45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

MY dazhe ne ozhidali takoi kracoty. Gora deistvitelno porazhaet krasotoi y neobychnostiu. Blagosarja nashemy gidy my priexali ochen vovremja y k Madonne popali bez ocheredi. Potom vystroilsja ogromnyi xvost!!!! Voobshe xotim skazat ogromnoe spasibo Olge ZA professionalizm. Narody na gore ochen mnogo, excursia nelegkaja v plane organizacii, no vse bylo produmano nashim gidom, Olga derzit v golove vse raspicania y znaet kak oboiti tolpu.

Nu i konechno xoroshii russkiy jzyk, kotoryi v nashe vremja bolsjaja redkost y gramotno postroennyi rasskaz dobabili nam eshe bolshe udovolstvia. Detali, legendy, malenkie replici gida - vse v temy, vse oshen vkusno, vse ochen legko y gramotno.

Y konecno bylo prijatno poobsjatsja na syrnom rynke c kokoritnym drugom Olgi, kotorogo zovyt Ipolito. On ochen podnyal nam vsem gradus nastroenia!!! Y ne tolko vinom!

Voobshe MY chuvstvovali sebja na gore kak sredi druzei, potomu chto Olga lichno znakoma i druzit so mnogimi. Eto zdorovo! Spasibo ZA nezabyvaemye teplye vpechatlemia. MY polubili Catalunya vsey dushoi!