Приглашаем вас на уникальную гастро-историческую прогулку по Милану, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого великолепного города.
Ваше путешествие начнется с восхищения архитектурным великолепием Миланского собора Дуомо, чьи
Ваше путешествие начнется с восхищения архитектурным великолепием Миланского собора Дуомо, чьи
5 причин купить эту экскурсию
- 🍕 Уникальные гастрономические впечатления
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- ☕ Традиционный итальянский кофе
- 🍷 Дегустация итальянских вин
- 🍦 Знаменитое итальянское джелато
Что можно увидеть
- Миланский собор Дуомо
- Галерея Витторио Эммануила II
- Пекарня Luini
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь воздушным кружевным Миланским собором Дуомо и узнаете, почему его стены украшает сотня горгулий
- Пройдётесь по самому первому торговому пассажу Европы — галереe Витторио Эммануила II
- В элегантном кафе отведаете свежеиспечённые круассаны, ромовые бабы или трубочки с заварным кремом
- Насладитесь превосходным кофе и услышите о традициях итальянского кофепития
- Попробуете легендарные панцеротти от Luini в пекарне 1888 года, за которыми миланцы и туристы выстраиваются в длинные (но быстрые!) очереди
А ещё вас ждут лучший гастрономический магазин города, вкуснейшая пицца и римские рисовые колобки «супли», дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато!
Организационные детали
Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии. Примеры цен: круассан — 1,5 евро, капучино — 3 евро, рисовые колобки — 2 евро, панцеротти от Luini — 3 евро, пицца — 5 евро, коктейль кампари — 7 евро.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эммануила II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Taisia — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 36 туристов
Привет из солнечной Италии! Меня зовут Таисия, и я уже больше 10 лет живу в самом элегантном и модном городе Италии — Милане. Замужем за итальянцем, мама двух мальчиков-миланцев, знаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
6 мая 2024
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕
Роза
29 апр 2024
С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!
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