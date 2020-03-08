4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове

Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий

Артем
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Артем – экскурсионное агентство
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии.

Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия.

Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
$102 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове

Что вас ожидает

Волшебные пляжи для идеальных фотографий
Первозданная красота Нуса Пениды откроется вам с первых минут путешествия по острову. Мы покажем по-настоящему нетуристические райские пляжи, будто созданные для медитативного отдыха и журнальных фотоснимков. Вы побываете на Atuh Beach — диком пляже, который расположился в тихой бухте. Отдохнете на золотом песке в окружении неприступных скал, взлетите к облакам на высоких пальмовых качелях и, разумеется, насладитесь невероятными видами, которые откроются взору с окрестных холмов. А Diamond Beach навеет мысли о необитаемом острове: ещё недавно это место было закрыто для туристов, поэтому здесь по-прежнему царит атмосфера уединенности. Вы прогуляетесь по белому песку среди кокосовых пальм, заглянете в небольшие пещеры и отыщете лучшее место для купания на Нуса Пениде.

Лучшие панорамные точки Нуса Пениды
Не обойдем вниманием и один из главных «открыточных» видов Нуса Пениды — смотровую площадку Thousand island viewpoint. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид на океан и соседние маленькие острова. По пути мы заглянем и на другие обзорные площадки заповедного острова, каждая из которых может посоревноваться красотой пейзажей с знаменитыми панорамами Бали.

Организационные детали

Сопровождать вас будет один из русскоговорящих гидов нашей команды. Обратите внимание, формат поездки не предполагает насыщенной экскурсии: гид выступает в качестве организатора.

Как проходит поездка

  • Поездка начинается и заканчивается у вашего отеля на Бали
  • Оплата поездки возможна только в местной валюте

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером на острове Нуса Пенида
  • Дополнительно оплачивается: трансфер из отеля на Бали до порта и обратно, билеты на катер Бали-Пенида-Бали, ланч
  • Если у вас есть желание, за дополнительную плату мы можем организовать для вас снорклинг с мантами
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном острове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже более 3 лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша дружная команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Очень красивые виды, получили настоящее удовольствие от зрелищности этих мест.
За красивыми кадрами смело можно брать эту экскурсию и даже искупаться с бирюзовой водичке, покачаться на огромных качелях, свисающих с пальм 😍
Это был просто восторг, организация отличная - забрали и привезли обратно в целости и сохранности.

Обязательно нужно взять крем от солнца, головные уборы и полотенце.
19 февраля 2020
Все было прекрасно организованно, с сопровождением нереально крутых живописных видов😍Даже зная только русский язык все прошло на высшем уровне))) Рекомендую👍 Но учитывать нужно, что очень жарко на острове 🥵 ,но компания предоставила автомобиль с кондиционером и это прекрасно)))
12 февраля 2020
Гуд супер!!! Честная и крутая)))
8 января 2020
все в порядке ) спасибо)

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