтагма
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Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион

Что вас ожидает

Целебное озеро Вулягмени
Путь к южной точке Саронического залива заполнят живописные пейзажи и рассказы о прошлом этих мест, связанных с ними знаменитых событиях и известных мифах, а также о современной жизни Греции, традициях и укладе греков.
Вас ждет купание в теплых водах радонового озера Вулягмени, которые славятся терапевтическим эффектом. Желающие могут отдохнуть в кафе или прогуляться по окрестностям, а я расскажу об истории и свойствах озера.

Храм на краю мыса
Далее вы посетите храм Посейдона 5 века до н.э.. Вы услышите о строительстве храма и окружающих его галерей, узнаете о традиции украшать территорию святилищ многочисленными статуям. У руин крепостной стены поймете, какое стратегическое значение для Древней Греции получил мыс Сунион. Стройные мраморные колонны на фоне бескрайнего моря и бездонного неба — эта картина особенно прекрасна в лучах закатного солнца.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты: на озеро Вулягмени по 9€/чел.; в храм Посейдона по 4€/чел. с 1 ноября до 30 марта или 8€/чел. с 1 апреля до 30 октября
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате в любой день. Для компании до 4 человек стоимость составит 260€. Для компании до 7 человек — 300€, до 13 человек — 390€, до 16 — 425€.
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион
Закат на мысе Сунион

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или у метро Синтагма.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Иоаннис
Иоаннис
Добрый день, уважаемые путешественники, меня зовут Иоаннис, живу в Афинах с 1993 года. Вместе с командой лицензированных гидов провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Афинам и по всей Греции. Наши микроавтобусы Мерседес и минивены Мерседес V-class также имеют лицензию. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
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