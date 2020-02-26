45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат

Чудотворная покровительница Барселоны, каталонский обед и панорамные виды

Ольга
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Ольга – ваш гид
Монсеррат — это уникальная возможность увидеть много красивого сразу.

Здесь вы сможете попросить исполнения заветного у Черной девы, покровительницы Каталонии, которая уже много веков притягивает паломников на святую гору, услышать хор одной из древнейших музыкальных школ и насладиться видом на окрестности с вершины красивой горы.
320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии45 отзывов
4.76
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат

У Черной девы просят здоровья, семейного счастья и благополучия, женщины чаще всего просят послать им счастье материнства и хорошего мужа. Слава о Черной деве разнеслась по всему миру, и теперь в очереди к Монтсеррат можно встретить и русских, и украинских, и польских и даже китайских туристов. В 19 веке паломничество к Монсеррат совершал папа Римский, а еще раньше Людовик XIV оплачивал службы монсерратским монахам для замаливания своих грехов.

Программа

Бывают времена, когда приходится стоять и час, и два, чтобы коснуться руки Черной девы и загадать свое заветное желание, но обычно людской ручеек течет быстро. А пока вы поднимаетесь к Черной деве, у вас есть время рассмотреть уникальный по своей красоте монастырь.

Что еще можно посмотреть на горе Монсеррат? Саму гору. Это уникальное природное образование сегодня является заповедником. Дубовая роща считается одной из самых лучших и девственных дубовых рощ Европы. По крайней мере, горных козлов прямо на туристической тропе там доводилось встречать. Формирование горы началось 10 млн. лет назад. Огромные персты указывающие на небо образуют несколько достаточно высоких вершин высотой 1200 метров. Принято считать, что свое первое серьезное испытание каталонские альпинисты должны пройти на горе Монсеррат.

Каждый день в 13.00 в храме на горе Монтсеррат 13.00 поет старейший в Европе хор мальчиков.

Есть еще художественный музей (вход 8 евро) с богатой коллекцией подлинников Гойи, Мане, Караваджо, Дали, Пикассо, каталонских мастеров. В отдельном зале музея — уникальная коллекция русских икон, которые поражают и красками, и сюжетами.

На специальном подъемнике (около 10 евро) можно подняться еще выше на гору, где с самой вершины открывается панорамный вид на горный хребет и окрестности.

Хорошо, если нам хватит отведенного на прогулку времени, чтобы посмотреть все, что здесь возможно посмотреть.

После экскурсии, если у вас будет такое желание, мы сможем спуститься в ближайшую деревушку и пообедать в типичном каталонском ресторане, попробовать так называемое “меню дня”, которое стоит 10-12 евро (с вином и десертом), но иногда вкуснее самых изысканных блюд. Потому что все свежее и приготовлено по-домашнему. Иначе не набивались бы каталонцы в это заведение как селедки в бочку!

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля, если он находится в Барселоне, Жироне или в соседних городах. На Монтсеррат мы тоже поднимемся на машине. Это сэкономит нам и время, и деньги. Трансфер из отеля на гору и обратно в отель включен в стоимость экскурсии.
  • Для того, чтобы спланировать прогулку, вам стоит заранее определиться: пойдете ли вы в музей или отправитесь за красивыми кадрами по пешему маршруту. Как правило, успеть все невозможно. Надо что-то выбирать. Да и невозможно переварить столько ярких впечатлений за один день!
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
За чудесами к Черной деве на гору Монсеррат

