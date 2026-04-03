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Индивидуальная
до 4 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом-архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция с воды и суши: Сан-Марко и Гранд-канал
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам богемы XX века
Прогулка по Дорсодуро, вдохновлявшему художников и музыкантов XX века. Узнайте о биеннале и посетите знаковые места Венеции
Начало: Возле входа в галерею Академии
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
L
Результат превзошел все ожидания. Довольны остались и взрослые и дети. Много интересной и новой информации. Венеция открылась нам совсем с другой стороны. Лена очень внимательный экскурсовод. Спасибо ей большое. Рекомендую
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Е
Результат превзошел все ожидания. Довольны остались и взрослые и дети. Много интересной и новой информации. Венеция открылась нам совсем с другой стороны. Лена очень внимательный экскурсовод. Спасибо ей большое. Рекомендую
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Р
Елена замечательный экскурсовод, было очень интересно, большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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Н
Большое спасибо Елене за проведенную экскурсию, мы смогли увидеть и узнать Венецию с другой стороны. Было очень интересно и познавательно. Возможно, мы были слегка беспокойные экскурсанты, просим извинения, если что не так)))
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V
Очень понравилась прогулка на катере по каналам Венеции.
Татьяна держала всё время руку на пульсе. Рекомендую
Татьяна держала всё время руку на пульсе. Рекомендую
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М
Спасибо Елене за интересную экскурсию!
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А
Прекрасная экскурсия! Елена очень интересный рассказчик, просто кладезь информации. За 2 часа экскурсии она смогла показать нам все основные достопримечательности
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Е
Отличная экскурсия, было интересно. Елена прекрасный гид.
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M
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо Елене за ее проведение. Было очень интересно!
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J
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Всего 39 отзывов в Венеции в категории "Палаццо Фортуни"
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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Палаццо Фортуни»
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Сейчас в Венеции в категории "Палаццо Фортуни" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 145. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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