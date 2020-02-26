45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Черной девы просят здоровья, семейного счастья и благополучия, женщины чаще всего просят послать им счастье материнства и хорошего мужа. Слава о Черной деве разнеслась по всему миру, и теперь в очереди к Монтсеррат можно встретить и русских, и украинских, и польских и даже китайских туристов. В 19 веке паломничество к Монсеррат совершал папа Римский, а еще раньше Людовик XIV оплачивал службы монсерратским монахам для замаливания своих грехов.

Программа

Бывают времена, когда приходится стоять и час, и два, чтобы коснуться руки Черной девы и загадать свое заветное желание, но обычно людской ручеек течет быстро. А пока вы поднимаетесь к Черной деве, у вас есть время рассмотреть уникальный по своей красоте монастырь.

Что еще можно посмотреть на горе Монсеррат? Саму гору. Это уникальное природное образование сегодня является заповедником. Дубовая роща считается одной из самых лучших и девственных дубовых рощ Европы. По крайней мере, горных козлов прямо на туристической тропе там доводилось встречать. Формирование горы началось 10 млн. лет назад. Огромные персты указывающие на небо образуют несколько достаточно высоких вершин высотой 1200 метров. Принято считать, что свое первое серьезное испытание каталонские альпинисты должны пройти на горе Монсеррат.

Каждый день в 13.00 в храме на горе Монтсеррат 13.00 поет старейший в Европе хор мальчиков.

Есть еще художественный музей (вход 8 евро) с богатой коллекцией подлинников Гойи, Мане, Караваджо, Дали, Пикассо, каталонских мастеров. В отдельном зале музея — уникальная коллекция русских икон, которые поражают и красками, и сюжетами.

На специальном подъемнике (около 10 евро) можно подняться еще выше на гору, где с самой вершины открывается панорамный вид на горный хребет и окрестности.

Хорошо, если нам хватит отведенного на прогулку времени, чтобы посмотреть все, что здесь возможно посмотреть.

После экскурсии, если у вас будет такое желание, мы сможем спуститься в ближайшую деревушку и пообедать в типичном каталонском ресторане, попробовать так называемое “меню дня”, которое стоит 10-12 евро (с вином и десертом), но иногда вкуснее самых изысканных блюд. Потому что все свежее и приготовлено по-домашнему. Иначе не набивались бы каталонцы в это заведение как селедки в бочку!