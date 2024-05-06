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стены украшены сотнями горгулий, символизирующих защиту и вечность.



Пройдитесь по галерее Витторио Эммануила II, первому торговому пассажу Европы, где каждый уголок хранит истории прошлых веков.



Отведайте свежеиспеченные круассаны и неаполитанские ромовые бабы в кафе, названном в честь знаменитой итальянской актрисы, и насладитесь истинным итальянским кофе, узнав о традициях кофепития.



Вас ждет встреча с легендарными панцеротти от Luini, за которыми выстроились очереди миланцев и туристов.



А еще на вас ожидают посещения лучшего гастрономического магазина города, дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато.



Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Миланом через его вкусы и ароматы, историю и культуру.



Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии, но вы сможете насладиться множеством вкусов по доступным ценам