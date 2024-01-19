Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь на слох ко дворцу на вершине холма.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал и храм Лакшми-Нараян, отделанный белым мрамором. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг в текстильных и ювелирных магазинах в поисках необычных сувениров. А затем отпразднуем Новый год: вас ждут праздничный ужин, дискотека и подарки.