4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебные пляжи для идеальных фотографий

Первозданная красота Нуса Пениды откроется вам с первых минут путешествия по острову. Мы покажем по-настоящему нетуристические райские пляжи, будто созданные для медитативного отдыха и журнальных фотоснимков. Вы побываете на Atuh Beach — диком пляже, который расположился в тихой бухте. Отдохнете на золотом песке в окружении неприступных скал, взлетите к облакам на высоких пальмовых качелях и, разумеется, насладитесь невероятными видами, которые откроются взору с окрестных холмов. А Diamond Beach навеет мысли о необитаемом острове: ещё недавно это место было закрыто для туристов, поэтому здесь по-прежнему царит атмосфера уединенности. Вы прогуляетесь по белому песку среди кокосовых пальм, заглянете в небольшие пещеры и отыщете лучшее место для купания на Нуса Пениде.

Лучшие панорамные точки Нуса Пениды

Не обойдем вниманием и один из главных «открыточных» видов Нуса Пениды — смотровую площадку Thousand island viewpoint. Отсюда открывается сногсшибательный панорамный вид на океан и соседние маленькие острова. По пути мы заглянем и на другие обзорные площадки заповедного острова, каждая из которых может посоревноваться красотой пейзажей с знаменитыми панорамами Бали.