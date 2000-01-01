TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

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Зоологический парк "Аттика" в Афинах

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TicketsS – Гид из Афин
Зоопарк Аттика — богатый мир фауны в ближайшем пригороде Афин.

Здесь представлено более 350 видов птиц и более 350 видов животных — рептилий и млекопитающих.

Вы увидите множество обитателей лесов и саванн, понаблюдаете за процессом кормления, посмотрите шоу дельфинов 🐬 и выступление орлов.

Билет 🎫 позволит попасть в зоосад без очереди, сэкономив 30-60 минут.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • €24 за человека

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Зоологический парк "Аттика" в Афинах
Зоологический парк "Аттика" в Афинах
Зоологический парк 🌳 "Аттика" – частный зоопарк, расположенный в предместье Афин и занимающий территорию в 20 га. Он был открыт в мае 2000 года. Сначала он создавался как Парк Птиц. На тот момент коллекция пернатых, обитающих в парке, считалась третей в мире по величине и насчитывала более 1000 особей 300 различных видов.
В апреле 2001 года была открыта новая секция "Мир рептилий", где можно было уже увидеть крокодилов, питонов, удавов и других рептилий. А в июле 2002 года появилась секция "Греческая фауна" с бурыми медведями, лисами, дикими кошками, рысями, волками и т. д. В феврале 2003 года добавилась "Африканская саванна" с жирафами, зебрами, антилопами. Также появились ягуары, ламы, снежные барсы, белые львы и другие млекопитающие. В конце июня 2003 года в зоопарке появились обезьяны. С тех пор в зоопарке прибавилось ещё много других интересных и редких животных. В 2010 году в зоопарке открылся дельфинарий, в котором можно не только полюбоваться дельфинами и морскими львами, а и посмотреть шоу с их участием. Некоторые виды животных и птиц, обитающие в Аттике, занесены в Красную книгу.
На территории парка предусмотрена зона для пикника, есть уютное кафе и детская игровая площадка, а также магазин сувениров. Профессиональные гиды проведут увлекательную экскурсию ⛳ для детей и взрослых.
Специально для детей разработаны интерактивные программы с целью информирования о важности сохранения естественной среды обитания каждого вида и бережного отношения к природе в целом.
Зоологический парк "Аттика" считается одним из самых посещаемых в мире, и круглый год открыт для посетителей. Он является членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.
Что входит
  • входной билет
Что не входит
  • личные расходы
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Spata, Athens 190 04, Греция
Зоологический парк "Аттика" в Афинах
Зоологический парк "Аттика" в Афинах
Зоологический парк "Аттика" в Афинах
Зоологический парк "Аттика" в Афинах

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