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
MY dazhe ne ozhidali takoi kracoty. Gora deistvitelno porazhaet krasotoi y neobychnostiu. Blagosarja nashemy gidy my priexali ochen vovremja y k Madonne popali bez ocheredi. Potom vystroilsja ogromnyi xvost!!!! Voobshe xotim skazat ogromnoe spasibo Olge ZA professionalizm. Narody na gore ochen mnogo, excursia nelegkaja v plane organizacii, no vse bylo produmano nashim gidom, Olga derzit v golove vse raspicania y znaet kak oboiti tolpu.
Nu i konechno xoroshii russkiy jzyk, kotoryi v nashe vremja bolsjaja redkost y gramotno postroennyi rasskaz dobabili nam eshe bolshe udovolstvia. Detali, legendy, malenkie replici gida - vse v temy, vse oshen vkusno, vse ochen legko y gramotno.
Y konecno bylo prijatno poobsjatsja na syrnom rynke c kokoritnym drugom Olgi, kotorogo zovyt Ipolito. On ochen podnyal nam vsem gradus nastroenia!!! Y ne tolko vinom!
Voobshe MY chuvstvovali sebja na gore kak sredi druzei, potomu chto Olga lichno znakoma i druzit so mnogimi. Eto zdorovo! Spasibo ZA nezabyvaemye teplye vpechatlemia. MY polubili Catalunya vsey dushoi!
1 ноября 2019
Добрый день! Экскурсия проводилась для группы взрослых из 9 человек. Плюсы: отличное место, которое хотелось обязательно посетить, экскурсовод организовал по нашей просьбе трансфер, рекомендовал ранний выезд. Минусы: в интернете можно больше почитать нежели подал информацию экскурсовод, экскурсоводу нужно больше готовиться к экскурсии , больше читать, не затевать разговоры касающиеся политики, религии и секса и навязывать свою точку зрения(был не очень приятный момент в самом начале экскурсии), оказывать содействие туристам во время экскурсии, а не впаривать свои точки и что нужно обязательно покушать и выпить.
В целом, экскурсия хорошая, а гиду нужно подтянуть свой уровень профессионализма. Есть с чем сравнивать
28 октября 2019
Прекрасный гид и человек Ольга.
Всё нам понравилось.
24 октября 2019
Чудесные виды горы Монсеррат! Музей с шедеврами картин Пикассо и многих других известных художников впечатлил! Хор мальчиков - это наслаждение для души! Во общем, эта экскурсия должна быть в плане у каждого путешественника в Барселоне!
Лариса
21 сентября 2019
Прекрасным осенним днем мы посетили в сопровождении Ольги Монсеррат ! За рассказом Ольги время пролетело незаметно! Удалось прислониться и к руке Черной Мадонны и послушан хор мальчиков . После экскурсии Ольга отвезла нас в ресторан местной деревушки: вкусная еда в сочетании местного вина прибавили впечатлений к нашей экскурсии! Однозначно рекомендую
21 сентября 2019
Оля, спасибо-спасибо за чУдные экскурсии: гора Монсеррат и 7 шедевров Барселоны. Очень довольны что съездили с вами. Удачи вам и всех благ!
15 сентября 2019
Ольга была нашим гидом 2 дня в Барселоне и в Монтсеррате. Как правильно, что мы сделали правильный выбор. Ольга - знающий, профессиональный гид. Хороший организатор, полностью посвящает всё своё время работе. Нам очень понравились экскурсии: очень познавательно, интересно. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время. Жаль, что всё заканчивается быстро, но мы надеемся, что когда нибудь мы с Ольгой ещё увидимся. ОГРОМНОЕ спасибо от всей группы!!!!!!
27 августа 2019
Ольга замечательный гид. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Очень хорошее впечатление и от поездки и от экскурсовода. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время.
6 августа 2019
Экскурсия с Ольгой прошла замечательно!
20 мая 2019
Добрый день. Была не Ольга, а другой гид. Поняла, что правильно сделали, что выехали рань и в 8.30 мы были на горе, в результате подошли к Мадонне без очереди. Буквально через час все было в "туристах". Погода подкачала был дождь и туман, поэтому не получила полного удовлетворения от природы и не получилось осуществить все что планировали. Понравился музей художественный. Спасибо за организацию поездки и советы!
Ещё 35 отзывов

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