Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола
Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию по музею MOCO в Барселоне, где вы не просто увидите, но и научитесь понимать современное искусство.
Наш эксперт проведет вас по залам, где вы сможете оценить работы великих мастеров, таких как Сальвадор Дали и Энди Уорхол.
Мы рассмотрим эволюцию искусства от Ренуара до абстракций Баския и познакомимся с творчеством Гильермо Лорка.
В ходе экскурсии вы получите ключи к пониманию ценности и глубины современных художественных произведений, а также узнаете, как события прошлого повлияли на искусство сегодня.
Экскурсия предоставит вам возможность наладить свой диалог с искусством, а также подарит незабываемые впечатления от просмотра шедевров.
Организационные детали, включая информацию о билетах и гидах, помогут вам спланировать посещение с максимальным комфортом
Наш эксперт проведет вас по залам, где вы сможете оценить работы великих мастеров, таких как Сальвадор Дали и Энди Уорхол.
Мы рассмотрим эволюцию искусства от Ренуара до абстракций Баския и познакомимся с творчеством Гильермо Лорка.
В ходе экскурсии вы получите ключи к пониманию ценности и глубины современных художественных произведений, а также узнаете, как события прошлого повлияли на искусство сегодня.
Экскурсия предоставит вам возможность наладить свой диалог с искусством, а также подарит незабываемые впечатления от просмотра шедевров.
Организационные детали, включая информацию о билетах и гидах, помогут вам спланировать посещение с максимальным комфортом
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите работы Сальвадора Дали и Энди Уорхола и поймёте, почему произведения современных художников такие дорогие.
- Узнаете, как из работ Огюста Ренуара искусство развилось в абстракции Жан-Мишеля Баския.
- Откроете для себя прогрессивного художника Гильермо Лорка, который удивительным образом соединяет реальность и сон на своих монументальных полотнах.
- Удивитесь разнообразию форм современного искусства — от трафаретного граффити до отеля в Израиле.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения. Можно купить в кассе музея или онлайн.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Placeta de Montcada
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Барселоне
Провели экскурсии для 2865 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтёров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки. Я путешествовала от Таити до Соловецких островов. Много лет жила в Италии, где стала культурным медиатором Национального Фонда Италии, а пару лет назад переехала в Барселону.
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