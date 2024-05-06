Гастро-историческая прогулка по Милану

Погрузитесь в атмосферу Милана, открывая его исторические районы, уникальные вкусы и традиции итальянской кухни
Приглашаем вас на уникальную гастро-историческую прогулку по Милану, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого великолепного города.

Ваше путешествие начнется с восхищения архитектурным великолепием Миланского собора Дуомо, чьи
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стены украшены сотнями горгулий, символизирующих защиту и вечность.

Пройдитесь по галерее Витторио Эммануила II, первому торговому пассажу Европы, где каждый уголок хранит истории прошлых веков.

Отведайте свежеиспеченные круассаны и неаполитанские ромовые бабы в кафе, названном в честь знаменитой итальянской актрисы, и насладитесь истинным итальянским кофе, узнав о традициях кофепития.

Вас ждет встреча с легендарными панцеротти от Luini, за которыми выстроились очереди миланцев и туристов.

А еще на вас ожидают посещения лучшего гастрономического магазина города, дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Миланом через его вкусы и ароматы, историю и культуру.

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии, но вы сможете насладиться множеством вкусов по доступным ценам

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍕 Уникальные гастрономические впечатления
  2. 🏛️ Исторические достопримечательности
  3. ☕ Традиционный итальянский кофе
  4. 🍷 Дегустация итальянских вин
  5. 🍦 Знаменитое итальянское джелато

Что можно увидеть

  • Миланский собор Дуомо
  • Галерея Витторио Эммануила II
  • Пекарня Luini
Гастро-историческая прогулка по Милану
Гастро-историческая прогулка по Милану
Гастро-историческая прогулка по Милану
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы полюбуетесь воздушным кружевным Миланским собором Дуомо и узнаете, почему его стены украшает сотня горгулий
  • Пройдётесь по самому первому торговому пассажу Европы — галереe Витторио Эммануила II
  • В элегантном кафе отведаете свежеиспечённые круассаны, ромовые бабы или трубочки с заварным кремом
  • Насладитесь превосходным кофе и услышите о традициях итальянского кофепития
  • Попробуете легендарные панцеротти от Luini в пекарне 1888 года, за которыми миланцы и туристы выстраиваются в длинные (но быстрые!) очереди

А ещё вас ждут лучший гастрономический магазин города, вкуснейшая пицца и римские рисовые колобки «супли», дегустация итальянских вин и знаменитое итальянское джелато!

Организационные детали

Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии. Примеры цен: круассан — 1,5 евро, капучино — 3 евро, рисовые колобки — 2 евро, панцеротти от Luini — 3 евро, пицца — 5 евро, коктейль кампари — 7 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Дуомо у конной статуи короля Витторио Эммануила II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
6 мая 2024
Сегодня у меня была экскурсия с замечательным и профессиональным гидом💕Я получила массу полезной информации как по экскурсии,так и по личным вопросам! Поначала у меня была тревога,так как первый раз в Италии,но с появлением Таисии волнение пропали и остались только самые лучшие воспоминания о встрече!!! Спасибо большое за уделенное время(кстати,оно было дольше,чем положено)💕
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Роза
29 апр 2024
С Таисиией очень комфортно, в темпе, вкусно! Красиво! И интересно! Рекомендуем! Советуем с утра, чтобы совместить интересное, с вкусным кофе и итальянскими" пирожками!

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