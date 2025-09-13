Групповая
до 18 чел.
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
€25 за человека
Групповая
до 20 чел.
От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Путешествие по Аджарии: водопады, крепости и грузинская кухня. Узнайте больше о местной культуре и истории за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа горной Аджарии
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии, отправившись в горы. Вдохновляющие виды, история и вкуснейшая кухня ждут вас на каждом шагу
Сегодня в 08:30
3 янв в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
-
23%
Групповая
до 19 чел.
В сердце горной Аджарии - из Батуми
Путешествие по Горной Аджарии: водопады, винные погреба и грузинское застолье. Откройте для себя культуру и природу региона
Начало: В районе Орби Сити
Сегодня в 09:00
€27
€35 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 6 чел.
По окрестностям Батуми
Индивидуальная экскурсия по окрестностям Батуми подарит вам незабываемые впечатления. Памятники, музеи и ботанический сад ждут вашего визита
Начало: У места вашего проживания в Батуми
15 сен в 09:00
30 сен в 09:00
от €129
€135 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
14 сен в 14:00
21 сен в 14:00
€49 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Колхети подарит вам тишину, дикую природу и редких птиц. Прогулка на лодке по озеру Палеостоми и посещение крепости Петра. Увлекательные истории о Грузии
Начало: У вашего отеля в Батуми
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Витязь в тигровой шкуре»: литературная прогулка
Погрузитесь в мир поэмы «Витязь в тигровой шкуре» и её влияния на грузинскую культуру. Узнайте о её героях и смыслах
Начало: У нижней станции канатной дороги «Арго»
Сегодня в 13:00
14 сен в 08:00
от €70 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Батуми: прогулка и кухня
Исследуйте исторический центр Батуми, насладитесь дегустацией вин и погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства на традиционном застолье
Начало: У входа в Парк 6 Мая
15 сен в 10:00
9 окт в 10:00
€70 за человека
Групповая
до 13 чел.
Незабываемая экскурсия по горной Аджарии
Приглашаем в удивительное путешествие по горной Аджарии! Откройте для себя величие природы, культурные традиции и насладитесь грузинским гостеприимством
Начало: На ул. Шерифа Химшиашвили, возможно забрать вас от...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€33 за человека
