Иоаннис проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Целебное озеро Вулягмени

Путь к южной точке Саронического залива заполнят живописные пейзажи и рассказы о прошлом этих мест, связанных с ними знаменитых событиях и известных мифах, а также о современной жизни Греции, традициях и укладе греков.

Вас ждет купание в теплых водах радонового озера Вулягмени, которые славятся терапевтическим эффектом. Желающие могут отдохнуть в кафе или прогуляться по окрестностям, а я расскажу об истории и свойствах озера.

Храм на краю мыса

Далее вы посетите храм Посейдона 5 века до н.э.. Вы услышите о строительстве храма и окружающих его галерей, узнаете о традиции украшать территорию святилищ многочисленными статуям. У руин крепостной стены поймете, какое стратегическое значение для Древней Греции получил мыс Сунион. Стройные мраморные колонны на фоне бескрайнего моря и бездонного неба — эта картина особенно прекрасна в лучах закатного солнца.