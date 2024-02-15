Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Погрузитесь в мир современного искусства с экспертом, раскрывая тайны произведений Дали и Уорхола

Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию по музею MOCO в Барселоне, где вы не просто увидите, но и научитесь понимать современное искусство.

Наш эксперт проведет вас по залам, где вы сможете оценить работы великих мастеров, таких как Сальвадор Дали и Энди Уорхол.

Мы рассмотрим эволюцию искусства от Ренуара до абстракций Баския и познакомимся с творчеством Гильермо Лорка.

В ходе экскурсии вы получите ключи к пониманию ценности и глубины современных художественных произведений, а также узнаете, как события прошлого повлияли на искусство сегодня.

Экскурсия предоставит вам возможность наладить свой диалог с искусством, а также подарит незабываемые впечатления от просмотра шедевров.

Организационные детали, включая информацию о билетах и гидах, помогут вам спланировать посещение с максимальным комфортом
Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Как смотреть современное искусство: прогулка по музею MOCO
Ближайшие даты:
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите работы Сальвадора Дали и Энди Уорхола и поймёте, почему произведения современных художников такие дорогие.
  • Узнаете, как из работ Огюста Ренуара искусство развилось в абстракции Жан-Мишеля Баския.
  • Откроете для себя прогрессивного художника Гильермо Лорка, который удивительным образом соединяет реальность и сон на своих монументальных полотнах.
  • Удивитесь разнообразию форм современного искусства — от трафаретного граффити до отеля в Израиле.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в музей — от 10 до 18 евро в зависимости от возраста, даты и времени посещения. Можно купить в кассе музея или онлайн.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Placeta de Montcada
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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