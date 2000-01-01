TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Зоологический парк 🌳 "Аттика" – частный зоопарк, расположенный в предместье Афин и занимающий территорию в 20 га. Он был открыт в мае 2000 года. Сначала он создавался как Парк Птиц. На тот момент коллекция пернатых, обитающих в парке, считалась третей в мире по величине и насчитывала более 1000 особей 300 различных видов.

В апреле 2001 года была открыта новая секция "Мир рептилий", где можно было уже увидеть крокодилов, питонов, удавов и других рептилий. А в июле 2002 года появилась секция "Греческая фауна" с бурыми медведями, лисами, дикими кошками, рысями, волками и т. д. В феврале 2003 года добавилась "Африканская саванна" с жирафами, зебрами, антилопами. Также появились ягуары, ламы, снежные барсы, белые львы и другие млекопитающие. В конце июня 2003 года в зоопарке появились обезьяны. С тех пор в зоопарке прибавилось ещё много других интересных и редких животных. В 2010 году в зоопарке открылся дельфинарий, в котором можно не только полюбоваться дельфинами и морскими львами, а и посмотреть шоу с их участием. Некоторые виды животных и птиц, обитающие в Аттике, занесены в Красную книгу.

На территории парка предусмотрена зона для пикника, есть уютное кафе и детская игровая площадка, а также магазин сувениров. Профессиональные гиды проведут увлекательную экскурсию ⛳ для детей и взрослых.

Специально для детей разработаны интерактивные программы с целью информирования о важности сохранения естественной среды обитания каждого вида и бережного отношения к природе в целом.

Зоологический парк "Аттика" считается одним из самых посещаемых в мире, и круглый год открыт для посетителей. Он является членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.